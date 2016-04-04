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    Bluetooth ヘッドセット

    SHB5250BK/00

    ワイヤレスで自由自在、パワフルなサウンド

    動きを制限しないワイヤレス設計のフィリップス MyJam FreshTones BT イヤフォンには低音の効いたサウンドを再生する 14.2mm ドライバが搭載されており、耳の形状に快適にフィットします。

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    Bluetooth ヘッドセット

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    ワイヤレスで自由自在、パワフルなサウンド

    耳の形状にフィットする設計

    • 14.2mm ドライバー／オープンバック
    • イヤーピース
    • フラットケーブル
    耳の形状に快適にフィットするデザイン

    耳の形状に快適にフィットするデザイン

    耳の形状に合わせたデザインで、ぴったり快適にフィットします。

    14.2mm スピーカードライバーで、パワフルで豊かな低音を実現

    14.2mm スピーカードライバーで、パワフルで豊かな低音を実現

    イヤフォンにバスベント設計を施した高品質 14.2mm スピーカードライバーが、豊かな低音を実現します。

    Bluetooth バージョン 4.1 および HSP/HFP/A2DP/AVRCP 対応

    Bluetooth バージョン 4.1 および HSP/HFP/A2DP/AVRCP 対応

    お持ちのスマートデバイスとヘッドフォンを Bluetooth 経由でペアリングすると、コードの絡まりに煩わされることなく、音楽でも通話でもクリアで澄み切った音質を実感していただけます。

    音楽と通話をワイヤレスにコントロール

    音楽と通話をワイヤレスにコントロール

    コードの絡まりに煩わされることなく、音楽や通話を自由に楽しめます。使いやすいリモコンで、トラック、音量コントロール、応答コールを変更できます。

    Flex-grip ケーブルリリーフを強化して耐久性と接続性を向上

    ヘッドフォンとケーブルの間にラバー付き Flex-grip ケーブルリリーフを使用することで、繰り返し曲げられることで生じる損傷を防ぎ、製品寿命を延ばします。

    携帯に便利な、絡まりにくいフラットケーブル

    コードを常にスムーズな状態に保つ、絡まりにくいフラットケーブルを採用。

    技術仕様

    • サウンド

      音響システム
      オープン
      Speaker diameter
      14.2mm
      Impedance
      32 Ω
      周波数特性
      8 ～ 24,000  Hz
      Maximum power input
      30 mW
      感度
      107  dB

    • コネクティビティー

      Bluetooth バージョン
      4.1
      Bluetooth 仕様
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      最大範囲
      10  m

    • 外箱

      Length
      19  cm
      Number of consumer packagings
      3
      Width
      9.5  cm
      Gross weight
      0.286  kg
      Height
      13.3  cm
      GTIN
      1 69 25970 70924 5
      Nett weight
      0.105  kg
      風袋重量
      0.181  kg

    • 利便性

      Volume control
      通話コントロール
      着信の応答／通話の終了

    • 電源

      バッテリーの種類
      リチウムポリマー
      音楽再生時間
      4.5*  時間
      待機時間
      最大 55 時間
      通話時間
      4.5* 時間
      バッテリー重量
      2.5g

    • パッケージ寸法

      Height
      17.5  cm
      Packaging type
      カートン
      Type of shelf placement
      両方
      Width
      2.5  cm
      Depth
      9.5  cm
      Number of products included
      1
      EAN
      69 25970 70924 8
      Gross weight
      0.074  kg
      Nett weight
      0.035  kg
      風袋重量
      0.039  kg

    • 製品寸法

      Height
      8  cm
      Width
      4  cm
      Depth
      2  cm
      Weight
      0.0147  kg

    • デザイン

      ブラック

    Badge-D2C

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