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QCP20/00
コンパクトなコードレス洗浄システム
1分間で高速洗浄
フレッシュな香り
アルコールフリー
1 分間で洗浄できる、コンパクトでコードレスな洗浄器。シェーバー本体の動力で駆動するので、洗面所のような狭いスペースでも使い勝手の良いコードレス設計の洗浄システムです。／画像はイメージです
クリーニングカートリッジのフレッシュな香りで、シェービング中にさわやかな気分を楽しめます。また、アルコールフリーのクリーニング液は肌にやさしく、炎症から肌を守ります。／画像はイメージです
フィリップスのクリーニングカートリッジは、1 個につき、毎日の使用で約 30 回、週 1 回の使用で約 3 か月使用できます。そのため、交換なしでワンシーズン清潔かつ衛生的なシェービングが可能です。
3.0
5 中
2
レビュー
100%
のがこの製品を推奨
万年青・おもと
22/07/2024
日本
シェーバーの回転を利用する洗浄方法のおかげで、電源設備の無い浴室内で洗浄でき大助かりです。
以前の貴社製シェーバは、専用電源を要したので、浴室内で洗浄できず不便でした。 この製品は、タイトルに記入した様にシェーバーの回転を利用する考案で浴室内で洗浄でき大助かりです。 感謝です。
気に入った点
専用の電源を必要としない
気に入らない点
溶液が高額
はい、この製品をお勧めします
これは Quick Clean Pod QCP10/01 クイッククリーンポッド に対するレビューです
Date of Use 2024-06-22
はい、この製品をお勧めします
これは Quick Clean Pod QCP10/01 クイッククリーンポッド に対するレビューです
Date of Use 2024-06-22
たなやん
07/01/2026
日本
クィッククリーンポットの寿命
クリーンポットの寿命について製品に付属のクリーンポットが洗浄できなくなったため、もう一つ購入していたが、購入後11ヶ月でまた洗浄できなくなりました。寿命はこんなものでしょうか？
これは Quick Clean Pod QCP10/01 クイッククリーンポッド に対するレビューです
Date of Use 2025-07-07
これは Quick Clean Pod QCP10/01 クイッククリーンポッド に対するレビューです
Date of Use 2025-07-07