音楽を最も忠実な形で再現するハイレゾオーディオ

ハイレゾオーディオは、最高のオーディオパフォーマンスを実現、16bit/44.1kHz の CD フォーマットを超えるオリジナルのスタジオマスターレコーディングを再現します。この妥協のない高品質により、ハイレゾオーディオは音楽ファンに愛されています。Fidelio ヘッドホンは、その高品質を表す Hi-Res Audio スタンプの厳しい要件を満たしています。拡張された高周波域を滑らかに再現する Fidelio ヘッドホンなら、ハイレゾコレクションはもちろん、従来の音源も存分に楽しむことができます。