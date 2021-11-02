Philips Sonicare Countertop Power Flosser 3000 フィリップス ソニッケアーパワーフロッサー3000
X（エックス）型水流で歯間の食べカス・汚れもスッキリ爽快！
ソニッケアーパワーフロッサー3000は、X型の4方向ノズルから出る水流が、歯間や歯と歯ぐきの間の歯垢をしっかり洗い流し、電動歯ブラシと合わせてお使いいただくことでお口全体をきれいにします。クリーンとディープクリーンの2つのモードがあり、強さも10段階から選べるのでお好みの強さに設定できます。 さらに詳細をみる
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Philips Sonicare Countertop Power Flosser 3000 フィリップス ソニッケアーパワーフロッサー3000
X（エックス）型水流で歯間の食べカス・汚れもスッキリ爽快！
フロスの最大3倍*¹の歯垢を除去する据え置きモデル *¹強さ8でカドストリームノズルを使用し手磨きと併用時／フロスと手磨きの併用時と比較（個人差があります）
- Ｘ型水流で歯間や矯正器具の広範囲の歯垢を除去
- やさしい音
- 歯間移動ガイド
- 2 つのモード＆10 段階の強さ設定
矯正器具やブラケットにも最適
カドストリームテクノロジーにより、矯正器具やブラケットまわりもしっかりと洗浄できます。チップを小さくやさしく円を描くように動かすだけで、ケアしにくい部分も無理なくきれいにすることができます。
技術仕様
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電源
- 対応電圧
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AC 100-240V (海外電圧対応)
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デザインと仕上げ
- 色
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ホワイト
- ハンドル
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Ergonomic and sleek design
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サービス
- 本体保証
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2年間保証
- ノズル／チップ交換
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使いやすさ
- タイマー
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ペーサーは 30 秒ごとに一時停止します
- ノズル／チップアタッチメント
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Easy clicks on and off
- 静音設計
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Great results without disturbing others
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性能
- クリーニング
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- カドストリームテクノロジー
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Unique cross-shaped tip creates four wide streams that cover more area
- パルス波テクノロジー
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Pulse Wave guided flossing for thorough 360° cleaning
- インプラントや矯正器具にも最適
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Yes
- 水タンク
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550ml water tank sufficient for a 90+ seconds clean
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内容・付属品
- フロッサー
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1 Countertop Power Flosser 3000
- ノズル／チップ
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- アダプター
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1 Power adapter
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健康上の利点
- 歯肉縁下の歯垢を除去
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Gently removes up to 99% of plaque up to 6mm below the gumline**
- 対象エリアの歯垢除去
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Removes up to 99.9% of plaque in treated areas***
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モードと強さ設定
- モード
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- 強さ設定
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10
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- ***6mm の歯周ポケット模型の最深部 2mm において（実際の口内の結果は異なる場合があります）
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