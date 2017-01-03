販売終了
M2BTBK/00
ワイヤレスでどこでも楽しめる高精細サウンド
Fidelio M2BT があれば、自宅でも外出先でも高精細サウンドと Bluetooth® によるシームレスな接続が可能。NFC テクノロジーにより、1 回のタップでワイヤレスのペアリングを設定できます。直感的なコントロール操作で、音楽と通話も簡単に切り替えられます。
ハイレゾオーディオ
オンイヤー
デラックス低反発フォームクッション
NFC
Fidelio M2BT に採用されている素材は、長時間快適に装着でき、音響効果をアップするよう厳選されたものです。通気性に優れた素材を使用した低反発フォームイヤーパッドが、圧迫感と熱の蓄積を分散し、Fidelio M1 ヘッドフォンに抜群の装着感とサウンドを提供します。
M2BT ヘッドフォンにはデュアル内蔵マイクが搭載されています。1 台は音声を入力するためのものですが、もう 1 台は周囲のノイズを測定し、通話音質が最適になるように自動的にサウンドを調整します。
Fidelio ヘッドフォンは、特殊なリボンロックを内部チャンバーに内蔵した音響密閉構造を採用することにより、不要な音漏れを防止し、サウンドの細部まで保持します。低音の伸びが優れているだけでなく、周囲の騒音に邪魔されることなく、臨場感にあふれ、細部まで優れたサウンドを楽しむことができます。
2.5
5 中
2
レビュー
ヒラリン
03/01/2017
日本
確認済みの購入者
素直な音感に満足
ドラムはドラム、ペット、ギター等そのモノの音質、音感、音色が、 そのモノのまま素直に再現されていて気持よく聴けました。 小型なデザインですが、音量も十分です。 少し残念なのは、ヘッドフォンの長さがもう少し長ければ！ 小生は頭が大きくて、最大に伸ばしてギリギリ耳に届く長さで 余裕がありません。
はい、この製品をお勧めします
これは Fidelio M2BTBK ワイヤレス Bluetooth® ヘッドフォン に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Fidelio M2BTBK ワイヤレス Bluetooth® ヘッドフォン に対するレビューです
Daigo
04/04/2017
日本
確認済みの購入者
装着感が悪い
性能とかは、値段に見合うかと！一番の欠点が装着感で、ほんの数十分かけて、圧迫で耳が痛くなり、男性用には使えないでした。すぐさま、ソニーの MDR-1000Xを購入して十分満足しています。
これは Fidelio M2BTBK ワイヤレス Bluetooth® ヘッドフォン に対するレビューです
これは Fidelio M2BTBK ワイヤレス Bluetooth® ヘッドフォン に対するレビューです