販売終了
スーパーリフト＆カット
3 次元密着機構により、シェービングヘッドの個々に反る部分が顔の輪郭や首にピタッとフィットして動くため、効果的なシェービングが可能です。
フィリップスシェーバーのダブルカッター内刃：1 枚目の刃でヒゲを引き上げて 2 枚目の刃が剃るため、肌にやさしい深剃りが可能です。
刃が毎使用後に自動研磨されるため、いつでも快適な深剃りが可能です。
4.5
5 中
2
レビュー
100%
のがこの製品を推奨
harako
30/11/2018
日本
確認済みの購入者
長らく使っています
髭をのばしているので3枚歯ではなくて2枚歯のシェーバーが使い易いです。電源アダプタのケーブルが劣化して破損してしまいました。別売があるといいですが。
これは HQ914 電気シェーバー に対するレビューです
これは HQ914 電気シェーバー に対するレビューです
Satopi
19/02/2017
日本
確認済みの購入者
使いやすい
使いやすい、替刃があるので、切れ味が悪くなると交換出来る 買って良かった。これからもずっと使い続けたいです
はい、この製品をお勧めします
これは HQ914 電気シェーバー に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは HQ914 電気シェーバー に対するレビューです
画像はイメージです