販売終了
SC1999/70
からだ、顔、ビキニライン用
約 16分で両ひざ下のお手入れ完了
照射回数 約25万回 (レベル5の時)
長めのコード
フィリップスの光美容器ルメアは、肌の表面の毛に反応する光を利用した技術を採用しています。フィリップスは、この技術をご家庭で快適で安心、かつ効果的にお使いいただけるように、第一線で活躍する皮膚科医と共同開発を行っています。10 年以上の時間をかけ、2,000 人以上の消費者に対して調査を行っています。
Philips Lumeaは刺激の少ないパルス光を毛根に照射します。そのため、生えてくる体毛の量がだんだん少なくなり、お手入れを繰り返すことで、なめらかでムダ毛のない美しい肌を手に入れることができます。
2 週間に一度のお手入れを 4～5 回続けると、なめらかな肌を実感できます。その後は必要に応じてお手入れを繰り返してください。
アワード
4.3
5 中
79
レビュー
93%
のがこの製品を推奨
swaimoon
19/04/2021
日本
効果を実感できる！
モニターで利用。マニュアル通りの間隔で照射。痛みは少しあるものの我慢のできる範囲。VIOも利用可能との説明があったが、Iはなかなか反応せず、また、痛みも強い。 足、腕、Vについては、3ヶ月で気にならなくなり、半年でたまにすればいいだけになりました。デザインも洗練されていて、使用時に気持ちよく使えます。効果もあるし、母用もついていて大満足です。ありがとうございました。
気に入った点
手軽にきれいになれるところ
気に入らない点
ちょっと痛いときもある
はい、この製品をお勧めします
これは Lumea Advanced SC1997/70 ルメア アドバンス に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Lumea Advanced SC1997/70 ルメア アドバンス に対するレビューです
coco0409
29/06/2020
日本
見逃しがちな手や足の指の毛にも
見逃しがちな手や足の指の毛に使ってみました。 ◇手の指 1回目の照射（2週間前）でもうほとんど毛な無くなっていたけど2回目を照射してさらに綺麗になった感じです。 生えるスピードが遅いしなかなかおすすめかも。でもやはり小指の当て方が難しいです ◇足の指 小さいアタッチメントの方がいいのかと顔用を使った時は非常に当てにくくてイライラしたけど、ボディー用の大きいアタッチメントで1本ずつ指を持ち上げて照射するといい感じに照射できました。ちょっとアタッチメントの穴にはめる感じで。 あと薬指と小指のところは横に当てて2本まとめて照射の様にしました。コツをつかめば問題ありません。剃るのも面倒だし、簡単でいいかも。
気に入った点
使い方が簡単で、家で暇な時にお手入れできるので便利です。サロンは高いし、予約していくのも面倒です。
気に入らない点
背中とか自分の手の届かないところ、見えにくいところはプロの手を借りてもいいかもしれません、
はい、この製品をお勧めします
これは Lumea Advanced SC1997/70 ルメア アドバンス に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Lumea Advanced SC1997/70 ルメア アドバンス に対するレビューです
Yosk
23/06/2020
日本
フィリップス社員
デリケートゾーンまで自宅でできる
[Employee of philipsglobal] ずっとケアしたかったVIO。脇やすね毛はサロンで脱毛したけど、デリケートゾーンは恥ずかしいのと、衛生面が気になってサロンでは行っていませんでした。そこで友人からお勧めされたこちらをトライ。照射レベルを選べるので、デリケートなVIOも弱めで設定しそんなに痛くないし、なにより恥ずかしい部分を人に見られることなくケアできるのがうれしい。そしてサロンと同等レベルの効果があってびっくり！今は指や顔など細かなところにもさっと使ってます。
はい、この製品をお勧めします
これは Lumea Advanced SC1997/70 ルメア アドバンス に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Lumea Advanced SC1997/70 ルメア アドバンス に対するレビューです