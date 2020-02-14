販売終了
HQ902/15
電池式
各ヘッドが独立して動くことで肌にピタッとフィット
独自のダブルカッター内刃がヒゲをやさしく持ち上げ、快適な深剃りを可能にします。
刃が毎使用後に自動研磨されるため、いつでも快適な深剃りが可能です。
4.0
5 中
1
レビュー
100%
のがこの製品を推奨
14/02/2020
日本
確認済みの購入者
防水の乾電池式
2020年2月現在、このモデルが生産終了してまだ防水の乾電池式が無いのが残念。 価格は安くPhillipsシェーバー入門モデルとしても良い。剃り味は高級機には多少劣るものの普段使いやサブ機としては十分使える。電池式は内蔵充電池の劣化を心配する必要がないので防水仕様の新型登場を希望します。
気に入った点
乾電池式、防水仕様で水洗い可能
気に入らない点
トリマーがない、専用ケースがない
はい、この製品をお勧めします
これは HQ902/15 電気シェーバー に対するレビューです
Date of Use 2018-02-14
はい、この製品をお勧めします
これは HQ902/15 電気シェーバー に対するレビューです
Date of Use 2018-02-14
画像はイメージです