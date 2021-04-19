販売終了
SC1998/70
からだ用、顔用、ビキニライン用アタッチメント付き
約 15 分で両ひざ下のお手入れ完了
照射回数 約 25 万回（レベル 5 の時）
長めのコード
2週間に1回のお手入れを続けていただくと、最長12か月*²なめらかな肌が続きます。*²12回のお手入れ後、ひざ下の計測結果。フィリップス調べ
フィリップスの光美容器ルメアは、色の濃い毛（濃い金色、濃い茶色、黒）により効果的に反応します。他の光美容器と同様に、ルメアも、赤色、明るい金色、白色の毛には効果がありません。また、肌の色がきわめて濃い方にも適していません。
顔（鼻の下、あご、もみあげ）と、脚、ワキ、ビキニエリア、腹部、腕などの部分のムダ毛ケアにもご使用いただけます。*³使用できない箇所：目の周り、眉毛の周り、耳、乳首、乳輪、へそ内部、小陰唇、膣部、肛門。男性はこれらに加えて顔全体、男性器には使用しないでください。
アワード
4.3
5 中
79
レビュー
93%
のがこの製品を推奨
swaimoon
19/04/2021
日本
効果を実感できる！
モニターで利用。マニュアル通りの間隔で照射。痛みは少しあるものの我慢のできる範囲。VIOも利用可能との説明があったが、Iはなかなか反応せず、また、痛みも強い。 足、腕、Vについては、3ヶ月で気にならなくなり、半年でたまにすればいいだけになりました。デザインも洗練されていて、使用時に気持ちよく使えます。効果もあるし、母用もついていて大満足です。ありがとうございました。
気に入った点
手軽にきれいになれるところ
気に入らない点
ちょっと痛いときもある
はい、この製品をお勧めします
これは Lumea Advanced SC1997/70 ルメア アドバンス に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Lumea Advanced SC1997/70 ルメア アドバンス に対するレビューです
coco0409
29/06/2020
日本
見逃しがちな手や足の指の毛にも
見逃しがちな手や足の指の毛に使ってみました。 ◇手の指 1回目の照射（2週間前）でもうほとんど毛な無くなっていたけど2回目を照射してさらに綺麗になった感じです。 生えるスピードが遅いしなかなかおすすめかも。でもやはり小指の当て方が難しいです ◇足の指 小さいアタッチメントの方がいいのかと顔用を使った時は非常に当てにくくてイライラしたけど、ボディー用の大きいアタッチメントで1本ずつ指を持ち上げて照射するといい感じに照射できました。ちょっとアタッチメントの穴にはめる感じで。 あと薬指と小指のところは横に当てて2本まとめて照射の様にしました。コツをつかめば問題ありません。剃るのも面倒だし、簡単でいいかも。
気に入った点
使い方が簡単で、家で暇な時にお手入れできるので便利です。サロンは高いし、予約していくのも面倒です。
気に入らない点
背中とか自分の手の届かないところ、見えにくいところはプロの手を借りてもいいかもしれません、
はい、この製品をお勧めします
これは Lumea Advanced SC1997/70 ルメア アドバンス に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Lumea Advanced SC1997/70 ルメア アドバンス に対するレビューです
Yosk
23/06/2020
日本
フィリップス社員
デリケートゾーンまで自宅でできる
[Employee of philipsglobal] ずっとケアしたかったVIO。脇やすね毛はサロンで脱毛したけど、デリケートゾーンは恥ずかしいのと、衛生面が気になってサロンでは行っていませんでした。そこで友人からお勧めされたこちらをトライ。照射レベルを選べるので、デリケートなVIOも弱めで設定しそんなに痛くないし、なにより恥ずかしい部分を人に見られることなくケアできるのがうれしい。そしてサロンと同等レベルの効果があってびっくり！今は指や顔など細かなところにもさっと使ってます。
はい、この製品をお勧めします
これは Lumea Advanced SC1997/70 ルメア アドバンス に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Lumea Advanced SC1997/70 ルメア アドバンス に対するレビューです