製品サポート

MyPhilips（製品登録・延長保証・ニュースレター）

すべてのシリーズ

お知らせ

お知らせ

製品に関する重要なお知らせ

もっと詳しく見る
  • 単一製品画像
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • 製品詳細写真
  • 製品詳細写真
  • 製品詳細写真
  • 製品詳細写真
  • 製品詳細写真
  • その他の製品写真
  • その他の製品写真
  • その他の製品写真
  • その他の製品写真
  • 心理的恩恵写真
  • アクセサリ付き製品写真
  • 梱包写真
  • 単一製品画像
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • 製品詳細写真
  • 製品詳細写真
  • 製品詳細写真
  • 製品詳細写真
  • 製品詳細写真
  • その他の製品写真
  • その他の製品写真
  • その他の製品写真
  • その他の製品写真
  • 心理的恩恵写真
  • アクセサリ付き製品写真
  • 梱包写真

販売終了

Lumea Prestigeルメア プレステージ

SC2009/70

2.5

| (2) レビュー

1 受賞

サロンレベルのお手入れが自宅で

ご自宅で簡単に、わずか2回のケアで効果を実感できる*光美容器「ルメア　プレステージ」。素肌にそってルメアをすべらせていくだけで、やさしい光による除毛後の肌のお手入れができます。

すべての特長を見る

サロンレベルのお手入れが自宅で

  • からだ、顔、ビキニエリア用

  • 約 16 分で両ひざ下のお手入れ完了

  • 照射回数 約25万回 (レベル5の時)

  • コードレス設計

ご自宅でのお手入れにも安心かつ効果的

ご自宅でのお手入れにも安心かつ効果的

フィリップスの光美容器ルメアは、肌の表面の毛に反応する光を利用した技術を採用しています。フィリップスは、この技術をご家庭で快適で安心、かつ効果的にお使いいただけるように、第一線で活躍する皮膚科医と共同開発を行っています。10 年以上の時間をかけ、2,000 人以上の消費者に対して調査を行っています。

なめらかな肌ですてきな毎日を

なめらかな肌ですてきな毎日を

Philips Lumeaは刺激の少ないパルス光を毛根に照射します。そのため、生えてくる体毛の量がだんだん少なくなり、お手入れを繰り返すことで、なめらかでムダ毛のない美しい肌を手に入れることができます。

片手で簡単に操作が可能で使いやすい

片手で簡単に操作が可能で使いやすい

2 週間に一度のお手入れを 4～5 回続けると、なめらかな肌を実感できます。その後は必要に応じてお手入れを繰り返してください。

技術仕様

この製品に関するサポート

よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性に関する情報、ヒントを検索

アワード

  • AWARD-612375 の画像

レビュー

これらのレビューは Bazaarvoice によって管理されており、不正防止技術と人的解析によってサポートされている Bazaarvoice Authenticity Policy に準拠しています。詳細については、 をご確認ください。
商品レビューや星評価によるお客様の意見は、すべてのお客様にとって有益です。製品についてより詳しく知ることができ、購入の判断に役立ちます。オンラインまたは店舗で製品を購入したすべてのお客様がレビューを投稿できます。

2.5

5 中

2

レビュー

5
3
2

06/03/2020

日本

日本

手軽にサロンのようなお手入れができて満足でした

仕事で忙しくなるにつれ、脱毛サロンに通えなくなり、無理くりスケジュールを調整しサロンより効果のある高い医療脱毛を脇やビキニラインに行ったのですが、やっぱり週に1ー2回15分ずつほど剃刀で手入れをしなければいけなく、とても時間が無駄に思えていました。そんな中、ルメアプレステージのモニターに選んでいただき、一か月、試してみました。驚いたのは、一回使ったら、2週間経っても所々毛が生えてるなーと思うくらいだったことです。また、モニター期間中は海外出張があったりしたのですが、海外でも使えるので、今まで出張が入るたびにサロンの予約をキャンセルして、お手入れができなくなっていたのがくだらなく感じました。忙しい人に特におすすめです！ ただ、一点気になっていたのが、埋没毛ができてしまったことです。パンフレットやアプリで脱毛をしている時のスキンケアや、トラブルが起きた時のケアの方法を教えてくれたらさらに嬉しいです。

気に入った点

海外でも使える。パワーがすごい。いつでも使える。

気に入らない点

大きめなのでかさばるのが難点です。

はい、この製品をお勧めします

これは Lumea Prestige SC2009 ルメア プレステージ に対するレビューです

使用日 2019-02-06

はい、この製品をお勧めします

これは Lumea Prestige SC2009 ルメア プレステージ に対するレビューです

使用日 2019-02-06

01/11/2016

Australia

Australia

It is not helpful at all

I buy this product and I use it for 7 times but until this moment I have't seen any results . I have the recommended hair and skin colour but it's still not effective .

これは Lumea Prestige SC2009/00 IPL - Hair removal device に対するレビューです

これは Lumea Prestige SC2009/00 IPL - Hair removal device に対するレビューです

ニュースレターを購読

  • ✓ フィリップスの最新情報をメールでお届け
  • ✓ 特別なオファーやキャンペーンのご案内
  • ✓ 製品モニターのご案内

フィリップス製品、サービス、イベント、プロモーションに関する（自分の嗜好や行動に基づいた）情報の受信を希望します。購読はいつでも簡単に中止することができます。

  • ✓ フィリップスの最新情報をメールでお届け
  • ✓ 特別なオファーやキャンペーンのご案内
  • ✓ 製品モニターのご案内
注釈

  1. 2012年 フィリップス調べ(n=90)