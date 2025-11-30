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Evnia 6000 SeriesEvnia 6000 シリーズゲーミングキーボード

SPK8618UPRH/27

カスタマイズ性を追求

高度なカスタマイズ性と没入感を求めるユーザーのために設計された、Evnia ホットスワップ対応メカニカルキーボード。熱狂的なゲーマーの期待に応える仕様です。Precision Center を使用することで、RGB バックライトやプログラム可能なキーを自由に設定できます。

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カスタマイズ性を追求

  • RGB バックライト

  • USB、2.4G、Bluetooth

  • Evnia メカニカルスイッチ

  • ホットスワップ対応デザイン

  • ガスケットマウントデザイン

クールな RGB バックライト

クールな RGB バックライト

この製品は数百万色に及ぶ RGB カラーを備え、ゲーミング環境を鮮やかに演出します。メカニカルスイッチやプログラム可能なキーに合わせてカスタマイズでき、ライトモード、ライトカラー、ライトスピード、ライトの明るさなど、さまざまなライティング効果を自由に設定できます。

ホットスワップ対応デザインでカスタムスイッチをサポート

ホットスワップ対応デザインでカスタムスイッチをサポート

3 ピンまたは 5 ピンのスイッチに対応。ソケット式 PCB を採用しているため、あらかじめ装着されているスイッチを簡単に取り外し、お好みのカスタムスイッチに交換できます。理想の打鍵感を手軽に実現します。

独自のガスケットマウントデザイン

独自のガスケットマウントデザイン

シリコン製ガスケットマウントと 5 層のダンピングフォームを組み合わせることで、比類のないタイピング体験を実現します。

技術仕様

この製品に関するサポート

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