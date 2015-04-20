販売終了
M2L/00
ハイレゾサウンド
M2L ヘッドホンは、Fidelio の特徴的なサウンドを生かしたハイレゾ音源を iOS デバイスでダイレクトに再生。Lightning コネクターと内蔵 DAC を使用して、ひずみやクロストークの発生を防ぎます。どこにいてもスタイリッシュに、細部に至るサウンドを楽しめます。
40mm ドライバー／密閉型
オンイヤー
デラックス低反発フォームクッション
フラットに折りたたみ可能
フィリップス Fidelio M2L は、ヘッドホンに純粋なデジタル信号を直接供給する Lightning™ コネクターに対応。信号をデジタルのまま維持することにより、クロストーク干渉が軽減され、ステレオセパレーションが向上します。
Philips Fidelio M2L は、iOS デバイスの Lightning コネクターを介してストリーミングした 24 ビット 48kHz のハイレゾオーディオを楽しむことができます。アーティストが思い描いたとおりに細部まで忠実に再現し、究極のサウンド体験をお届けします。
フィリップス Fidelio M2L は、デジタルアナログコンバーター（DAC）を搭載しているため、いつでもどこへでも自由に移動してハイレゾサウンドを楽しむことができます。もう外出する時に余計な機器を持って行く必要はありません。
レビュー