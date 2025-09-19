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    Philips Sonicare Sonicare 6100 Series ソニッケアー 6100シリーズ

    HX7408/07

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    敏感な歯と歯ぐきのためのケア

    日本の歯科医・歯科衛生士の使用率・推奨率 18年連続NO.1の電動歯ブラシブランド*、フィリップス ソニッケアー。エントリーシリーズ に「6100シリーズ」が登場します。「6100 シリーズ」は、ソニッケアーの特徴である音波水流とブラシヘッドによりやさしくしっかり歯垢を除去します。手磨きの最大 20 倍の歯垢を除去し**、。 *POHC 2025 Dental Professional Tracking Research調べ。　**クリーンモード使用時／手磨きと比べ／フィリップス調べ。　***クリーンモード使用時／手磨きと比べ／フィリップス調べ。

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    Philips Sonicare Sonicare 6100 Series ソニッケアー 6100シリーズ

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    敏感な歯と歯ぐきのためのケア

    手磨きの最大 20 倍の歯垢を除去**

    • 手磨きの最大 20 倍の歯垢を除去**
    • 約 2 週間で歯ぐきの健康を推進***
    • 音波テクノロジーによる働き
    • 過圧防止センサー機能（視覚認識方式）
    • 2モードと3段階の強さ設定
    プレミアムオールインワンブラシヘッド

    プレミアムオールインワンブラシヘッド

    プレミアムオールインワンブラシヘッドで、きれいな仕上がりを実現します。角度のついたアングル毛先は、届きにくい場所でも手磨きの最大 20 倍の歯垢を除去できます*²。先端はトライアングルカットで、２日間で最大 2 倍のステイン（着色汚れ）を除去できます*³。そして長めの毛先は歯と歯ぐきの境い目を洗浄し、約2週間で歯ぐきの健康を推進します*⁴。ブラシヘッドの効果は 3 ヶ月ほどで低下していきますが、ブラシヘッド認識機能なら交換時期にお知らせします。毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、使用状況を把握して交換時期のタイミングを教えてくれます。<br>*²クリーンモード使用時／手磨きと比べ／フィリップス調べ。　*³プラスチック板に人工ステインを塗り、プレミアムオールインワンブラシヘッドと手磨きブラシでのブラッシングによる比較／クリーンモードで市販の歯磨き粉を使用／フィリップス調べ／実際の口内では異なる場合があります　*⁴プレミアムオールインワンブラシヘッド使用時／クリーンモード使用時／手磨きと比べ／フィリップス調べ。／画像はイメージです

    音波テクノロジーの働き

    音波テクノロジーの働き

    ソニッケアーは、毎分約31,000ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時に、それらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく、効果的に歯垢をかき出すサポートをします。 新たに採用された技術により、搭載モーターがパワーを⾃動的に調整するので、磨きにくい所でもパフォーマンスが落ちず、口腔内を一貫したブラッシング・磨きあがりが可能となりました。／画像はイメージです

    押しつけ過ぎを伝える過圧防止センサー

    押しつけ過ぎを伝える過圧防止センサー

    歯ブラシのベース部にライトリングがあり、歯ブラシを強く押しつけすぎると光ってお知らせします。ライトリングが光ったとき、押し付ける力を弱めることで、歯と歯ぐきを傷めるリスクを軽減できます。

    2つのモードと3段階の強さ設定でお好みの磨き方が選べる

    2つのモードと3段階の強さ設定でお好みの磨き方が選べる

    6つの（2モードにそれぞれ3段階の強さが選択可）ブラッシング設定でブラッシング力をアップ。もう少し強く磨きたい場合や自分に合った磨き方をしたい場合に役立ちます。クリーンとセンシティブの2つのモードと3段階の強さ設定からお好みで選択できます。

    ペーサー機能（時間の区切りをビープ音でお知らせする機能）とスマートタイマー機能（磨き過ぎ防止する機能）

    ペーサー機能（時間の区切りをビープ音でお知らせする機能）とスマートタイマー機能（磨き過ぎ防止する機能）

    ペーサー機能は、20秒毎に時間の区切りをビープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔で均等にくまなくブラッシングするサポートをします。スマートタイマー機能は、2分間のブラッシング時間が経過すると自動的に停止する機能です。しっかり2分間磨けると同時に、磨き過ぎを防止します。

    ブラシヘッド交換時期をわかりやすく、ランプでお知らせ

    ブラシヘッド交換時期をわかりやすく、ランプでお知らせ

    ブラシヘッドの交換時期が近づいたことをお知らせする機能です。ブラシヘッドを歯にあてる力や使用時間を記録し、ブラシヘッドが磨耗して交換が必要な時期になるとブラシヘッド交換お知らせランプが点灯します。／画像はイメージです

    約3週間使用可能と充電が長持ち

    約3週間使用可能と充電が長持ち

    満充電後、約3週間使用可能と充電が長持ちします。*目安として 2 分間のブラッシングを 1 日 2 回使用した場合。

    技術仕様

    • 強さ

      ブラッシングを強化
      毎日の歯みがきに
      敏感な歯と歯ぐき用

    • 仕様

      バッテリー
      充電式
      使用時間
      21 日間
      バッテリーの種類
      リチウムイオンバッテリー

    • デザインと仕上げ

      ホワイト

    • サービス

      本体保証
      2年間保証

    • 使いやすさ

      充電表示ランプ
      ランプでバッテリー残量を表示
      ハンドル
      スリムなデザイン
      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      タイマー
      ペーサー機能とスマートタイマー機能
      USB-A 充電
      電源アダプターは付属していません

    • 内容・付属品

      ハンドル
      6100 充電式歯ブラシ 1 本
      ブラシヘッド
      • プレミアムオールインワン 1 本
      • ジェントルプラス 1 本
      • プレミアムガムケア 1 本
      充電器
      USB-A 充電器 1 個

    • 洗浄性能

      歯垢の除去
      20 倍効果的*
      ガムヘルス
      約 2 週間で歯ぐきの健康を推進**
      ブラシ振動数
      約 31,000 ストローク／分

    • モード

      クリーン
      歯をキレイに
      センシティブ
      敏感な歯と歯ぐき用

    • スマートセンサーテクノロジー

      過圧防止センサー機能
      • ライトリングが紫で点灯
      • 振動とパルス音
      ブラシヘッド交換お知らせ機能
      ブラシヘッドに内蔵されたチップにブラッシングの圧力と時間を記録し、適切なブラシの交換タイミングをハンドルのランプでお知らせします。

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    • プレミアムオールインワンブラシヘッド使用時／クリーンモード使用時／手磨きと比べ／フィリップス調べ。　
    • *プレミアムオールインワンブラシヘッド使用時／クリーンモード使用時／手磨きと比べ／フィリップス調べ。
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    最良のブラッシング効果を得るために、
    替ブラシは3カ月で交換。

    ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。

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