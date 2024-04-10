HX6053/94
ソニッケアー史上最も細い毛*¹を採用し、歯垢を除去
ジェントルプラスブラシヘッドは、ソニッケアーで最も細い毛*¹を採用し、敏感な歯と歯ぐきのために開発されたブラシヘッドです。3000本以上の毛を植毛し、やさしく磨き上げます。歯垢除去力は手磨きの最大5倍*²。2週間で歯ぐきの健康を推進*³します。 *¹ 2024年1月現在 *²手磨きと比べ／クリーンモードで2週間使用時／フィリップス調べ *³ 手磨きと比べ／フィリップス調べさらに詳細をみる
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歯や歯ぐきが敏感な方に、ジェントルプラスブラシヘッドは約0.1mmの毛を採用し、歯ぐきにやさしくケアしながら磨きます。
3,000本以上の極細毛を植毛。しっかりと詰まった毛でやさしく効果的に磨き、磨きにくい部分の歯垢も除去します。
歯肉縁もやさしくブラッシングし、2週間で歯ぐきの健康を推進*³します。
フィリップスではバイオ由来を使用することで、化石燃料由来プラスチック使用削減に取り組んでいます。 *⁴ マスバランス方式、ブラシの柄の部分において
やわらかいブラシヘッドは歯垢が落ちにくいと思っていませんか？ジェントルプラスブラシヘッドはしっかりと詰まった毛束が歯垢を落とし、手磨きの最大5倍*²の歯垢除去力で磨き上げます。
ブラシヘッドにはマイクロチップを内蔵。ブラシヘッド認識機能でハンドルがブラシヘッドの種類を認識し、適切なモードと強さに自動的に設定します。ブラシヘッド交換お知らせ機能のついたハンドルとお使いいただくことで交換時期をお知らせします。
フィリップスソニッケアーのはめ込み式ハンドルに対 応しています。はめ込み式で着脱が簡単なので、交換やお手入れにも便利です。 （Philips One、キッズ、eシリーズを除く）
デザインと仕上げ
互換性
内容・付属品
品質と性能
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