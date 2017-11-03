販売終了
QT4005/15
細かな単位調節で思い通りのヒゲデザイン。
幅広いヒゲの長さに対応。ヒゲのおしゃれを始めてみたい人におすすめ。
0.5mm 刻みの正確な長さ調節機能
ステンレス刃
10 時間充電で約 45 分間コードレスで使用可能
0.5 mm の無精ヒゲに仕上げるにはトリマーを一番短い長さに設定します。
ホイールを回してお好みの長さを選択してロックするだけ：0.5mm の無精ヒゲから 10mm の長いあごヒゲまで 0.5 mm 単位で長さを調節可能
フィリップス 3000 ヒゲトリマーの自動研磨式スチール刃は、初日の切れ味が長期間持続。肌にやさしいトリミングをいつでも思いどおりに行うことができます。
3.3
5 中
11
レビュー
Jimbear
03/11/2017
Singapore
Superb!
Easy to use & Light weight! Easy to clean and very cost efficient!
はい、この製品をお勧めします
これは Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer に対するレビューです
Adi2266
19/07/2016
Singapore
Excellent and has great performance
Nice and easy to use ... Worth buying it Nice red and black colour gives it a glamourous look
はい、この製品をお勧めします
これは Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer に対するレビューです
Nayr40
08/03/2017
Philippines
Easy to use, gets the job done.
I just saved myself a trip to the barber shop and buying shaving blades every now and then. I tried it today and got the results I wanted for my beard. I just wish they had something like an extra head if the current one becomes dull in the future but overall it is an amazing product.
はい、この製品をお勧めします
これは Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer に対するレビューです