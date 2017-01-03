製品サポート

MyPhilips（製品登録・延長保証・ニュースレター）

すべてのシリーズ

  • 主に使用される写真
  • 製品詳細写真
  • 製品詳細写真
  • 製品詳細写真
  • 製品詳細写真
  • 製品詳細写真
  • その他の製品写真
  • その他の製品写真
  • その他の製品写真
  • その他の製品写真
  • その他の製品写真
  • 使用中の製品写真
  • 製品詳細写真
  • 梱包写真
  • プライマリ画像
  • 主に使用される写真
  • 製品詳細写真
  • 製品詳細写真
  • 製品詳細写真
  • 製品詳細写真
  • 製品詳細写真
  • その他の製品写真
  • その他の製品写真
  • その他の製品写真
  • その他の製品写真
  • その他の製品写真
  • 使用中の製品写真
  • 製品詳細写真
  • 梱包写真
  • プライマリ画像

販売終了

Fidelioワイヤレス Bluetooth® ヘッドフォン

M2BTBK/00

2.5

| (2) レビュー

ワイヤレスでどこでも楽しめる高精細サウンド

Fidelio M2BT があれば、自宅でも外出先でも高精細サウンドと Bluetooth® によるシームレスな接続が可能。NFC テクノロジーにより、1 回のタップでワイヤレスのペアリングを設定できます。直感的なコントロール操作で、音楽と通話も簡単に切り替えられます。

すべての特長を見る

ワイヤレスでどこでも楽しめる高精細サウンド

  • ハイレゾオーディオ

  • オンイヤー

  • デラックス低反発フォームクッション

  • NFC

人間工学に基づいて快適にフィットするデラックス低反発フォームクッション

人間工学に基づいて快適にフィットするデラックス低反発フォームクッション

Fidelio M2BT に採用されている素材は、長時間快適に装着でき、音響効果をアップするよう厳選されたものです。通気性に優れた素材を使用した低反発フォームイヤーパッドが、圧迫感と熱の蓄積を分散し、Fidelio M1 ヘッドフォンに抜群の装着感とサウンドを提供します。

デュアル内蔵マイクが周囲のノイズをカットし、通話の音質を向上

M2BT ヘッドフォンにはデュアル内蔵マイクが搭載されています。1 台は音声を入力するためのものですが、もう 1 台は周囲のノイズを測定し、通話音質が最適になるように自動的にサウンドを調整します。

音響密閉により細微なニュアンスを逃がさず再現し、ノイズを遮断

音響密閉により細微なニュアンスを逃がさず再現し、ノイズを遮断

Fidelio ヘッドフォンは、特殊なリボンロックを内部チャンバーに内蔵した音響密閉構造を採用することにより、不要な音漏れを防止し、サウンドの細部まで保持します。低音の伸びが優れているだけでなく、周囲の騒音に邪魔されることなく、臨場感にあふれ、細部まで優れたサウンドを楽しむことができます。

技術仕様

この製品に関するサポート

よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性に関する情報、ヒントを検索

レビュー

これらのレビューは Bazaarvoice によって管理されており、不正防止技術と人的解析によってサポートされている Bazaarvoice Authenticity Policy に準拠しています。詳細については、 をご確認ください。
商品レビューや星評価によるお客様の意見は、すべてのお客様にとって有益です。製品についてより詳しく知ることができ、購入の判断に役立ちます。オンラインまたは店舗で製品を購入したすべてのお客様がレビューを投稿できます。

2.5

5 中

2

レビュー

5
3
2

03/01/2017

日本

日本

確認済みの購入者

素直な音感に満足

ドラムはドラム、ペット、ギター等そのモノの音質、音感、音色が、 そのモノのまま素直に再現されていて気持よく聴けました。 小型なデザインですが、音量も十分です。 少し残念なのは、ヘッドフォンの長さがもう少し長ければ！ 小生は頭が大きくて、最大に伸ばしてギリギリ耳に届く長さで 余裕がありません。

はい、この製品をお勧めします

これは Fidelio M2BTBK ワイヤレス Bluetooth® ヘッドフォン に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは Fidelio M2BTBK ワイヤレス Bluetooth® ヘッドフォン に対するレビューです

04/04/2017

日本

日本

確認済みの購入者

装着感が悪い

性能とかは、値段に見合うかと！一番の欠点が装着感で、ほんの数十分かけて、圧迫で耳が痛くなり、男性用には使えないでした。すぐさま、ソニーの MDR-1000Xを購入して十分満足しています。

これは Fidelio M2BTBK ワイヤレス Bluetooth® ヘッドフォン に対するレビューです

これは Fidelio M2BTBK ワイヤレス Bluetooth® ヘッドフォン に対するレビューです

ニュースレターを購読

  • ✓ フィリップスの最新情報をメールでお届け
  • ✓ 特別なオファーやキャンペーンのご案内
  • ✓ 製品モニターのご案内

フィリップス製品、サービス、イベント、プロモーションに関する（自分の嗜好や行動に基づいた）情報の受信を希望します。購読はいつでも簡単に中止することができます。

  • ✓ フィリップスの最新情報をメールでお届け
  • ✓ 特別なオファーやキャンペーンのご案内
  • ✓ 製品モニターのご案内