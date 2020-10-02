製品サポート

MyPhilips（製品登録・延長保証・ニュースレター）

すべてのシリーズ

お知らせ

お知らせ

製品に関する重要なお知らせ

もっと詳しく見る
  • 単一製品画像
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • 製品詳細写真
  • 製品詳細写真
  • 製品詳細写真
  • 製品詳細写真
  • その他の製品写真
  • 使用中の製品写真
  • 使用中の製品写真
  • 使用中の製品写真
  • 心理的恩恵写真
  • 単一製品画像
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • 製品詳細写真
  • 製品詳細写真
  • 製品詳細写真
  • 製品詳細写真
  • その他の製品写真
  • 使用中の製品写真
  • 使用中の製品写真
  • 使用中の製品写真
  • 心理的恩恵写真

販売終了

Hairclipper series 7000ヘアーカッター

QC5380/15

4.1

| (103) レビュー | 94% のがこの製品を推奨

プロ仕様のパワー

このパワフルなフィリップスヘアカッターは、チタン製の刃、ターボボタン、パワフルなリチウムイオンバッテリーにより、多い髪でもスムーズにカットできます。1 回の急速充電で最大 75 分間コードレスで使用できます。

すべての特長を見る

世界で最も支持を得ている電動メンズグルーミングブランド1

プロ仕様のパワー

  • チタン製の刃

  • 12 段階の長さ調節機能

  • 1 時間の充電で約 75 分間コードレスで使用可能

チタンコーティング刃で切れ味抜群

チタンコーティング刃で切れ味抜群

優れたカット性能を発揮し、切れ味が長持ちする最新鋭のチタン刃

2 年保証、世界各国の電圧に対応、注油不要

2 年保証、世界各国の電圧に対応、注油不要

フィリップスの全グルーミング製品は、高い耐久性を備えています。2 年間の全世界での本体保証に加え、世界各国の電圧との互換性を備えており、オイルを差す必要はありません。

上部を開けて水洗いできるのでお手入れ簡単

上部を開けて水洗いできるのでお手入れ簡単

上部を開き、水洗いするだけでお手入れできます。

技術仕様

この製品に関するサポート

よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性に関する情報、ヒントを検索

レビュー

これらのレビューは Bazaarvoice によって管理されており、不正防止技術と人的解析によってサポートされている Bazaarvoice Authenticity Policy に準拠しています。詳細については、 をご確認ください。
商品レビューや星評価によるお客様の意見は、すべてのお客様にとって有益です。製品についてより詳しく知ることができ、購入の判断に役立ちます。オンラインまたは店舗で製品を購入したすべてのお客様がレビューを投稿できます。

4.1

5 中

103

レビュー

94%

のがこの製品を推奨

02/10/2020

日本

日本

本体防水のバリカン

何よりPHILIPSである事。本体が丸洗い出来て、歯への油差しが不要な事。運転音が静かな事などが購入の理由です。

気に入った点

本体防水、歯への油差し不要

気に入らない点

ちょっとお高い

はい、この製品をお勧めします

これは Hairclipper series 5000 QC5350/80 ヘアカッタープロ に対するレビューです

使用日 2020-09-01

はい、この製品をお勧めします

これは Hairclipper series 5000 QC5350/80 ヘアカッタープロ に対するレビューです

使用日 2020-09-01

01/10/2016

日本

日本

確認済みの購入者

長寿命です

以前は国産で評判の良い日立(製)を使っていましたが、チタン製の刃に惹かれて本品を使用しはじめました。 2013年2月の購入ですから、もう3年半使用していますが、刃も電池も劣化の様子がありません。 以前の日立(製)は2年も使わないうちに切レ止まってきたのですが、この製品はどのくらい寿命があるのか？、それも楽しみです。 あと、充電時間も以前の日立(製)の1/3以下で、満足です。

はい、この製品をお勧めします

これは Hairclipper series 7000 QC5380/15 ヘアーカッター に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは Hairclipper series 7000 QC5380/15 ヘアーカッター に対するレビューです

21/06/2016

한국

한국

모든걸 하나로

대여섯가지의 기능이있고 이 기능은 성인남성한테는 누구나 필요한 기능입니다. 상당히 만족합니다.

はい、この製品をお勧めします

これは Hairclipper series 5000 QC5330 Hair clipper に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは Hairclipper series 5000 QC5330 Hair clipper に対するレビューです

ニュースレターを購読

  • ✓ フィリップスの最新情報をメールでお届け
  • ✓ 特別なオファーやキャンペーンのご案内
  • ✓ 製品モニターのご案内

フィリップス製品、サービス、イベント、プロモーションに関する（自分の嗜好や行動に基づいた）情報の受信を希望します。購読はいつでも簡単に中止することができます。

  • ✓ フィリップスの最新情報をメールでお届け
  • ✓ 特別なオファーやキャンペーンのご案内
  • ✓ 製品モニターのご案内
注釈

  1. 水洗いのみ 