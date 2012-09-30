検索文字列

  • ノンフライヤーの容量を増やせる ノンフライヤーの容量を増やせる ノンフライヤーの容量を増やせる

    ビバコレクション ノンフライヤー ダブルレイヤーアクセサリー

    HD9904/00

    ノンフライヤーの容量を増やせる

    フィリップスノンフライヤーのダブルレイヤーアクセサリーを使えば、2 倍の容量を調理できます。トンカツなら2枚が4枚に。

    さらに詳細をみる

    この商品は販売を終了しました

    ビバコレクション ノンフライヤー ダブルレイヤーアクセサリー

    ノンフライヤーの容量を増やせる

    ノンフライヤー別売りアクセサリー

    • ダブルレイヤーアクセサリー
    • Viva Collection ノンフライヤーに最適

    製品特徴

    ノンフライヤーの調理量が2倍に！トンカツ2枚が4枚料理可能。
    ノンフライヤーの調理量が2倍に！トンカツ2枚が4枚料理可能。

    ノンフライヤーの調理量が2倍に！トンカツ2枚が4枚料理可能。

    ノンフライヤーの調理量を 2 倍にするダブルレイヤーアクセサリー。ハンバーガー、鶏の手羽先、魚など、ベイク、グリル、フライ料理を素早く簡単、ヘルシーに調理できます。

    本体仕様

    Specifications

    • 対応製品

      互換性
      HD9100、HD9742、HD9741、HD9743、HD9216、HD9217、HD9250、HD9251、HD9220、HD9230、HD9621、HD9628、HD9721、HD9722、HD9723、HD9728、HD9641、HD9642

    • 一般仕様

      ノンスティック加工

    • デザインと仕上げ

      材質
      スチールメッキ

    おすすめの製品

    最近閲覧した製品

    登録

    フィリップスニュースレターを購読

    製品登録

    MyPhilips

    ご登録はこちら

    ご登録はこちらから

    * この項目は必須です

    フィリップスの最新情報をメールでお届け

    特別なオファーやキャンペーンのご案内

    製品モニターのご案内

    *
    フィリップス製品、サービス、イベント、プロモーションに関する（自分の嗜好や行動に基づいた）情報の受信を希望します。購読はいつでも簡単に中止することができます。
    詳しくはこちら
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. All rights reserved.

    当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。