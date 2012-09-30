ビバコレクション ノンフライヤー ダブルレイヤーアクセサリー
ノンフライヤーの容量を増やせる
フィリップスノンフライヤーのダブルレイヤーアクセサリーを使えば、2 倍の容量を調理できます。トンカツなら2枚が4枚に。 さらに詳細をみる
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ビバコレクション ノンフライヤー ダブルレイヤーアクセサリー
ノンフライヤーの容量を増やせる
ノンフライヤー別売りアクセサリー
- ダブルレイヤーアクセサリー
- Viva Collection ノンフライヤーに最適
製品特徴
- ノンフライヤーの調理量が2倍に！トンカツ2枚が4枚料理可能。
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ノンフライヤーの調理量が2倍に！トンカツ2枚が4枚料理可能。
ノンフライヤーの調理量を 2 倍にするダブルレイヤーアクセサリー。ハンバーガー、鶏の手羽先、魚など、ベイク、グリル、フライ料理を素早く簡単、ヘルシーに調理できます。
本体仕様
Specifications
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対応製品
- 互換性
- HD9100、HD9742、HD9741、HD9743、HD9216、HD9217、HD9250、HD9251、HD9220、HD9230、HD9621、HD9628、HD9721、HD9722、HD9723、HD9728、HD9641、HD9642
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一般仕様
- ノンスティック加工
- 有
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デザインと仕上げ
- 材質
- スチールメッキ
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