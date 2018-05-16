販売終了
SC5269/12
10倍、きれいに*。かつてない透明感の肌へ。
回転と上下振動のダブルアクションで、泡だけでは入り込めない毛穴の奥の汚れまで、肌にやさしいディープクレンジングが可能です。古い角質や汚れもていねいに洗い上げ、手洗顔の10倍*の洗浄効果を実現しました。
ダブルアクション
クレンジング
洗顔ブラシ 1 つ
1 段階の速度設定
フィリップス ビザピュアは、回転と振動を組み合わせた洗顔テクノロジーで日々のスキンケアを手間をかけずにワンランクアップ。やさしいタッチのブラシで、清潔でやわらかな輝く肌へと導きます。
音波振動と回転の組み合わせ。上下の振動が、ほこりや古い角質、メイクの残留物など肌表面の汚れをやさしく効果的に浮き立たせます。回転運動が汚れを除去、肌に透明感をもたらします。毛先の動きが連動し、さっぱりとした心地よい洗い上がりです。
顔を複数のゾーンに分けます。自動認識スキンゾーンタイマーが、次のスキンゾーンに移るタイミングを短い停止で知らせ。顔全体のプログラムが終わると、自動的に停止します。洗顔プログラムは 1 分間です。
4.6
5 中
69
レビュー
95%
のがこの製品を推奨
우즈마키나루토
16/05/2018
한국
피부과 가서 관리받는것보다 훨신효율성 가격성이 높음
사용하다보니까 모르는것도 많았는데 피부에관심이많아서 사용하다보니 너무 좋아요 피부과가는것보다 훨씬가성비도 좋고 그러네요
はい、この製品をお勧めします
これは VisaPure Essential SC5275/10 Facial Cleansing Device に対するレビューです
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mmmonje
13/07/2016
한국
와..진짜 한번써봐요
대박좋다. 와~~~~~~~~~~~~~~~~~ 피부과를 안가도 되겠네~~~~~~~~~~~~~~
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これは VisaPure Essential SC5265/12 Facial Cleansing Device に対するレビューです
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Kris
11/06/2016
한국
確認済みの購入者
클린징에 많은 도움이 되는 제품입니다
아침저녁 깨끗하게 새안할수 있어 편하고, 방수라 샤워하면서 사용하는데 좋습니다. 다만, 불편한 점이 있다면 구매시 받은 기본 브러시의 단편이 고르지 못하고 튀어나와 있는 게 몇가닥 있었고 사용하면서도 한가닥씩 튀어 올라와서 자르고 사용합니다. 기본브러시좀 잘 만들어 주세요
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これは VisaPure Essential SC5265/12 Facial Cleansing Device に対するレビューです
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洗顔料を使用して手洗顔でメイクを落とした場合とのメイク汚れの残量比較。