これまで体毛についてはあまり処理してきませんでした。 肌が弱く簡単にカミソリ負けしてしまうのと、めんどくさいというのが理由でした。 脱毛に通おうかとも思いましたが、費用が嵩むのとわざわざ行くのもためらわれました。 体毛が濃いのがコンプレックスで最近海やプールに行くのに気が乗りませんでした。 しかし、今回ルメア アドバンスを使用することで、もっと早くから家庭用光脱毛器に挑戦しておけば良かったと思いました。 取り回しも簡単で効果も実感でき、継続して処理できるような楽しさを実感できました。 開封してまず驚いたのが取り回しやすさです。 軽量で丸みを帯びているため手になじみました。 わきの下や太ももの裏など自分では脱毛しずらそうな部分にも簡単に届くのが良かったです。 ボタンも最小限で直感的に使うことができます。利き手と逆の手でも難しい部位に自分で当てられるのは良い点だと思います。 一番驚いたのは脱毛機能です。 私は肌が弱く、市販の湿布でも被れてしまうことがあるので、肌が負けないか不安でした。 取扱説明書に従ってパワーテストをしながら最も強いモード５で試したところ、使った瞬間は少し暖かくなりましたが、数分後にはほとんど気にならない状態になりました。 以前他社の製品を数回使用した際はここまで効果を実感できていなかったのに、翌日まで肌が赤くなってしまっていたので、違いに感動しました。 何が違うのかはわかりませんが、フィリップスの製品開発者の努力の賜物なのだと思います。 照射するたびに毛根部に刺激があり効果を強く実感しながら肌に優しく脱毛することができます。2週間空けて2回照射しましたが、生えてくる毛の量が明らかに減っていました。 専用バックがついていたのも良かったです。埃の多い家でも気軽に置いておけ、無くすこともありません。 この製品があれば定期的に処理をすることが出来そうです。 なによりも効果を実感しながら不快に感じないことが良いです。 夏に自信をもって水着を着ることが今から楽しみです。