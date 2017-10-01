販売終了
QT4000/15
あごヒゲを思い通りに、簡単お手入れ
このヒゲトリマーでヒゲを自在にスタイリングできます。1mm ～ 10mm の長さで正確に調節できます。
1mm 刻みの正確な長さ調節機能
ステンレス刃
10 時間充電で約 45 分間コードレスで使用可能
1mm の無精ヒゲに仕上げるにはトリマーを一番短い長さに設定します。
ズームロック長さ調整リングを回してお好みの長さを選択してロックするだけ：1mm の無精ヒゲから 10mm の長いあごヒゲまで 1mm 単位で長さを調節可能
フィリップス 3000 ヒゲトリマーの自動研磨式スチール刃は、初日の切れ味が長期間持続。肌にやさしいトリミングをいつでも思いどおりに行うことができます。
4.6
5 中
5
レビュー
100%
のがこの製品を推奨
zangiri
01/10/2017
日本
ヒゲのトリミングに最高
PHILIPS社製のシェーバーと併用 綺麗にミリ単位で整えられるので重宝しています ハサミなどの手作業だと時間がかかりますが これなら5分あれば綺麗になります
はい、この製品をお勧めします
これは Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 ヒゲトリマー に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 ヒゲトリマー に対するレビューです
Prateek
05/05/2018
Singapore
Best Trimmer, love the product
Please be provide high power battery. Improve Battery backup.
はい、この製品をお勧めします
これは Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 beard trimmer に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 beard trimmer に対するレビューです
Rell15
22/10/2016
Australia
確認済みの購入者
Easy to use
Easy to use and doesn't take up much room when travelling.. Rechargeable battery also a bonus when no access to electricity.
これは Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 beard trimmer に対するレビューです
これは Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 beard trimmer に対するレビューです