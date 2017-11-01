MG7720/15
全身を自由自在にスタイリング
さまざまな用途に対応したこのトリマーで個性を発揮しましょう。このトリマーには、頭からつま先まで全身をスタイリングできる アタッチメントが付属しています。正確にカットできるデュアルカットテクノロジー搭載刃で全身自由自在にスタイリング。さらに詳細をみる
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このオールインワントリマーは、最高の精度を実現する高度なデュアルカットテクノロジーを採用しています。2 枚刃を搭載し、新品のようなシャープな状態を長期間保つように設計されています。
フィリップスマルチグルーマー 7000 オールインワンヒゲトリマーには 14 個のアタッチメントが付属しており、全身をお手入れできます。
ボディー／ヒゲトリマーの精密なスチール刃により、くっきりとしたまっすぐなラインを作り、濃い毛でも均一にトリミングできます。刃は腐食や錆びに強く、自動研磨式なので大変長持ちします。
ボディーのあらゆる部位を快適にお手入れできます。独自のスキンプロテクターによりデリケートな部分が守られ、刃が肌に直接触れず、0.5 mm の長さに整えられます。
トリミング後にミニ網刃シェーバーで、ほお、あご、首のエッジを整えることができます。
スチール製のプレシジョングルーマーは接触面積を狭めた設計により、細部まで正確に仕上げることができます。
オールインワントリマーは不要な鼻毛や耳毛をすばやく除去し、切り傷の心配もありません。
8 種類の強化カッティングガードで、顔と毛をすばやく巧みにお手入れ。1 mm および 2 mm のトリミング用無精ヒゲコーム 2 個、調節可能なあごヒゲコーム 1 個、9 mm、12 mm、16 mm のヘアーコーム 3 個、3 mm および 5 mm のグルーミング用ボディコーム 2 個が同梱されています。
1 時間の充電で約 120 分間使用可能。
防水加工設計なのでシャワー中にも安心して使用でき、簡単に水洗いできます。
収納や持ち運びに便利です。外出するときにトリマーとすべてのアタッチメントを 1 つにまとめて収納できます。
フィリップスの全グルーミング製品は、高い耐久性を備えています。全世界での本体 2 年間保証に加え、世界各国の電圧との互換性があります。
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