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  • BASS+ を体験してください BASS+ を体験してください BASS+ を体験してください

    Bluetooth ヘッドセット

    SHB3175BK/00

    BASS+ を体験してください

    フィリップス BASS+ ヘッドホンは、パワフルでパンチの利いた低音をおしゃれで頑丈なパッケージにまとめました。この優れた外観と音質を備えた Bluetooth オーバーイヤーワイヤレスヘッドホンは、豊かな低音をコンパクトに楽しみたい方に最適です。

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    この商品は販売を終了しました

    Bluetooth ヘッドセット

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    BASS+ を体験してください

    • 40mm ドライバー／密閉型
    • オーバーイヤー
    • ソフトなイヤークッション
    • コンパクトな折りたたみ式
    40mm ネオジウムスピーカー

    40mm ネオジウムスピーカー

    40mm ネオジウムスピーカーが力強く豊かな低音を実現

    あらゆる形状にぴったりとフィット

    あらゆる形状にぴったりとフィット

    回転式イヤーシェル設計と調整可能なヘッドバンドであらゆる形状にぴったりとフィットします。

    力強く豊かな低音を体感できます

    力強く豊かな低音を体感できます

    パワフルな低音でワンランク上のサウンド体験を楽しめます。ヘッドホンのデザインは洗練されていますが、意外にも、特別に設計されたバスベントと調整されたドライバーが超低音域を生成し、ユニークな Bass+ サウンドを実現します。個別の音響容積を採用し、すべての製品で一貫した低音性能を提供します。

    Bluetooth ワイヤレステクノロジー

    Bluetooth ワイヤレステクノロジー

    Bluetooth デバイスとのペアリングも簡単、音楽をワイヤレスで楽しめます。

    イヤーシェルのスイッチで通話、音楽、音量をコントロール

    イヤーシェルのスイッチで通話、音楽、音量をコントロール

    右側のイヤーシェルにあるボタンコントロールを使えば、ボタンを押すだけで音楽と通話をコントロールできます。

    コンパクトに折りたためるので収納や携帯に便利

    コンパクトに折りたためるので収納や携帯に便利

    コンパクトに折りたためるユニークなデザインにより、外出先でも最高のサウンド体験をお楽しみいただけます。ヘッドホンを折りたたんでフラットにしたりコンパクトにしたりできるので、携帯や収納も簡単です。

    優れたサウンドアイソレーション

    優れたサウンドアイソレーション

    クローズド型アコースティックで周囲のノイズを遮断し、優れたサウンドを実現。

    USB 充電ケーブル

    USB 充電ケーブル

    付属の USB 充電ケーブルで、必要なときにいつでも簡単にヘッドホンを充電できます。

    充電式電池で最大 12 時間の再生時間を実現

    充電式電池で最大 12 時間の再生時間を実現

    12 時間もの再生が可能なため、安心して 1 日中音楽を楽しめます。

    長時間快適に装着できる柔らかいイヤークッション

    長時間快適に装着できる柔らかいイヤークッション

    柔らかく通気性に優れたイヤークッションで、長時間にわたり非常に快適に使用できます。

    便利なハンズフリー通話

    便利なハンズフリー通話

    マイクと Bluetooth® 4.1 を使って、便利なハンズフリー通話

    技術仕様

    • サウンド

      音響システム
      密閉型
      Frequency range
      8～21 500 Hz
      Speaker diameter
      40 mm
      Impedance
      32 Ω
      磁気タイプ
      ネオジウム
      Maximum power input
      40 mW
      Sensitivity
      104 dB

    • コネクティビティー

      Bluetooth バージョン
      4.1
      Bluetooth 仕様
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      最大範囲
      最大 10  m

    • 外箱

      Length
      21.2  cm
      Number of consumer packagings
      3
      長さ
      8.3  インチ
      Width
      19.1  cm
      Gross weight
      1.216  kg
      Height
      24  cm
      GTIN
      1 69 51613 99168 5
      7.5  インチ
      高さ
      9.4  インチ
      Nett weight
      0.672  kg
      総重量
      2.681  ポンド
      本体重量
      1.481  ポンド
      風袋重量
      0.544  kg
      風袋重量
      1.199  ポンド

    • 利便性

      通話コントロール
      • 着信の応答／通話の終了
      • マイクをミュート
      • 着信の拒否
      • 2 つの通話を切り替え
      • 通話と音楽の切り替え
      Volume control

    • 電源

      バッテリーの種類
      リチウムポリマー
      充電式
      音楽再生時間
      12*  時間
      待機時間
      166 時間*
      通話時間
      12 時間*

    • パッケージ寸法

      Height
      22.5  cm
      Packaging type
      カートン
      Type of shelf placement
      両方
      Width
      19.5  cm
      Depth
      5.7  cm
      高さ
      8.9  インチ
      Number of products included
      1
      EAN
      69 51613 99168 8
      7.7  インチ
      Gross weight
      0.335  kg
      奥行き
      2.2  インチ
      Nett weight
      0.224  kg
      総重量
      0.739  ポンド
      本体重量
      0.494  ポンド
      風袋重量
      0.111  kg
      風袋重量
      0.245  ポンド

    • 製品寸法

      Height
      18.5  cm
      Width
      19  cm
      Depth
      4.6  cm
      7.5  インチ
      高さ
      7.3  インチ
      奥行き
      1.8  インチ
      Weight
      0.19  kg
      重量
      0.419  ポンド

    • アクセサリー

      Quick Start Guide
      USB ケーブル

    • デザイン

      ブラック

    Badge-D2C

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