販売終了
ジェントルプレシジョン刃
S7000（S7xxx）に対応
Star Wars シェーバー SW77xx に対応
SH70 替刃は、7000 シリーズ（S7xxx）および Star Wars シェーバー SW7700 に対応しています。
新しくデザインされた刃が最適な位置でヒゲをカットし、引っ張りにより生じる不快感を低減します。
1 枚目の内刃でヒゲを根元から引き上げ、2 枚目の内刃でカットするため深剃りが可能になります。
4.7
5 中
3
レビュー
100%
のがこの製品を推奨
gt george
10/01/2023
Australia
確認済みの購入者
great replacement
This was a replacement for an azure I purchased 15 years ago
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これは Azur GC4909/60 Steam iron に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Azur GC4909/60 Steam iron に対するレビューです
Jono48
26/01/2018
Australia
Great wet shave shaver
Have used a dry electric razor in the past, but using a wet electric razor surprised me, it is as close as a normal razor, but a lot smoother on the skin
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これは Shaver series 7000 SH70/51 Shaving heads に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Shaver series 7000 SH70/51 Shaving heads に対するレビューです
Smithy20
13/03/2023
Australia
確認済みの購入者
Great iron!
This iron was an updated version of one I had had for 15 years. It’s been great so far but the water tank is too dark so it’s hard to see what water is left. The tank is large through so even in steam iron it can iron a fair amount. I do also miss the steam levels I had on the last one but overall great product and would recommend it.
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これは Azur GC4909/60 Steam iron に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Azur GC4909/60 Steam iron に対するレビューです