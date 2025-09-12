Momentum Ambiglow 搭載有線ゲーミングマウス
瞬時に引き込まれる
高速、高精度、興奮。ゲームに必要なすべてをかなえる、分離型デザインを採用した 6 つのボタンの G304 ゲーミングマウス。極めて高い精度で、ライバルに差をつけるプレイをサポート。Ambiglow ライティングがシステムに臨場感あふれる演出を加えます。 さらに詳細をみる
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Momentum Ambiglow 搭載有線ゲーミングマウス
瞬時に引き込まれる
- マルチカラー Ambiglow
- 最大 2000 dpi（調整可能）
- 6 ボタン
調整可能 DPI（最大 2000 DPI）で細かな動きに対応
7 方向ライティングエフェクトで、ゲーミング環境にマッチ
6 つのプログラム可能なボタンでカスタマイズ
よく使うコマンドをすぐに呼び出せるようマウスを調整可能。このゲーミングマウスは、ショートカットやコマンドを割り当てられるプログラム可能なボタンを搭載しており、すばやく正確な操作をサポートします。
技術仕様
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OS／システム要件
- システム要件
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Microsoft Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 10 以降。Linux。Mac OS
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製品寸法
- 本体寸法（幅×奥行き×高さ）
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126.54 x 65.01 x 40.72 mm
- 重量
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144±5 g
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仕様
- ボタン
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6 ボタン
- コーティングタイプ
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マット仕上げ
- コネクティビティー
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USB 2.0 有線
- デザインタイプ
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人間工学に基づいたデザイン
- ドライバの要否
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不要
- フレームレート
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4000 FPS
- ライフティングエフェクトタイプ
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7 方向 Ambiglow ライティング
- 光学式センサー精度
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DPI：800/1200/1600/2000
- ポーリングレート
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125 Hz
- 製品タイプ
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Ambiglow 搭載高性能ゲーミングマウス
- キー寿命
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500 万
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