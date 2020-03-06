販売終了
SC2009/70
サロンレベルのお手入れが自宅で
ご自宅で簡単に、わずか2回のケアで効果を実感できる*光美容器「ルメア プレステージ」。素肌にそってルメアをすべらせていくだけで、やさしい光による除毛後の肌のお手入れができます。
からだ、顔、ビキニエリア用
約 16 分で両ひざ下のお手入れ完了
照射回数 約25万回 (レベル5の時)
コードレス設計
フィリップスの光美容器ルメアは、肌の表面の毛に反応する光を利用した技術を採用しています。フィリップスは、この技術をご家庭で快適で安心、かつ効果的にお使いいただけるように、第一線で活躍する皮膚科医と共同開発を行っています。10 年以上の時間をかけ、2,000 人以上の消費者に対して調査を行っています。
Philips Lumeaは刺激の少ないパルス光を毛根に照射します。そのため、生えてくる体毛の量がだんだん少なくなり、お手入れを繰り返すことで、なめらかでムダ毛のない美しい肌を手に入れることができます。
2 週間に一度のお手入れを 4～5 回続けると、なめらかな肌を実感できます。その後は必要に応じてお手入れを繰り返してください。
アワード
2.5
5 中
2
レビュー
SugarKitty
06/03/2020
日本
手軽にサロンのようなお手入れができて満足でした
仕事で忙しくなるにつれ、脱毛サロンに通えなくなり、無理くりスケジュールを調整しサロンより効果のある高い医療脱毛を脇やビキニラインに行ったのですが、やっぱり週に1ー2回15分ずつほど剃刀で手入れをしなければいけなく、とても時間が無駄に思えていました。そんな中、ルメアプレステージのモニターに選んでいただき、一か月、試してみました。驚いたのは、一回使ったら、2週間経っても所々毛が生えてるなーと思うくらいだったことです。また、モニター期間中は海外出張があったりしたのですが、海外でも使えるので、今まで出張が入るたびにサロンの予約をキャンセルして、お手入れができなくなっていたのがくだらなく感じました。忙しい人に特におすすめです！ ただ、一点気になっていたのが、埋没毛ができてしまったことです。パンフレットやアプリで脱毛をしている時のスキンケアや、トラブルが起きた時のケアの方法を教えてくれたらさらに嬉しいです。
気に入った点
海外でも使える。パワーがすごい。いつでも使える。
気に入らない点
大きめなのでかさばるのが難点です。
はい、この製品をお勧めします
これは Lumea Prestige SC2009 ルメア プレステージ に対するレビューです
使用日 2019-02-06
はい、この製品をお勧めします
これは Lumea Prestige SC2009 ルメア プレステージ に対するレビューです
使用日 2019-02-06
Sall
01/11/2016
Australia
It is not helpful at all
I buy this product and I use it for 7 times but until this moment I have't seen any results . I have the recommended hair and skin colour but it's still not effective .
これは Lumea Prestige SC2009/00 IPL - Hair removal device に対するレビューです
これは Lumea Prestige SC2009/00 IPL - Hair removal device に対するレビューです
2012年 フィリップス調べ(n=90)