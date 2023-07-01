長期間持続する性能

高出力 LED ではより多くの熱が発生するため、光出力が低下し、バルブの寿命が短くなる可能性があります。高性能 LED ランプは熱を効果的に管理します。Philips Ultinon Rally 3550 LED は AirCool+ を装備しています。これは、特殊な銅製冷却管と革新的なヒートシンク設計が採用された高度な熱管理システムで、熱をすばやく放散し、現実の環境条件でのランプの寿命を最大 1,500 時間にまで延ばすとともに、愛車にトラブルフリーの性能をもたらします。フィリップス製品を取り付けることは、長期間持続する明るさと品質を手にすることなのです。