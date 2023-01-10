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販売終了

Shaver series 7000シェービングヘッド

SH70/51

4.7
| (3) レビュー | 100% のがこの製品を推奨
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シェーバーの刃は 2 年間で約 900 万本のヒゲを剃ります。性能を理想的な状態で維持するためにシェーバーの刃を交換してください。
すべての特長を見る

性能を維持するため、ヘッドは約 2 年ごとに交換してください

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  • ジェントルプレシジョン刃

  • S7000（S7xxx）に対応

  • Star Wars シェーバー SW77xx に対応

7000 シリーズ用替刃

7000 シリーズ用替刃

SH70 替刃は、7000 シリーズ（S7xxx）および Star Wars シェーバー SW7700 に対応しています。

ジェントルトラック刃により肌にやさしい深剃りが可能

ジェントルトラック刃により肌にやさしい深剃りが可能

新しくデザインされた刃が最適な位置でヒゲをカットし、引っ張りにより生じる不快感を低減します。

スーパーリフト＆カットで肌に快適に密着

スーパーリフト＆カットで肌に快適に密着

1 枚目の内刃でヒゲを根元から引き上げ、2 枚目の内刃でカットするため深剃りが可能になります。

技術仕様

この製品に関するサポート

よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性に関する情報、ヒントを検索

レビュー

これらのレビューは Bazaarvoice によって管理されており、不正防止技術と人的解析によってサポートされている Bazaarvoice Authenticity Policy に準拠しています。詳細については、 をご確認ください。
商品レビューや星評価によるお客様の意見は、すべてのお客様にとって有益です。製品についてより詳しく知ることができ、購入の判断に役立ちます。オンラインまたは店舗で製品を購入したすべてのお客様がレビューを投稿できます。

4.7

5 中

3

レビュー

100%

のがこの製品を推奨

3
2
1

10/01/2023

Australia

Australia

確認済みの購入者

great replacement

This was a replacement for an azure I purchased 15 years ago

はい、この製品をお勧めします

これは Azur GC4909/60 Steam iron に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは Azur GC4909/60 Steam iron に対するレビューです

26/01/2018

Australia

Australia

Great wet shave shaver

Have used a dry electric razor in the past, but using a wet electric razor surprised me, it is as close as a normal razor, but a lot smoother on the skin

はい、この製品をお勧めします

これは Shaver series 7000 SH70/51 Shaving heads に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは Shaver series 7000 SH70/51 Shaving heads に対するレビューです

13/03/2023

Australia

Australia

確認済みの購入者

Great iron!

This iron was an updated version of one I had had for 15 years. It’s been great so far but the water tank is too dark so it’s hard to see what water is left. The tank is large through so even in steam iron it can iron a fair amount. I do also miss the steam levels I had on the last one but overall great product and would recommend it.

はい、この製品をお勧めします

これは Azur GC4909/60 Steam iron に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは Azur GC4909/60 Steam iron に対するレビューです

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