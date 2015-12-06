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  • 歯間の歯垢や汚れを最大 99.9%*除去 歯間の歯垢や汚れを最大 99.9%*除去 歯間の歯垢や汚れを最大 99.9%*除去

    Philips Sonicare ソニッケアー エアーフロス ウルトラ専用 替ノズル

    HX8031/08

    歯間の歯垢や汚れを最大 99.9%*除去

    毎日のデンタルフロスが面倒な方でも、エアーフロス ウルトラなら効果的に歯間を洗浄できます。

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    この商品は販売を終了しました

    Philips Sonicare ソニッケアー エアーフロス ウルトラ専用 替ノズル

    歯間の歯垢や汚れを最大 99.9%*除去

    簡単に歯間ケア

    • 1 本入り

    製品特徴

    ガイドチップ
    ガイドチップ

    ガイドチップ

    ノズルを正しい位置に簡単に配置できます。歯間の溝にチップがはまるまで、歯肉縁近くの歯の表面に沿ってスライドさせるだけです。

    高性能ノズル
    高性能ノズル

    高性能ノズル

    柔らかいチップが付いているため、より快適に幅広く噴射し、歯の間や歯肉の表面を洗浄できます。

    本体仕様

    Specifications

    • デザインと仕上げ

      ノズルカラー
      グレー

    • 使いやすさ

      ノズル装着方式
      はめ込み式

    • 内容・付属品

      エアーフロス ウルトラノズル
      1

    • 洗浄性能

      性能維持のための推奨事項
      6 か月に一度ノズルを交換

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    • エアーフロス ウルトラ使用時／2014年米国Gottenbos氏らの調査に基づく。実験的研究における効果。実際の口内での効果は異なる場合があります。
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