販売終了
QC5380/15
プロ仕様のパワー
このパワフルなフィリップスヘアカッターは、チタン製の刃、ターボボタン、パワフルなリチウムイオンバッテリーにより、多い髪でもスムーズにカットできます。1 回の急速充電で最大 75 分間コードレスで使用できます。
チタン製の刃
12 段階の長さ調節機能
1 時間の充電で約 75 分間コードレスで使用可能
優れたカット性能を発揮し、切れ味が長持ちする最新鋭のチタン刃
フィリップスの全グルーミング製品は、高い耐久性を備えています。2 年間の全世界での本体保証に加え、世界各国の電圧との互換性を備えており、オイルを差す必要はありません。
上部を開き、水洗いするだけでお手入れできます。
4.1
5 中
103
レビュー
94%
のがこの製品を推奨
シリュー
02/10/2020
日本
本体防水のバリカン
何よりPHILIPSである事。本体が丸洗い出来て、歯への油差しが不要な事。運転音が静かな事などが購入の理由です。
気に入った点
本体防水、歯への油差し不要
気に入らない点
ちょっとお高い
はい、この製品をお勧めします
これは Hairclipper series 5000 QC5350/80 ヘアカッタープロ に対するレビューです
使用日 2020-09-01
はい、この製品をお勧めします
これは Hairclipper series 5000 QC5350/80 ヘアカッタープロ に対するレビューです
使用日 2020-09-01
Rurouninn99
01/10/2016
日本
確認済みの購入者
長寿命です
以前は国産で評判の良い日立(製)を使っていましたが、チタン製の刃に惹かれて本品を使用しはじめました。 2013年2月の購入ですから、もう3年半使用していますが、刃も電池も劣化の様子がありません。 以前の日立(製)は2年も使わないうちに切レ止まってきたのですが、この製品はどのくらい寿命があるのか？、それも楽しみです。 あと、充電時間も以前の日立(製)の1/3以下で、満足です。
はい、この製品をお勧めします
これは Hairclipper series 7000 QC5380/15 ヘアーカッター に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Hairclipper series 7000 QC5380/15 ヘアーカッター に対するレビューです
제이지6593
21/06/2016
한국
모든걸 하나로
대여섯가지의 기능이있고 이 기능은 성인남성한테는 누구나 필요한 기능입니다. 상당히 만족합니다.
はい、この製品をお勧めします
これは Hairclipper series 5000 QC5330 Hair clipper に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Hairclipper series 5000 QC5330 Hair clipper に対するレビューです
水洗いのみ