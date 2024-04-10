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  • ソニッケアー史上最も細い毛*¹を採用し、歯垢を除去 ソニッケアー史上最も細い毛*¹を採用し、歯垢を除去 ソニッケアー史上最も細い毛*¹を採用し、歯垢を除去

    Philips Sonicare S2 GentlePlus ソニッケアー ジェントルプラスブラシヘッド レギュラー

    HX6053/94

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    ソニッケアー史上最も細い毛*¹を採用し、歯垢を除去

    ジェントルプラスブラシヘッドは、ソニッケアーで最も細い毛*¹を採用し、敏感な歯と歯ぐきのために開発されたブラシヘッドです。3000本以上の毛を植毛し、やさしく磨き上げます。歯垢除去力は手磨きの最大5倍*²。2週間で歯ぐきの健康を推進*³します。 *¹ 2024年1月現在　*²手磨きと比べ／クリーンモードで2週間使用時／フィリップス調べ　*³ 手磨きと比べ／フィリップス調べ

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    Philips Sonicare S2 GentlePlus ソニッケアー ジェントルプラスブラシヘッド レギュラー

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    ソニッケアー史上最も細い毛*¹を採用し、歯垢を除去

    敏感な歯と歯ぐきをサポートする超ソフトなブラシヘッド

    • ３本組
    • レギュラーサイズ
    • はめ込み式
    • ブラシヘッド交換お知らせ機能
    • 70% がバイオ由来プラスチック仕様*⁴
    極細毛を採用

    極細毛を採用

    歯や歯ぐきが敏感な方に、ジェントルプラスブラシヘッドは約0.1mmの毛を採用し、歯ぐきにやさしくケアしながら磨きます。

    歯垢除去力は手磨きの最大5倍 *²

    歯垢除去力は手磨きの最大5倍 *²

    3,000本以上の極細毛を植毛。しっかりと詰まった毛でやさしく効果的に磨き、磨きにくい部分の歯垢も除去します。

    2週間で歯ぐきの健康を推進 *³

    2週間で歯ぐきの健康を推進 *³

    歯肉縁もやさしくブラッシングし、2週間で歯ぐきの健康を推進*³します。

    ７０％バイオ由来プラスチック使用*⁴(マスバランス方式、ブラシの柄の部分において手磨きと比べ／フィリップス調べ)

    ７０％バイオ由来プラスチック使用*⁴(マスバランス方式、ブラシの柄の部分において手磨きと比べ／フィリップス調べ)

    フィリップスではバイオ由来を使用することで、化石燃料由来プラスチック使用削減に取り組んでいます。 *⁴ マスバランス方式、ブラシの柄の部分において

    極細毛を採用

    極細毛を採用

    やわらかいブラシヘッドは歯垢が落ちにくいと思っていませんか？ジェントルプラスブラシヘッドはしっかりと詰まった毛束が歯垢を落とし、手磨きの最大5倍*²の歯垢除去力で磨き上げます。

    ブラシヘッド交換お知らせ機能

    ブラシヘッド交換お知らせ機能

    ブラシヘッドにはマイクロチップを内蔵。ブラシヘッド認識機能でハンドルがブラシヘッドの種類を認識し、適切なモードと強さに自動的に設定します。ブラシヘッド交換お知らせ機能のついたハンドルとお使いいただくことで交換時期をお知らせします。

    ソニッケアーハンドルに簡単にはめ込める

    ソニッケアーハンドルに簡単にはめ込める

    フィリップスソニッケアーのはめ込み式ハンドルに対 応しています。はめ込み式で着脱が簡単なので、交換やお手入れにも便利です。 （Philips One、キッズ、eシリーズを除く）

    技術仕様

    • デザインと仕上げ

      毛の硬さ
      やわらかめ
      ホワイト
      交換時期をお知らせ
      青い毛先の色が白くなったら交換のサインです。
      サイズ
      レギュラー
      ブラシヘッド認識機能対応

    • 互換性

      ブラシヘッド装着方式
      はめ込み式
      使用できるモデル
      • プラークディフェンス
      • 2 シリーズ プラーク ディフェンス
      • ガムヘルス
      • ダイヤモンドクリーン
      • ダイヤモンドクリーン 9000
      • ダイヤモンドクリーン スマート
      • イージークリーン
      • エッセンスプラス
      • エキスパートクリーン
      • エキスパートリザルツ
      • フレックスケアー
      • フレックスケアー プラチナ
      • フレックスケアー プラチナ コネクテッド
      • フレックスケアープラス
      • キッズ
      • ヘルシーホワイト
      • ヘルシーホワイトプラス
      • パワーアップ
      • プレステージ 9900
      • プロテクトクリーン
      • 1100シリーズ
      • 3100シリーズ
      • 2100 シリーズ
      使用できないモデル
      • Philips One
      • エッセンス

    • 内容・付属品

      ブラシヘッド
      ジェントルプラスブラシヘッド 3 本

    • 品質と性能

      交換
      約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。
      テスト済み
      最適な使用のために

    Badge-D2C

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