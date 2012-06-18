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  • 旅行や出張、携帯に便利なコンパクトシェーバー。 旅行や出張、携帯に便利なコンパクトシェーバー。 旅行や出張、携帯に便利なコンパクトシェーバー。

    ポータブルシェーバー

    PQ208/17

    旅行や出張、携帯に便利なコンパクトシェーバー。

    コンパクトながら必要十分な性能。

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    この商品は販売を終了しました

    ポータブルシェーバー

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    携帯に最適なトラベルシェーバー

    • Plus
    肌にぴったりと密着して効率的に深剃り

    肌にぴったりと密着して効率的に深剃り

    ヨーロッパ生まれの深剃りシステム

    自動研磨式の刃

    自動研磨式の刃

    自動研磨式の刃で最長 2 年使用可能

    顔の輪郭にフィット

    顔の輪郭にフィット

    フィリップス シェーバーの刃を肌により近づけ密着感を実現。独立したフロートヘッドが顔の輪郭にピタッとフィットします。

    単 3 電池 2 本使用

    単 3 電池 2 本使用

    単 3 アルカリ電池 2 本で約 3 週間使用可能

    ポーチと単 3 電池 2 本付属で抜群の利便性

    ポーチと単 3 電池 2 本付属で抜群の利便性

    技術仕様

    • アクセサリー

      お手入れ
      単 3 電池×2
      収納ケース

    • サービス

      替刃（中国用）
      2 年ごとに HQ4+ と交換
      替刃（中国以外）
      2 年ごとに HQ56 と交換

    • シェービング性能

      シェービングシステム
      • 深剃り
      • 各ヘッドが独立して動く
      • 自動研磨システム

    • 使いやすさ

      シェービング時間
      約 60 分

    Badge-D2C

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