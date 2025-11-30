ホットスワップ対応デザインでカスタムスイッチをサポート

3 ピンまたは 5 ピンのスイッチに対応。ソケット式 PCB を採用しているため、あらかじめ装着されているスイッチを簡単に取り外し、お好みのカスタムスイッチに交換できます。理想の打鍵感を手軽に実現します。