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販売終了

Fidelioヘッドフォン／マイク付き

M1MKIIBO/00

5

| (2) レビュー | 100% のがこの製品を推奨

細部まで忠実に作りこまれたサウンド

クラス最高のサウンドと抜群の快適性を 1 つのアイコニックなデザインに収めた、Philips Fidelio M1MKII は、高度に設計され、作りこまれた高精細サウンドを楽しめます。軽量ながら丈夫なこのデザインは、外出先で優れたノイズ遮断効果も発揮します。

すべての特長を見る

細部まで忠実に作りこまれたサウンド

  • ハイレゾオーディオ

  • オンイヤー

  • デラックス低反発フォームクッション

  • フラットに折りたたみ可能

正確なサウンドを実現する二層型イヤーシェル

Philips Fidelio M1MKII の二層型イヤーシェルは、共振と振動を軽減し、正真正銘の正確でクリーンなサウンドを実現するため、細部まで優れた音質を届けることができます。堅牢な多層構造によって快適性と耐久性を実現しているため、長期間にわたって音楽生活の理想的な相棒となります。

本格的でピュアなサウンドを再現する最適な 40mm ネオジウムドライバー

本格的でピュアなサウンドを再現する最適な 40mm ネオジウムドライバー

各スピーカードライバーを、厳選、調整、テストしてからペアリングし、最もバランスのとれた自然なサウンドを再現しています。強力なネオジウム磁石を使用した 40mm ドライバーが、幅広いダイナミックレンジで本格的な高精細サウンドを提供し、細部まで丁寧に再現します。

インラインリモコンとマイクにより音楽と通話を切り換え可能

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

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5.0

5 中

2

レビュー

100%

のがこの製品を推奨

4
3
2
1

30/06/2016

日本

日本

ハイパフォーマンス

音像をコンパクトな空間で捉えている点がよい。恣意的なニュアンスづけなく、素直な音作りが感じられ、すべての音がバランスよく聞こえる。

はい、この製品をお勧めします

これは Fidelio M1MKIIBO ヘッドフォン／マイク付き に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは Fidelio M1MKIIBO ヘッドフォン／マイク付き に対するレビューです

02/09/2018

한국

한국

내구성이...

소리는 단단한 중저음을 가지고 있습니다. 단점은 한가지인데, 귀를 덥는 부분의 내구성이 취약합니다. 접착 부위가 떨어져서 내부 스폰지가 보이네요.

はい、この製品をお勧めします

これは Fidelio M1MKIIBK Headphones with mic に対するレビューです

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