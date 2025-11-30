SPK8618CTRH/27
カスタマイズ性を追求
高度なカスタマイズ性と没入感を求めるユーザーのために設計された、Evnia ホットスワップ対応メカニカルキーボード。熱狂的なゲーマーの期待に応える仕様です。Precision Center を使用することで、RGB バックライトやプログラム可能なキーを自由に設定できます。
RGB バックライト
USB、2.4G、Bluetooth
Evnia メカニカルスイッチ
ホットスワップ対応デザイン
ガスケットマウントデザイン
この製品は数百万色に及ぶ RGB カラーを備え、ゲーミング環境を鮮やかに演出します。メカニカルスイッチやプログラム可能なキーに合わせてカスタマイズでき、ライトモード、ライトカラー、ライトスピード、ライトの明るさなど、さまざまなライティング効果を自由に設定できます。
3 ピンまたは 5 ピンのスイッチに対応。ソケット式 PCB を採用しているため、あらかじめ装着されているスイッチを簡単に取り外し、お好みのカスタムスイッチに交換できます。理想の打鍵感を手軽に実現します。
シリコン製ガスケットマウントと 5 層のダンピングフォームを組み合わせることで、比類のないタイピング体験を実現します。
レビュー