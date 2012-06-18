ポータブルシェーバー
旅行や出張、携帯に便利なコンパクトシェーバー。
コンパクトながら必要十分な性能。 さらに詳細をみる
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旅行や出張、携帯に便利なコンパクトシェーバー。
携帯に最適なトラベルシェーバー
肌にぴったりと密着して効率的に深剃り
ヨーロッパ生まれの深剃りシステム
自動研磨式の刃
自動研磨式の刃で最長 2 年使用可能
顔の輪郭にフィット
フィリップス シェーバーの刃を肌により近づけ密着感を実現。独立したフロートヘッドが顔の輪郭にピタッとフィットします。
単 3 電池 2 本使用
単 3 アルカリ電池 2 本で約 3 週間使用可能
ポーチと単 3 電池 2 本付属で抜群の利便性
ポーチと単 3 電池 2 本付属で抜群の利便性
技術仕様
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アクセサリー
- お手入れ
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- 単 3 電池×2
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〇
- 収納ケース
-
〇
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サービス
- 替刃（中国用）
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2 年ごとに HQ4+ と交換
- 替刃（中国以外）
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2 年ごとに HQ56 と交換
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シェービング性能
- シェービングシステム
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使いやすさ
- シェービング時間
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約 60 分
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