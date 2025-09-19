HX7408/07
敏感な歯と歯ぐきのためのケア
日本の歯科医・歯科衛生士の使用率・推奨率 18年連続NO.1の電動歯ブラシブランド*、フィリップス ソニッケアー。エントリーシリーズ に「6100シリーズ」が登場します。「6100 シリーズ」は、ソニッケアーの特徴である音波水流とブラシヘッドによりやさしくしっかり歯垢を除去します。手磨きの最大 20 倍の歯垢を除去し**、。 *POHC 2025 Dental Professional Tracking Research調べ。 **クリーンモード使用時／手磨きと比べ／フィリップス調べ。 ***クリーンモード使用時／手磨きと比べ／フィリップス調べ。さらに詳細をみる
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
プレミアムオールインワンブラシヘッドで、きれいな仕上がりを実現します。角度のついたアングル毛先は、届きにくい場所でも手磨きの最大 20 倍の歯垢を除去できます*²。先端はトライアングルカットで、２日間で最大 2 倍のステイン（着色汚れ）を除去できます*³。そして長めの毛先は歯と歯ぐきの境い目を洗浄し、約2週間で歯ぐきの健康を推進します*⁴。ブラシヘッドの効果は 3 ヶ月ほどで低下していきますが、ブラシヘッド認識機能なら交換時期にお知らせします。毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、使用状況を把握して交換時期のタイミングを教えてくれます。<br>*²クリーンモード使用時／手磨きと比べ／フィリップス調べ。 *³プラスチック板に人工ステインを塗り、プレミアムオールインワンブラシヘッドと手磨きブラシでのブラッシングによる比較／クリーンモードで市販の歯磨き粉を使用／フィリップス調べ／実際の口内では異なる場合があります *⁴プレミアムオールインワンブラシヘッド使用時／クリーンモード使用時／手磨きと比べ／フィリップス調べ。／画像はイメージです
ソニッケアーは、毎分約31,000ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時に、それらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく、効果的に歯垢をかき出すサポートをします。 新たに採用された技術により、搭載モーターがパワーを⾃動的に調整するので、磨きにくい所でもパフォーマンスが落ちず、口腔内を一貫したブラッシング・磨きあがりが可能となりました。／画像はイメージです
歯ブラシのベース部にライトリングがあり、歯ブラシを強く押しつけすぎると光ってお知らせします。ライトリングが光ったとき、押し付ける力を弱めることで、歯と歯ぐきを傷めるリスクを軽減できます。
6つの（2モードにそれぞれ3段階の強さが選択可）ブラッシング設定でブラッシング力をアップ。もう少し強く磨きたい場合や自分に合った磨き方をしたい場合に役立ちます。クリーンとセンシティブの2つのモードと3段階の強さ設定からお好みで選択できます。
ペーサー機能は、20秒毎に時間の区切りをビープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔で均等にくまなくブラッシングするサポートをします。スマートタイマー機能は、2分間のブラッシング時間が経過すると自動的に停止する機能です。しっかり2分間磨けると同時に、磨き過ぎを防止します。
ブラシヘッドの交換時期が近づいたことをお知らせする機能です。ブラシヘッドを歯にあてる力や使用時間を記録し、ブラシヘッドが磨耗して交換が必要な時期になるとブラシヘッド交換お知らせランプが点灯します。／画像はイメージです
満充電後、約3週間使用可能と充電が長持ちします。*目安として 2 分間のブラッシングを 1 日 2 回使用した場合。
強さ
仕様
デザインと仕上げ
サービス
使いやすさ
内容・付属品
洗浄性能
モード
スマートセンサーテクノロジー
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。