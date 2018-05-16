顔全体用 1 分間プログラム（タイマー）

顔を複数のゾーンに分けます。自動認識スキンゾーンタイマーが、次のスキンゾーンに移るタイミングを短い停止で知らせ。顔全体のプログラムが終わると、自動的に停止します。洗顔プログラムは 1 分間です。