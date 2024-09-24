ボディケアを日常に
本体重量わずか250ｇと軽量で、ボディにシリコン素材を
採用。推力5kg、3段階の振動レベル+2つのリズムモード、
カスタマイズされたシリコン製アタッチメント付属。
シンプルでファッショナブルな2色。 さらに詳細をみる
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ボディケアを日常に
シリコンボディのコンパクトモデル
- 本体重量250g/ポータブル仕様
- カタチもユニークなフィンガーアタッチメント
- シリコン素材ボディ
- FDA 食品安全素材
250gの軽量でコンパクト
本体重量わずか250g、片手で楽に
操作できます。
推力5kg+ストローク6mm
強すぎないパワフル振動で、心地よい刺激が実感できます。
Super Dynamic Liteパワーシステム
独自の『Super Dynamic Liteパワーシステム』搭載。パワフルで安定したパワーが持続するため、気になる筋肉を奥深くまで刺激します。
細くて持ちやすいハンドル
シリコン製の36mm幅のグリップで、滑りにくく手になじみ、快適に使用できます。
本体にシリコン素材を採用
繊細でソフトな感触、快適で、
滑りにくく、手への振動伝達を軽減します。
人気の2色
やさしく、くつろいだパープルとクラシカルなブラックの人気の2色をご用意、シンプルながらファッショナブルです。
3段階の振動レベル
+2つのリズムモード
定速と変速の異なるモードを、気分に応じて調整できます。体のコンディションに合わせてお選びください。
急速充電、連続使用時間90分
1日1回10分使用した場合、約9日間使用できます。また、ACアダプター、パソコン、車載ソケットなどの様々な充電が可能です。
カスタマイズされたシリコン製
アタッチメント
カタチもユニークなフィンガーアタッチメントと柔らかいジェントルアタッチメントが、心地よいやさしいボディケアを実現します。
技術仕様
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仕様
- 製品寸法（縦 x 横 x 高さ）
-
131*80*36
mm
- 総重量
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373 g
- 色
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パープル
- 本体重量
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250 g
- 主材料
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- 色
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パープル
- 梱包寸法（縦）*（横）*（高さ）
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162*162*55
mm
- マッサージヘッド数
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2
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主要パラメータ
- 動作電圧
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DC 7.4V
- マッサージ振幅
-
6 mm
- 動作電力
-
15W
- マッサージ周波数
-
1600～2800rpm
- 最大推力
-
5 kg
- バッテリー
-
1300mAh
- 充電電流
-
1.5 A
- 充電電圧
-
DC 5V
- 充電ポート
-
USB Type-C
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製造国
- 製造
-
中国
-
サービス
- 保証期間
-
2年
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