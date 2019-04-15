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  • オリジナルに忠実なプレミアム品質。どこでも楽しめます。 オリジナルに忠実なプレミアム品質。どこでも楽しめます。 オリジナルに忠実なプレミアム品質。どこでも楽しめます。

    Philips Fidelio Fidelio ヘッドホン／マイク付き

    L2BO/00

    オリジナルに忠実なプレミアム品質。どこでも楽しめます。

    マイク付きの Fidelio L2 ヘッドホンは、高水準のサウンドと快適性を併せ持ち、真のリスニング体験を提供します。巧みな設計で、原音をできるだけ忠実に再現し、ナチュラルなサウンドを実現。長時間でも快適に装着できる、緻密に作り込まれたデザインです。

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    Philips Fidelio Fidelio ヘッドホン／マイク付き

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    オリジナルに忠実なプレミアム品質。どこでも楽しめます。

    • ハイレゾオーディオ
    • オーバーイヤー
    • デラックス低反発フォームクッション
    • フラットに折りたたみ可能
    音楽を最も忠実な形で再現するハイレゾオーディオ

    音楽を最も忠実な形で再現するハイレゾオーディオ

    ハイレゾオーディオは、最高のオーディオパフォーマンスを実現、16bit/44.1kHz の CD フォーマットを超えるオリジナルのスタジオマスターレコーディングを再現します。この妥協のない高品質により、ハイレゾオーディオは音楽ファンに愛されています。Fidelio ヘッドホンは、その高品質を表す Hi-Res Audio スタンプの厳しい要件を満たしています。拡張された高周波域を滑らかに再現する Fidelio ヘッドホンなら、ハイレゾコレクションはもちろん、従来の音源も存分に楽しむことができます。

    高精度で最適な通気性を備えたネオジウムスピーカードライバー

    高精度で最適な通気性を備えたネオジウムスピーカードライバー

    ネオジウムドライバーはあらゆるサウンドのダイナミクスに対応します。中央に配置されたベントが中低音域を強調し、広がりがあるが制御された低音と透明感のある中音域をもたらす音響エネルギーを生成します。さらに軽量のボイスコイルにより、システムがすばやく応答して音楽のペースと一致し、高精細度のサウンドを実現します。

    アルミニウム製イヤーシェル設計で音響精度を向上

    アルミニウム製イヤーシェル設計で音響精度を向上

    強度を高めるために選ばれたアルミニウム製イヤーシェルにより、望ましくない振動と共振を軽減します。これらはエンジニアリングプラスティックの層の上に取り付けられ、ヘッドホンをより安定させます。その結果、できる限り効果的に振動を抑え、鋭く正確なサウンドを実現します。

    低反発フォームイヤーパッドが人間工学に基づいたフィット感を提供

    低反発フォームイヤーパッドが人間工学に基づいたフィット感を提供

    Fidelio L2 に採用されている素材はすべて、長時間使用しても快適なように厳選されたものです。デラックス低反発フォームイヤーパッドが、人間工学に基づいたフィット感を提供します。フォーム自体が耳の形にぴったり合うような形になるだけでなく、密閉する役割を果たし、低音レスポンスを最大限保持し、望ましくない外部からの音を低減します。

    耳に対して自然な傾斜をつけたスピーカーによりクリアなサウンドを実現

    耳に対して自然な傾斜をつけたスピーカーによりクリアなサウンドを実現

    イヤーカップの自然な角度に合ったプリチルトドライバーによって、音が外耳道にまっすぐ入ってきます。これは、音が外耳の外に反響した場合に起こるカラーレーションを大幅に軽減することを意味すると同時に、よりリアルなサウンドステージを実現し、快適性を向上します。

    自然なサウンドを実現する音響セミオープンバック設計

    自然なサウンドを実現する音響セミオープンバック設計

    セミオープンバック設計は、オープンバック設計のバランスのとれた透明感のあるサウンドと、フルクローズドバック設計の深みのある低音とノイズ遮断を組み合わせたものです。精巧に編み込まれた音響抵抗素材を音響グリルに組み込み、ノイズ遮断を制御し、音漏れを防ぎ、周囲の雑音を低減します。

    汎用リモコン、マイク、6.3mm アダプターおよびポーチ

    汎用リモコン、マイク、6.3mm アダプターおよびポーチ

    汎用リモコン、マイク、6.3mm アダプターおよびポーチ。

    最高のサウンドバランスの実現を目指し、入念にテストされたスピーカー

    最高のサウンドバランスを実現するためにスピーカーを入念にテスト

    優れたノイズ遮断と広がりのあるサウンド体験

    ノイズ遮断に優れているにも関わらず、広がりのあるサウンド体験を維持します。

    アルミニウムや上質な革などの、プレミアムな材質

    アルミニウム、本革、プロテインレザー、ファブリックを採用したプレミアムデザイン

    技術仕様

    • サウンド

      音響システム
      セミオープン
      周波数特性
      6 ～40,000  Hz
      Speaker diameter
      40 mm
      Impedance
      16 Ω
      感度
      105  dB
      最大入力
      200  mW
      歪率（THD）
      < 0.1% THD

    • コネクティビティー

      対応機種：
      iPhone®、BlackBerry®、HTC、LG、MOTOROLA、Nokia、Palm®、SAMSUNG、Sony
      対応コネクター
      Nokia、Sony、Ericsson、および SAMSUNG の旧モデルには対応コネクターが必要です。詳細は顧客ケアチーム（www.support.philips.com）までお問い合せください。

    • 外箱

      Length
      21.9  cm
      Number of consumer packagings
      2
      長さ
      8.6  インチ
      Width
      20.4  cm
      Gross weight
      1.531  kg
      Height
      26  cm
      GTIN
      1 87 12581 69071 4
      8.0  インチ
      高さ
      10.2  インチ
      Nett weight
      0.706  kg
      総重量
      3.375  ポンド
      本体重量
      1.556  ポンド
      風袋重量
      0.825  kg
      風袋重量
      1.819  ポンド

    • パッケージ寸法

      Height
      24  cm
      Packaging type
      カートン
      Type of shelf placement
      両方
      Width
      19.5  cm
      Depth
      10.2  cm
      高さ
      9.4  インチ
      Number of products included
      1
      EAN
      87 12581 69071 7
      7.7  インチ
      Gross weight
      0.689  kg
      奥行き
      4.0  インチ
      Nett weight
      0.353  kg
      総重量
      1.519  ポンド
      本体重量
      0.778  ポンド
      風袋重量
      0.336  kg
      風袋重量
      0.741  ポンド

    • アクセサリー

      収納ポーチ
      オーディオケーブル
      （マイクと着信ボタン付き）
      3.5 mm オーディオケーブル
      アダプタープラグ
      3.5 ～ 6.3 mm

    製品の仕様

    梱包写真

    同梱物

    • ソフトポーチ
    • iPhone インラインリモコン
    Badge-D2C

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