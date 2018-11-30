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販売終了

電気シェーバー

HQ914

4.5
| (2) レビュー | 100% のがこの製品を推奨
すっきり深剃り
フィリップス 900 シリーズは水洗い可能な 2 ヘッドの電気シェーバー。各ヘッドが独立して動くフィリップス独自の 3 次元密着機構により深剃りを実現します。
すべての特長を見る
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

電動シェーバー 世界No.11 ブランド

すっきり深剃り

  • スーパーリフト＆カット

3 次元密着機構

3 次元密着機構

3 次元密着機構により、シェービングヘッドの個々に反る部分が顔の輪郭や首にピタッとフィットして動くため、効果的なシェービングが可能です。

スーパーリフト＆カットテクノロジーとダブルカッター内刃

スーパーリフト＆カットテクノロジーとダブルカッター内刃

フィリップスシェーバーのダブルカッター内刃：1 枚目の刃でヒゲを引き上げて 2 枚目の刃が剃るため、肌にやさしい深剃りが可能です。

自動研磨システム

自動研磨システム

刃が毎使用後に自動研磨されるため、いつでも快適な深剃りが可能です。

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

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4.5

5 中

2

レビュー

100%

のがこの製品を推奨

3
2
1

30/11/2018

日本

日本

確認済みの購入者

長らく使っています

髭をのばしているので3枚歯ではなくて2枚歯のシェーバーが使い易いです。電源アダプタのケーブルが劣化して破損してしまいました。別売があるといいですが。

これは HQ914 電気シェーバー に対するレビューです

これは HQ914 電気シェーバー に対するレビューです

19/02/2017

日本

日本

確認済みの購入者

使いやすい

使いやすい、替刃があるので、切れ味が悪くなると交換出来る 買って良かった。これからもずっと使い続けたいです

はい、この製品をお勧めします

これは HQ914 電気シェーバー に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは HQ914 電気シェーバー に対するレビューです

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注釈

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