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    ミニ筋膜リリースガン

    PPM7311PP/11

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    ボディケアを日常に

    本体重量わずか250ｇと軽量で、ボディにシリコン素材を 採用。推力5kg、3段階の振動レベル+2つのリズムモード、 カスタマイズされたシリコン製アタッチメント付属。 シンプルでファッショナブルな2色。

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    ミニ筋膜リリースガン

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    ボディケアを日常に

    シリコンボディのコンパクトモデル

    • 本体重量250g/ポータブル仕様
    • カタチもユニークなフィンガーアタッチメント
    • シリコン素材ボディ
    • FDA 食品安全素材

    250gの軽量でコンパクト

    本体重量わずか250g、片手で楽に 操作できます。

    推力5kg+ストローク6mm

    強すぎないパワフル振動で、心地よい刺激が実感できます。

    Super Dynamic Liteパワーシステム

    独自の『Super Dynamic Liteパワーシステム』搭載。パワフルで安定したパワーが持続するため、気になる筋肉を奥深くまで刺激します。

    細くて持ちやすいハンドル

    シリコン製の36mm幅のグリップで、滑りにくく手になじみ、快適に使用できます。

    本体にシリコン素材を採用

    繊細でソフトな感触、快適で、 滑りにくく、手への振動伝達を軽減します。

    人気の2色

    やさしく、くつろいだパープルとクラシカルなブラックの人気の2色をご用意、シンプルながらファッショナブルです。

    3段階の振動レベル +2つのリズムモード

    定速と変速の異なるモードを、気分に応じて調整できます。体のコンディションに合わせてお選びください。

    急速充電、連続使用時間90分

    1日1回10分使用した場合、約9日間使用できます。また、ACアダプター、パソコン、車載ソケットなどの様々な充電が可能です。

    カスタマイズされたシリコン製 アタッチメント

    カタチもユニークなフィンガーアタッチメントと柔らかいジェントルアタッチメントが、心地よいやさしいボディケアを実現します。

    技術仕様

    • 仕様

      製品寸法（縦 x 横 x 高さ）
      131*80*36  mm
      総重量
      373 g
      パープル
      本体重量
      250 g
      主材料
      • シリコン
      • ABS 樹脂
      パープル
      梱包寸法（縦）*（横）*（高さ）
      162*162*55  mm
      マッサージヘッド数
      2

    • 主要パラメータ

      動作電圧
      DC 7.4V
      マッサージ振幅
      6 mm
      動作電力
      15W
      マッサージ周波数
      1600～2800rpm
      最大推力
      5 kg
      バッテリー
      1300mAh
      充電電流
      1.5 A
      充電電圧
      DC 5V
      充電ポート
      USB Type-C

    • 製造国

      製造
      中国

    • サービス

      保証期間
      2年

    Badge-D2C

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