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  • X（エックス）型水流で歯間の食べカス・汚れもスッキリ爽快！ X（エックス）型水流で歯間の食べカス・汚れもスッキリ爽快！ X（エックス）型水流で歯間の食べカス・汚れもスッキリ爽快！

    Philips Sonicare Countertop Power Flosser 3000 フィリップス ソニッケアーパワーフロッサー3000

    HX3711/22

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    X（エックス）型水流で歯間の食べカス・汚れもスッキリ爽快！

    ソニッケアーパワーフロッサー3000は、X型の4方向ノズルから出る水流が、歯間や歯と歯ぐきの間の歯垢をしっかり洗い流し、電動歯ブラシと合わせてお使いいただくことでお口全体をきれいにします。クリーンとディープクリーンの2つのモードがあり、強さも10段階から選べるのでお好みの強さに設定できます。

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    Philips Sonicare Countertop Power Flosser 3000 フィリップス ソニッケアーパワーフロッサー3000

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    X（エックス）型水流で歯間の食べカス・汚れもスッキリ爽快！

    フロスの最大3倍*¹の歯垢を除去する据え置きモデル　*¹強さ8でカドストリームノズルを使用し手磨きと併用時／フロスと手磨きの併用時と比較（個人差があります）

    • Ｘ型水流で歯間や矯正器具の広範囲の歯垢を除去
    • やさしい音
    • 歯間移動ガイド
    • 2 つのモード＆10 段階の強さ設定
    矯正器具やブラケットにも最適

    矯正器具やブラケットにも最適

    カドストリームテクノロジーにより、矯正器具やブラケットまわりもしっかりと洗浄できます。チップを小さくやさしく円を描くように動かすだけで、ケアしにくい部分も無理なくきれいにすることができます。

    技術仕様

    • 電源

      対応電圧
      AC 100-240V (海外電圧対応)

    • デザインと仕上げ

      ホワイト
      ハンドル
      Ergonomic and sleek design

    • サービス

      本体保証
      2年間保証
      ノズル／チップ交換
      • Fits only F1/F2/F3 nozzle
      • Replace nozzles every 6 months for good hygiene

    • 使いやすさ

      タイマー
      ペーサーは 30 秒ごとに一時停止します
      ノズル／チップアタッチメント
      Easy clicks on and off
      静音設計
      Great results without disturbing others

    • 性能

      クリーニング
      • クリーンモードで、60 秒でしっかり磨ける
      • ディープクリーンモードで、90 秒間のガイド付きクリーニング
      カドストリームテクノロジー
      Unique cross-shaped tip creates four wide streams that cover more area
      パルス波テクノロジー
      Pulse Wave guided flossing for thorough 360° cleaning
      インプラントや矯正器具にも最適
      Yes
      水タンク
      550ml water tank sufficient for a 90+ seconds clean

    • 内容・付属品

      フロッサー
      1 Countertop Power Flosser 3000
      ノズル／チップ
      • 1 F1 Standard nozzle for power cleaning between teeth
      • 1 F3 Quad Stream nozzle for thorough yet gentle cleaning
      アダプター
      1 Power adapter

    • 健康上の利点

      歯肉縁下の歯垢を除去
      Gently removes up to 99% of plaque up to 6mm below the gumline**
      対象エリアの歯垢除去
      Removes up to 99.9% of plaque in treated areas***

    • モードと強さ設定

      モード
      • Clean mode for everyday clean
      • Deep Clean mode guides you from tooth to tooth for a thorough clean
      強さ設定
      10

    Badge-D2C

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    • ***6mm の歯周ポケット模型の最深部 2mm において（実際の口内の結果は異なる場合があります）

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