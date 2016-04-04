Bluetooth ヘッドセット
ワイヤレスで自由自在、パワフルなサウンド
動きを制限しないワイヤレス設計のフィリップス MyJam FreshTones BT イヤフォンには低音の効いたサウンドを再生する 14.2mm ドライバが搭載されており、耳の形状に快適にフィットします。 さらに詳細をみる
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ワイヤレスで自由自在、パワフルなサウンド
耳の形状にフィットする設計
- 14.2mm ドライバー／オープンバック
- イヤーピース
- フラットケーブル
耳の形状に快適にフィットするデザイン
耳の形状に合わせたデザインで、ぴったり快適にフィットします。
14.2mm スピーカードライバーで、パワフルで豊かな低音を実現
イヤフォンにバスベント設計を施した高品質 14.2mm スピーカードライバーが、豊かな低音を実現します。
Bluetooth バージョン 4.1 および HSP/HFP/A2DP/AVRCP 対応
お持ちのスマートデバイスとヘッドフォンを Bluetooth 経由でペアリングすると、コードの絡まりに煩わされることなく、音楽でも通話でもクリアで澄み切った音質を実感していただけます。
音楽と通話をワイヤレスにコントロール
コードの絡まりに煩わされることなく、音楽や通話を自由に楽しめます。使いやすいリモコンで、トラック、音量コントロール、応答コールを変更できます。
Flex-grip ケーブルリリーフを強化して耐久性と接続性を向上
ヘッドフォンとケーブルの間にラバー付き Flex-grip ケーブルリリーフを使用することで、繰り返し曲げられることで生じる損傷を防ぎ、製品寿命を延ばします。
携帯に便利な、絡まりにくいフラットケーブル
コードを常にスムーズな状態に保つ、絡まりにくいフラットケーブルを採用。
技術仕様
-
サウンド
- 音響システム
-
オープン
- 周波数特性
-
8 ～ 24,000
Hz
- スピーカー直径
-
14.2
mm
- 感度
-
107
dB
- 最大入力
-
30
mW
- インピーダンス
-
32
ohm
-
コネクティビティー
- Bluetooth バージョン
-
4.1
- Bluetooth 仕様
-
- 最大範囲
-
10
m
-
外箱
- Length
-
19
cm
- Number of consumer packagings
-
3
- Width
-
9.5
cm
- Gross weight
-
0.286
kg
- Height
-
13.3
cm
- GTIN
-
1 69 25970 70926 9
- Nett weight
-
0.105
kg
- 風袋重量
-
0.181
kg
-
利便性
- Volume control
-
有
- 通話コントロール
-
着信の応答／通話の終了
-
電源
- バッテリーの種類
-
リチウムポリマー
- 音楽再生時間
-
4.5*
時間
- 待機時間
-
最大 55 時間
- 通話時間
-
4.5* 時間
- バッテリー重量
-
2.5g
-
パッケージ寸法
- Height
-
17.5
cm
- Packaging type
-
カートン
- Type of shelf placement
-
両方
- Width
-
2.5
cm
- Depth
-
9.5
cm
- Number of products included
-
1
- EAN
-
69 25970 70926 2
- Gross weight
-
0.074
kg
- Nett weight
-
0.035
kg
- 風袋重量
-
0.039
kg
-
製品寸法
- Height
-
8
cm
- Width
-
4
cm
- Depth
-
2
cm
- Weight
-
0.0147
kg
-
デザイン
- 色
-
ルナーブルー
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