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  • 高性能超高輝度 LED ライト 高性能超高輝度 LED ライト 高性能超高輝度 LED ライト

    Ultinon Rally 3550 HL 高出力自動車用ヘッドライトバルブ

    11012U3550X2

    高性能超高輝度 LED ライト

    フィリップス Ultinon Rally 3550 は、50 ワットの強力な白色 LED ライトで必要な場所を照らします。スマート冷却システムとフィリップスクオリティのデザインにより、超高輝度を長期間持続できます。

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    Ultinon Rally 3550 HL 高出力自動車用ヘッドライトバルブ

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    高性能超高輝度 LED ライト

    光の力を解き放ちましょう

    • LED-HL [≈HIR2]
    • バルブの数：2
    • 12 V、50 W、4500 lm、6500 K
    • 純正バルブ配光で明るさ向上

    高出力と高輝度のライトで優れた明るさを実現

    高出力設計により最大 50 W および 4500 lm の高輝度を実現する Philips Ultinon Rally 3550 LED。当社の自動車用照明ソリューションのノウハウが詰め込まれ、大事な場面で卓越した明るさを提供するため、前方に潜む危険によりすばやく反応できます。

    最大 6500 K の白色光

    Philips Ultinon Rally 3550 LED を搭載すると、安全性だけでなく外観もグレードアップ。6500 K のスタイリッシュな白色光で視認性と被視認性を高め、より快適な運転を実現します。見た目のよさに加えコントラストも高めるため、暗闇でも障害物や道路標識を認識しやすくなります。

    簡単にアップグレード可能

    一部の車種では、LED ベースのレトロフィットバルブで問題が生じることがあります。そのため、幅広い車種で LED テクノロジーにアップグレードして頂けるよう、フィリップスアダプターリングや CANbus アダプターなどのスマートなアクセサリーを開発しました。オプションのフィリップス LED アクセサリーが必要かどうかを確認し、愛車に最適な状態で取り付けるようにしてください。フィリップスのアクセサリーの詳細については、こちら*を参照してください。

    長期間持続する性能

    高出力 LED ではより多くの熱が発生するため、光出力が低下し、バルブの寿命が短くなる可能性があります。高性能 LED ランプは熱を効果的に管理します。Philips Ultinon Rally 3550 LED は AirCool+ を装備しています。これは、特殊な銅製冷却管と革新的なヒートシンク設計が採用された高度な熱管理システムで、熱をすばやく放散し、現実の環境条件でのランプの寿命を最大 1,500 時間にまで延ばすとともに、愛車にトラブルフリーの性能をもたらします。フィリップス製品を取り付けることは、長期間持続する明るさと品質を手にすることなのです。

    高出力でありながらグレアを抑制

    安全のためには、高い視認性と並んでヘッドライトのグレアの抑制が重要です。高出力製品には、安全性よりもドレスアップ性を優先したものが少なくありません。Philips Ultinon Rally 3550 バルブなら、適度なグレアレベルで超高出力を実現します。

    信頼性の高いブランド - 信頼できるフィリップスクオリティ

    先進の技術を誇るフィリップスの自動車用ライトは、100 年余りの歴史を経た今もなお、自動車業界から高い評価を得ています。「フィリップス自動車グレード品質」製品は、厳正な品質管理プロセスに従って設計、開発されており、一貫して高い製造基準を維持しています。

    技術仕様

    • セールスポイント

      製品特長
      高輝度、高ルーメン値、AirCool+
      期待される効果
      高出力、高輝度

    • 製品仕様

      アプリケーション
      ハイビーム、ロービーム
      ベース
      PX22d
      名称
      HIR2 LED 11012 U3550 12V X2
      Homologation ECE
      シリーズ名
      Ultinon Rally 3550 HL
      Technology
      LED
      バルブタイプ
      LED-HL [≈HIR2]
      ドライバーボックス - 長さ（mm）
      53
      ドライバーボックス - 幅（mm）
      31
      ドライバーボックス - 高さ（mm）
      13

    • 寿命

      寿命
      1500 時間

    • 光の特性

      Lumens
      4500 lm
      Color temperature
      6500 K

    • 電源仕様

      ワット数
      50  W
      対応電圧
      12  V

    • 注文情報

      Order entry
      11012U3550X2
      Ordering code
      72737031

    • パッケージデータ

      EAN1
      6974260727370
      EAN3
      6974260727387
      パッケージ種類
      X2

    • 梱包製品情報

      Length
      11.1  cm
      Width
      5  cm
      Height
      15.5  cm
      1 箱あたりの本体重量
      107.5  g
      Pack Quantity
      2 個
      MOQ (for professionals)
      6
      1 箱あたりの総重量 [g]
      291.6

    • 外装箱情報

      Length
      23.5  cm
      Width
      16  cm
      Height
      16.6  cm
      総重量 [kg]
      1.8904
      本体重量 [g]
      1749.6

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