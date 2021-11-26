シェーバーを新品の使い心地に
シェーバーヘッドは 2 年間で約 900 万本のヒゲを剃ります。性能を理想的な状態で維持するためにシェーバーの刃を交換してください。 さらに詳細をみる
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
シェーバーを新品の使い心地に
性能を維持するため、ヘッドは約 2 年ごとに交換してください
- 耐久性に優れた自動研磨式 CloseCut刃
- プレシジョンカッティングシステム
- 替刃3個入り
CloseCut 刃、耐久性に優れた自己研磨式で深剃りを実現
精巧な技術で作られた CloseCut 刃は、常に快適な深剃りを実現します。耐久性に優れた自己研磨式で摩耗しないため、いつでも効率的ですばやくシェービングできます。
短いヒゲも的確にキャッチ
短いヒゲも的確にキャッチ
技術仕様
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シェービングヘッド
- パッケージに含まれるシェービングヘッド数
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3個
- ご使用いただける製品タイプ
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PQ（ポータブルシェーバー） PQ220/19, PQ217, PQ209/17, PQ208, PQ190/16
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HP（ダブルアクションシリーズ）HP1733, HP1700, HP1608, HP1607, HP1606, HP1606F, HP1605, HP1605F, HP1338, HP1336, HP1335, HP1328
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HS（ダブルアクションシリーズ） HS980, HS975, HS950, HS925, HS905, HS900, HS875, HS850, HS840, HS825, HS820, HS765, HS755, HS715, HS705, HS485, HS480, HS475, HS470, HS465, HS375, HS360, HS260
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HQ（ダブルアクションシリーズ） HQ3830, HQ384, HQ362, HQ30
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HQ（マイクロアクションシリーズ） HQ4890, HQ4870, HQ4850, HQ4846, HQ4830, HQ4822, HQ4810, HQ488, HQ487, HQ486, HQ485, HQ484, HQ483, HQ482, HQ481, HQ442, HQ46, HQ41, HQ130
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HS（マイクロアクションシリーズ） HS990, HS970, HS930, HS920, HS890, HS190
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HQ900 シリーズ
HQ915, HQ914, HQ912, HQ904, HQ902
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