CloseCut 刃、耐久性に優れた自己研磨式で深剃りを実現

精巧な技術で作られた CloseCut 刃は、常に快適な深剃りを実現します。耐久性に優れた自己研磨式で摩耗しないため、いつでも効率的ですばやくシェービングできます。