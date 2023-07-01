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高性能超高輝度 LED ライト
フィリップス Ultinon Rally 3550 は、50 ワットの強力な白色 LED ライトで必要な場所を照らします。スマート冷却システムとフィリップスクオリティのデザインにより、超高輝度を長期間持続できます。さらに詳細をみる
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高出力設計により最大 50 W および 4500 lm の高輝度を実現する Philips Ultinon Rally 3550 LED。当社の自動車用照明ソリューションのノウハウが詰め込まれ、大事な場面で卓越した明るさを提供するため、前方に潜む危険によりすばやく反応できます。
Philips Ultinon Rally 3550 LED を搭載すると、安全性だけでなく外観もグレードアップ。6500 K のスタイリッシュな白色光で視認性と被視認性を高め、より快適な運転を実現します。見た目のよさに加えコントラストも高めるため、暗闇でも障害物や道路標識を認識しやすくなります。
一部の車種では、LED ベースのレトロフィットバルブで問題が生じることがあります。そのため、幅広い車種で LED テクノロジーにアップグレードして頂けるよう、フィリップスアダプターリングや CANbus アダプターなどのスマートなアクセサリーを開発しました。オプションのフィリップス LED アクセサリーが必要かどうかを確認し、愛車に最適な状態で取り付けるようにしてください。フィリップスのアクセサリーの詳細については、こちら*を参照してください。
高出力 LED ではより多くの熱が発生するため、光出力が低下し、バルブの寿命が短くなる可能性があります。高性能 LED ランプは熱を効果的に管理します。Philips Ultinon Rally 3550 LED は AirCool+ を装備しています。これは、特殊な銅製冷却管と革新的なヒートシンク設計が採用された高度な熱管理システムで、熱をすばやく放散し、現実の環境条件でのランプの寿命を最大 1,500 時間にまで延ばすとともに、愛車にトラブルフリーの性能をもたらします。フィリップス製品を取り付けることは、長期間持続する明るさと品質を手にすることなのです。
安全のためには、高い視認性と並んでヘッドライトのグレアの抑制が重要です。高出力製品には、安全性よりもドレスアップ性を優先したものが少なくありません。Philips Ultinon Rally 3550 バルブなら、適度なグレアレベルで超高出力を実現します。
先進の技術を誇るフィリップスの自動車用ライトは、100 年余りの歴史を経た今もなお、自動車業界から高い評価を得ています。「フィリップス自動車グレード品質」製品は、厳正な品質管理プロセスに従って設計、開発されており、一貫して高い製造基準を維持しています。
セールスポイント
製品仕様
寿命
光の特性
電源仕様
注文情報
パッケージデータ
梱包製品情報
外装箱情報
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