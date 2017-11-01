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    Multigroom series 7000 フェイス、ヘアー、ボディー

    MG7720/15

    全身を自由自在にスタイリング

    さまざまな用途に対応したこのトリマーで個性を発揮しましょう。このトリマーには、頭からつま先まで全身をスタイリングできる アタッチメントが付属しています。正確にカットできるデュアルカットテクノロジー搭載刃で全身自由自在にスタイリング。

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    この商品は販売を終了しました

    Multigroom series 7000 フェイス、ヘアー、ボディー

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    全身を自由自在にスタイリング

    1 台で頭からつま先まで全身スタイリング

    • 14 種類のアタッチメント
    • デュアルカットテクノロジー
    • 1 時間の充電で約 120 分間コードレスで使用可能
    • 防水仕様
    2 枚刃で正確なカットを実現

    2 枚刃で正確なカットを実現

    このオールインワントリマーは、最高の精度を実現する高度なデュアルカットテクノロジーを採用しています。2 枚刃を搭載し、新品のようなシャープな状態を長期間保つように設計されています。

    付属のアタッチメントでフェイス、ヘアー、ボディーをトリミング&スタイリング

    付属のアタッチメントでフェイス、ヘアー、ボディーをトリミング&スタイリング

    フィリップスマルチグルーマー 7000 オールインワンヒゲトリマーには 14 個のアタッチメントが付属しており、全身をお手入れできます。

    スムーズな剃り心地のための自動研磨システム刃

    スムーズな剃り心地のための自動研磨システム刃

    ボディー／ヒゲトリマーの精密なスチール刃により、くっきりとしたまっすぐなラインを作り、濃い毛でも均一にトリミングできます。刃は腐食や錆びに強く、自動研磨式なので大変長持ちします。

    ムダ毛にさようなら

    ムダ毛にさようなら

    ボディーのあらゆる部位を快適にお手入れできます。独自のスキンプロテクターによりデリケートな部分が守られ、刃が肌に直接触れず、0.5 mm の長さに整えられます。

    ほお、あご、首のエッジを思いどおりに整えるミニ網刃シェーバー

    ほお、あご、首のエッジを思いどおりに整えるミニ網刃シェーバー

    トリミング後にミニ網刃シェーバーで、ほお、あご、首のエッジを整えることができます。

    きめ細かい仕上げに

    きめ細かい仕上げに

    スチール製のプレシジョングルーマーは接触面積を狭めた設計により、細部まで正確に仕上げることができます。

    鼻毛／耳毛をお手入れ

    鼻毛／耳毛をお手入れ

    オールインワントリマーは不要な鼻毛や耳毛をすばやく除去し、切り傷の心配もありません。

    お気に入りの長さにカット

    お気に入りの長さにカット

    8 種類の強化カッティングガードで、顔と毛をすばやく巧みにお手入れ。1 mm および 2 mm のトリミング用無精ヒゲコーム 2 個、調節可能なあごヒゲコーム 1 個、9 mm、12 mm、16 mm のヘアーコーム 3 個、3 mm および 5 mm のグルーミング用ボディコーム 2 個が同梱されています。

    120 分間使用可能

    120 分間使用可能

    1 時間の充電で約 120 分間使用可能。

    防水仕様でシャワー中にも使用でき、お手入れも簡単

    防水仕様でシャワー中にも使用でき、お手入れも簡単

    防水加工設計なのでシャワー中にも安心して使用でき、簡単に水洗いできます。

    保管と整理が簡単

    保管と整理が簡単

    収納や持ち運びに便利です。外出するときにトリマーとすべてのアタッチメントを 1 つにまとめて収納できます。

    本体 2 年間保証

    本体 2 年間保証

    フィリップスの全グルーミング製品は、高い耐久性を備えています。全世界での本体 2 年間保証に加え、世界各国の電圧との互換性があります。

    技術仕様

    • スタイリング

      アタッチメントの数
      14 種類のアタッチメント
      スタイリングツール
      • フルメタルトリマー
      • フルメタル細部トリマー
      • ミニ網刃シェーバー
      • 鼻・耳毛トリマー
      • ボディー用トリミングヘッド
      • スキンプロテクター
      • 調整式ヒゲトリミング用コーム（3～7 mm の間で長さ調節可能）
      • ヒゲトリミング用コーム（3個）
      • ヘアートリミング用コーム （3 個）
      • ボディートリミング用コーム （2 個）
      ボディーグルーミング／ヘアーカッター／フェイススタイリング
      • 長いあごヒゲ
      • 短いあごヒゲ
      • 無精ヒゲ
      • シャープなライン
      • 細かいスタイリング
      • ヤギヒゲ

    • アクセサリー

      お手入れ
      クリーニングブラシ
      収納ケース

    • 電源

      充電
      • 約 1 時間
      • ５分間の急速充電モード付
      バッテリーの種類
      リチウムイオン電池
      使用時間
      約 120 分間
      対応電圧
      AC 100 - 240 V（海外使用対応）

    • デザイン

      ハンドル
      滑り止め付きラバーグリップ

    • サービス

      本体 2 年間保証

    • カッティングシステム

      デュアルカットテクノロジー
      自動研磨システム

    • 使いやすさ

      ディスプレイ
      • 充電表示ランプ
      • 充電表示ランプ
      ウェット＆ドライ
      シャワー使用可能
      お手入れ
      オイル差し不要

    Badge-D2C

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