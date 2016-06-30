販売終了
M1MKIIBO/00
細部まで忠実に作りこまれたサウンド
クラス最高のサウンドと抜群の快適性を 1 つのアイコニックなデザインに収めた、Philips Fidelio M1MKII は、高度に設計され、作りこまれた高精細サウンドを楽しめます。軽量ながら丈夫なこのデザインは、外出先で優れたノイズ遮断効果も発揮します。
ハイレゾオーディオ
オンイヤー
デラックス低反発フォームクッション
フラットに折りたたみ可能
Philips Fidelio M1MKII の二層型イヤーシェルは、共振と振動を軽減し、正真正銘の正確でクリーンなサウンドを実現するため、細部まで優れた音質を届けることができます。堅牢な多層構造によって快適性と耐久性を実現しているため、長期間にわたって音楽生活の理想的な相棒となります。
各スピーカードライバーを、厳選、調整、テストしてからペアリングし、最もバランスのとれた自然なサウンドを再現しています。強力なネオジウム磁石を使用した 40mm ドライバーが、幅広いダイナミックレンジで本格的な高精細サウンドを提供し、細部まで丁寧に再現します。
5.0
5 中
2
レビュー
100%
のがこの製品を推奨
Ninja76
30/06/2016
日本
ハイパフォーマンス
音像をコンパクトな空間で捉えている点がよい。恣意的なニュアンスづけなく、素直な音作りが感じられ、すべての音がバランスよく聞こえる。
はい、この製品をお勧めします
これは Fidelio M1MKIIBO ヘッドフォン／マイク付き に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Fidelio M1MKIIBO ヘッドフォン／マイク付き に対するレビューです
아이짱구
02/09/2018
한국
내구성이...
소리는 단단한 중저음을 가지고 있습니다. 단점은 한가지인데, 귀를 덥는 부분의 내구성이 취약합니다. 접착 부위가 떨어져서 내부 스폰지가 보이네요.
はい、この製品をお勧めします
これは Fidelio M1MKIIBK Headphones with mic に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Fidelio M1MKIIBK Headphones with mic に対するレビューです