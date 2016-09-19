Flite ワイヤレス Bluetooth® ヘッドホン
超軽量。大音量。
フィリップス Flite Ultrlite ワイヤレスヘッドホンは、超軽量設計にもかかわらず、驚異のパワフルサウンドを実現します。動きを制限しないワイヤレス設計で、スリムかつコンパクトなだけでなく、フラットに折りたためるので、携帯に便利です。 さらに詳細をみる
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Flite ワイヤレス Bluetooth® ヘッドホン
超軽量。大音量。
重力を感じさせない超軽量ヘッドホン
- 32mm ドライバー／クローズドバック
- オンイヤー
- ソフトなイヤークッション
- フラットに折りたたみ可能
クリアなサウンドを実現する高性能 32mm スピーカードライバー
高性能 32mm チルトドライバーが、クリアでくっきりとしたサウンドと深みのある豊かな低音を実現。
ハンズフリー通話と音楽をリモコンで操作
ボタンを押すだけで、トラックの再生／一時停止、電話応対ができる使いやすいリモコン。
長時間快適に装着できるソフトなイヤークッション
長時間使用に最適な柔らかいイヤークッションとチルトドライバーにより、快適な装着感が持続します。
超軽量・超スリム設計
超軽量・超スリム設計により、移動中もずっと快適に使用できます。
フラットに折りたためるので携帯に便利
フラットに折りたためるので携帯に便利です。
Bluetooth バージョン 4.1 および HSP/HFP/A2DP/AVRCP 対応
お持ちのスマートデバイスとヘッドホンを Bluetooth 経由でペアリングすると、コードの絡まりに煩わされることなく、音楽でも通話でもクリアで澄み切った音質を実感していただけます。
充電式電池で最大 9 時間の再生時間を実現
9 時間もの再生が可能なため、安心して 1 日中音楽を楽しめます。
技術仕様
-
サウンド
- 音響システム
-
密閉型
- Frequency range
-
9 ～ 22,000 Hz
- Speaker diameter
-
32 mm
- ダイヤフラム
-
PET
- Impedance
-
24 Ω
- 磁気タイプ
-
ネオジウム
- Maximum power input
-
40 mW
- 感度
-
103
dB
-
コネクティビティー
- Bluetooth バージョン
-
4.1
- Bluetooth 仕様
-
- 最大範囲
-
最大 10
m
-
外箱
- Length
-
22.5
cm
- Number of consumer packagings
-
6
- Width
-
21
cm
- Gross weight
-
1.2
kg
- Height
-
23.5
cm
- GTIN
-
1 69 51613 98156 3
- Nett weight
-
0.54
kg
- 風袋重量
-
0.66
kg
-
利便性
- 通話コントロール
-
-
通話を保留
-
2 つの通話を切り替え
-
着信の応答／通話の終了
-
着信の拒否
-
通話と音楽の切り替え
- Volume control
-
有
-
電源
- バッテリーの種類
-
リチウムポリマー
- 充電式
-
有
- 音楽再生時間
-
9*
時間
- 待機時間
-
300* 時間
- 通話時間
-
9* 時間
-
パッケージ寸法
- Height
-
21
cm
- Packaging type
-
ブリスターパック
- Type of shelf placement
-
両方
- Width
-
19.5
cm
- Depth
-
3.5
cm
- Number of products included
-
1
- EAN
-
69 51613 98156 6
- Gross weight
-
0.166
kg
- Nett weight
-
0.09
kg
- 風袋重量
-
0.076
kg
-
製品寸法
- Height
-
17
cm
- Width
-
14
cm
- Depth
-
3
cm
- Weight
-
0.09
kg
-
アクセサリー
- USB ケーブル
-
有
-
デザイン
- 色
-
ブラック
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