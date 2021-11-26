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    シェーバー替刃 HQ56

    HQ56/55

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    シェーバーを新品の使い心地に

    シェーバーヘッドは 2 年間で約 900 万本のヒゲを剃ります。性能を理想的な状態で維持するためにシェーバーの刃を交換してください。

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    シェーバー替刃 HQ56

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    シェーバーを新品の使い心地に

    性能を維持するため、ヘッドは約 2 年ごとに交換してください

    • 耐久性に優れた自動研磨式 CloseCut刃
    • プレシジョンカッティングシステム
    • 替刃3個入り
    CloseCut 刃、耐久性に優れた自己研磨式で深剃りを実現

    CloseCut 刃、耐久性に優れた自己研磨式で深剃りを実現

    精巧な技術で作られた CloseCut 刃は、常に快適な深剃りを実現します。耐久性に優れた自己研磨式で摩耗しないため、いつでも効率的ですばやくシェービングできます。

    短いヒゲも的確にキャッチ

    短いヒゲも的確にキャッチ

    技術仕様

    • シェービングヘッド

      パッケージに含まれるシェービングヘッド数
      3個
      ご使用いただける製品タイプ
      • PQ（ポータブルシェーバー） PQ220/19, PQ217, PQ209/17, PQ208, PQ190/16
      • HP（ダブルアクションシリーズ）HP1733, HP1700, HP1608, HP1607, HP1606, HP1606F, HP1605, HP1605F, HP1338, HP1336, HP1335, HP1328
      • HS（ダブルアクションシリーズ） HS980, HS975, HS950, HS925, HS905, HS900, HS875, HS850, HS840, HS825, HS820, HS765, HS755, HS715, HS705, HS485, HS480, HS475, HS470, HS465, HS375, HS360, HS260
      • HQ（ダブルアクションシリーズ） HQ3830, HQ384, HQ362, HQ30
      • HQ（マイクロアクションシリーズ） HQ4890, HQ4870, HQ4850, HQ4846, HQ4830, HQ4822, HQ4810, HQ488, HQ487, HQ486, HQ485, HQ484, HQ483, HQ482, HQ481, HQ442, HQ46, HQ41, HQ130
      • HS（マイクロアクションシリーズ） HS990, HS970, HS930, HS920, HS890, HS190
      • HQ900 シリーズ HQ915, HQ914, HQ912, HQ904, HQ902
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