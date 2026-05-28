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Viva Collection ノンフライヤー用 新バスケット
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HD9980/20
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ノンフライヤー専用バスケットには、焦げつきにくいノンスティック加工のクッキングネットと、食材の飛び散りを防ぎ、料理の幅が広がるバスケットカバーが付いています。どちらも取り外せるので後片付けも簡単です。
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フィリップスノンフライヤーの各モデルに対応しているアクセサリーを教えてください。
モデル番号とシリアル番号はフィリップスノンフライヤーのどこで確認できますか？
フィリップスノンフライヤーで使用できる焼き型の種類を教えてください。
フィリップスノンフライヤーで油を使用する方法とタイミング
フィリップスノンフライヤーでできる冷凍フライの種類を教えてください。
フィリップスノンフライヤーのディスプレイに「-----」と表示される
フィリップス HomeID アプリが終了または強制終了する
フィリップスノンフライヤーからノイズが聞こえる
フィリップスノンフライヤーでカリッと期待どおりに調理できない
フィリップスノンフライヤーが動作しない、または電源がオンにならない
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