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新着

Accessoriesフィリップス クイッククリーンポッド

QCP20/00

3
| (2) レビュー | 100% のがこの製品を推奨
コードレス洗浄システムで新品のような使い心地をサポート
毎使用後にシェーバーをクイッククリーンポッドで洗浄して、新品のような剃り心地を維持しましょう。水だけを使用する場合よりシェーバーを 10 倍清潔に保つことができます*。 * 洗浄器を使用し、水で洗った場合と洗浄液で洗った場合とでヒゲの破片の残留量を比較(2020年フィリップス調べ)
すべての特長を見る

わずか 1 分でしっかり洗浄

コードレス洗浄システムで新品のような使い心地をサポート

  • コンパクトなコードレス洗浄システム

  • 1分間で高速洗浄

  • フレッシュな香り

  • アルコールフリー

コンパクトなコードレス洗浄システム

コンパクトなコードレス洗浄システム

1 分間で洗浄できる、コンパクトでコードレスな洗浄器。シェーバー本体の動力で駆動するので、洗面所のような狭いスペースでも使い勝手の良いコードレス設計の洗浄システムです。／画像はイメージです

さわやかな香りですっきりシェービング

さわやかな香りですっきりシェービング

クリーニングカートリッジのフレッシュな香りで、シェービング中にさわやかな気分を楽しめます。また、アルコールフリーのクリーニング液は肌にやさしく、炎症から肌を守ります。／画像はイメージです

カートリッジは最長 3 か月使用可能

カートリッジは最長 3 か月使用可能

フィリップスのクリーニングカートリッジは、1 個につき、毎日の使用で約 30 回、週 1 回の使用で約 3 か月使用できます。そのため、交換なしでワンシーズン清潔かつ衛生的なシェービングが可能です。

技術仕様

この製品に関するサポート

よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性に関する情報、ヒントを検索

レビュー

これらのレビューは Bazaarvoice によって管理されており、不正防止技術と人的解析によってサポートされている Bazaarvoice Authenticity Policy に準拠しています。詳細については、 をご確認ください。
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3.0

5 中

2

レビュー

100%

のがこの製品を推奨

4
3
2

22/07/2024

日本

日本

シェーバーの回転を利用する洗浄方法のおかげで、電源設備の無い浴室内で洗浄でき大助かりです。

以前の貴社製シェーバは、専用電源を要したので、浴室内で洗浄できず不便でした。 この製品は、タイトルに記入した様にシェーバーの回転を利用する考案で浴室内で洗浄でき大助かりです。 感謝です。

気に入った点

専用の電源を必要としない

気に入らない点

溶液が高額

はい、この製品をお勧めします

これは Quick Clean Pod QCP10/01 クイッククリーンポッド に対するレビューです

Date of Use 2024-06-22

はい、この製品をお勧めします

これは Quick Clean Pod QCP10/01 クイッククリーンポッド に対するレビューです

Date of Use 2024-06-22

07/01/2026

日本

日本

クィッククリーンポットの寿命

クリーンポットの寿命について製品に付属のクリーンポットが洗浄できなくなったため、もう一つ購入していたが、購入後11ヶ月でまた洗浄できなくなりました。寿命はこんなものでしょうか？

これは Quick Clean Pod QCP10/01 クイッククリーンポッド に対するレビューです

Date of Use 2025-07-07

これは Quick Clean Pod QCP10/01 クイッククリーンポッド に対するレビューです

Date of Use 2025-07-07

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