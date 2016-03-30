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  • 歯の形にフィットし、くまなく洗浄 歯の形にフィットし、くまなく洗浄 歯の形にフィットし、くまなく洗浄

    Philips Sonicare e-Series エリートシリーズ、アドバンスシリーズ　ブラシヘッド　スタンダード２本組

    HX7002/05

    歯の形にフィットし、くまなく洗浄

    エリートシリーズ、アドバンスシリーズ専用のブラシヘッドです。

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    Philips Sonicare e-Series エリートシリーズ、アドバンスシリーズ　ブラシヘッド　スタンダード２本組

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    歯の形にフィットし、くまなく洗浄

    エリートシリーズ、アドバンスシリーズ専用のブラシヘッドです。

    • 2 本組
    • レギュラーサイズ
    • スクリュー方式
    定番のブラシヘッド

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    このフィリップスソニッケアーブラシヘッドは、歯の輪郭に自然にフィットする曲線的な作りが特徴。すみずみまでクリーニングできます。

    フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流

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    フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流による高速振動とブラシの振幅が歯間の歯垢を効果的に除去します。

    エッセンス、エリート、エクストリーム、アドバンス用のスクリュー方式の設計

    エッセンス、エリート、エクストリーム、アドバンス用のスクリュー方式の設計

    フィリップスソニッケアー E シリーズブラシヘッドは、ブラシのハンドルにスクリュー式で脱着できるためしっかりとフィット、お手入れとクリーニングも簡単です。

    毎日のお口のケアをより確かに

    毎日のお口のケアをより確かに

    すべてのフィリップスソニッケアーブランドのブラシヘッドがそうであるように、このブラシヘッドは歯と歯ぐきに安心な作りになっています。どのブラシヘッドも、優れた使用感と耐久性を実現するために品質テストが行われます。

    最良のブラッシング効果を得るための交換時期お知らせブラシ

    最良のブラッシング効果を得るための交換時期お知らせブラシ

    通常ブラシヘッドを数ヶ月使い続けると、コシがなくなり、徐々に傷んできます。交換時期お知らせブラシの青い毛先が白く変わり、交換時期であることを知らせます。常に最大の効果を実感していただくため、ブラシは 3 ヶ月ごとに交換してください。

    技術仕様

    • デザインと仕上げ

      毛の硬さ
      ホワイト
      交換時期をお知らせ
      青い毛先の色が白くなる
      サイズ
      レギュラー

    • 互換性

      ブラシヘッド装着方式
      スクリュー方式
      使用できるモデル
      エッセンスプラス

    • 内容・付属品

      ブラシヘッド
      E シリーズスタンダード 2 本

    • 品質と性能

      交換
      約 3 か月毎
      テスト済み
      最適な使用のために

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

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