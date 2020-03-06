仕事で忙しくなるにつれ、脱毛サロンに通えなくなり、無理くりスケジュールを調整しサロンより効果のある高い医療脱毛を脇やビキニラインに行ったのですが、やっぱり週に1ー2回15分ずつほど剃刀で手入れをしなければいけなく、とても時間が無駄に思えていました。そんな中、ルメアプレステージのモニターに選んでいただき、一か月、試してみました。驚いたのは、一回使ったら、2週間経っても所々毛が生えてるなーと思うくらいだったことです。また、モニター期間中は海外出張があったりしたのですが、海外でも使えるので、今まで出張が入るたびにサロンの予約をキャンセルして、お手入れができなくなっていたのがくだらなく感じました。忙しい人に特におすすめです！ ただ、一点気になっていたのが、埋没毛ができてしまったことです。パンフレットやアプリで脱毛をしている時のスキンケアや、トラブルが起きた時のケアの方法を教えてくれたらさらに嬉しいです。