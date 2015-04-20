DAC とアンプを搭載し、どこでもハイレゾサウンドが楽しめる

フィリップス Fidelio M2L は、デジタルアナログコンバーター（DAC）を搭載しているため、いつでもどこへでも自由に移動してハイレゾサウンドを楽しむことができます。もう外出する時に余計な機器を持って行く必要はありません。