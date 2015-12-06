Philips Sonicare ソニッケアー エアーフロス ウルトラ専用 替ノズル
歯間の歯垢や汚れを最大 99.9%*除去
毎日のデンタルフロスが面倒な方でも、エアーフロス ウルトラなら効果的に歯間を洗浄できます。 さらに詳細をみる
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Philips Sonicare ソニッケアー エアーフロス ウルトラ専用 替ノズル
歯間の歯垢や汚れを最大 99.9%*除去
簡単に歯間ケア
製品特徴
- ガイドチップ
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ガイドチップ
ノズルを正しい位置に簡単に配置できます。歯間の溝にチップがはまるまで、歯肉縁近くの歯の表面に沿ってスライドさせるだけです。
- 高性能ノズル
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高性能ノズル
柔らかいチップが付いているため、より快適に幅広く噴射し、歯の間や歯肉の表面を洗浄できます。
本体仕様
Specifications
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デザインと仕上げ
- ノズルカラー
- グレー
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使いやすさ
- ノズル装着方式
- はめ込み式
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内容・付属品
- エアーフロス ウルトラノズル
- 1
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洗浄性能
- 性能維持のための推奨事項
- 6 か月に一度ノズルを交換
- エアーフロス ウルトラ使用時／2014年米国Gottenbos氏らの調査に基づく。実験的研究における効果。実際の口内での効果は異なる場合があります。
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