同梱物
- ソフトポーチ
- iPhone インラインリモコン
L2BO/00
オリジナルに忠実なプレミアム品質。どこでも楽しめます。
マイク付きの Fidelio L2 ヘッドホンは、高水準のサウンドと快適性を併せ持ち、真のリスニング体験を提供します。巧みな設計で、原音をできるだけ忠実に再現し、ナチュラルなサウンドを実現。長時間でも快適に装着できる、緻密に作り込まれたデザインです。さらに詳細をみる
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ハイレゾオーディオは、最高のオーディオパフォーマンスを実現、16bit/44.1kHz の CD フォーマットを超えるオリジナルのスタジオマスターレコーディングを再現します。この妥協のない高品質により、ハイレゾオーディオは音楽ファンに愛されています。Fidelio ヘッドホンは、その高品質を表す Hi-Res Audio スタンプの厳しい要件を満たしています。拡張された高周波域を滑らかに再現する Fidelio ヘッドホンなら、ハイレゾコレクションはもちろん、従来の音源も存分に楽しむことができます。
ネオジウムドライバーはあらゆるサウンドのダイナミクスに対応します。中央に配置されたベントが中低音域を強調し、広がりがあるが制御された低音と透明感のある中音域をもたらす音響エネルギーを生成します。さらに軽量のボイスコイルにより、システムがすばやく応答して音楽のペースと一致し、高精細度のサウンドを実現します。
強度を高めるために選ばれたアルミニウム製イヤーシェルにより、望ましくない振動と共振を軽減します。これらはエンジニアリングプラスティックの層の上に取り付けられ、ヘッドホンをより安定させます。その結果、できる限り効果的に振動を抑え、鋭く正確なサウンドを実現します。
Fidelio L2 に採用されている素材はすべて、長時間使用しても快適なように厳選されたものです。デラックス低反発フォームイヤーパッドが、人間工学に基づいたフィット感を提供します。フォーム自体が耳の形にぴったり合うような形になるだけでなく、密閉する役割を果たし、低音レスポンスを最大限保持し、望ましくない外部からの音を低減します。
イヤーカップの自然な角度に合ったプリチルトドライバーによって、音が外耳道にまっすぐ入ってきます。これは、音が外耳の外に反響した場合に起こるカラーレーションを大幅に軽減することを意味すると同時に、よりリアルなサウンドステージを実現し、快適性を向上します。
セミオープンバック設計は、オープンバック設計のバランスのとれた透明感のあるサウンドと、フルクローズドバック設計の深みのある低音とノイズ遮断を組み合わせたものです。精巧に編み込まれた音響抵抗素材を音響グリルに組み込み、ノイズ遮断を制御し、音漏れを防ぎ、周囲の雑音を低減します。
汎用リモコン、マイク、6.3mm アダプターおよびポーチ。
最高のサウンドバランスを実現するためにスピーカーを入念にテスト
ノイズ遮断に優れているにも関わらず、広がりのあるサウンド体験を維持します。
アルミニウム、本革、プロテインレザー、ファブリックを採用したプレミアムデザイン
サウンド
コネクティビティー
外箱
パッケージ寸法
アクセサリー
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