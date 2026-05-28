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Viva Collection ノンフライヤー用　新バスケット

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ノンフライヤー専用バスケットには、焦げつきにくいノンスティック加工のクッキングネットと、食材の飛び散りを防ぎ、料理の幅が広がるバスケットカバーが付いています。どちらも取り外せるので後片付けも簡単です。

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  • 28 May 2026

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