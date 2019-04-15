力強く豊かな低音を体感できます

パワフルな低音でワンランク上のサウンド体験を楽しめます。ヘッドホンのデザインは洗練されていますが、意外にも、特別に設計されたバスベントと調整されたドライバーが超低音域を生成し、ユニークな Bass+ サウンドを実現します。個別の音響容積を採用し、すべての製品で一貫した低音性能を提供します。