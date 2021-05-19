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    Hairclipper series 5000 ヘアカッター5000シリーズ（電動バリカン）

    HC5632/17

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    ムラなくきれいにすばやくカット

    ターボモード、ヘアースムーズテクノロジー、デュアルカットテクノロジーの３つのテクノロジーにより、長い髪や毛量が多い方でも髪詰まりせずムラなくきれいにカットすることができます。

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    Hairclipper series 5000 ヘアカッター5000シリーズ（電動バリカン）

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    ムラなくきれいにすばやくカット

    ターボモード搭載で毛量の多い方でも髪詰まりせずムラなくきれいにカット

    • ヘアースムーズテクノロジー
    • 27段階長さ調整可能（0.5、3-28㎜）
    • 1時間充電90分連続使用可
    • 丸洗い可能
    ヘアースムーズテクノロジー

    ヘアースムーズテクノロジー

    どんな髪の長さでも髪がコームに詰まりにくい設計だから、従来の約2倍*¹スムーズなカットを実現します。じっとしているのが難しいお子様も、忙しい大人もさっとヘアーカットできます。 *¹HC54XXシリーズとの比較 ／画像はイメージです

    デュアルカットテクノロジー

    デュアルカットテクノロジー

    ダブル鋭角刃ですばやくスムーズにカットするから、ムラが少なくきれいな仕上がりに。／画像はイメージです

    27段階長さ調整可能（0，5ｍｍ、3-28㎜）

    27段階長さ調整可能（0，5ｍｍ、3-28㎜）

    長さ設定調整リングホイールを回し、お好みの長さを選択してロックするだけ。調節可能な 2 つのコームは 3 mm～28 mm のカット長さに 1 mm 刻みで調節できます。ツーブロックやあごヒゲのスタイリングに最適な 2 mm のツーブロック用コームもあります。コームを外すと 0.5 mm のトリミングが可能です。

    1時間充電90分連続使用可&lt;br>

    1時間充電90分連続使用可<br>

    コードレスなら 1 時間の充電で最長 90 分間使用できます。また、コンセントにつないで使用すれば、時間を気にせず使用できます。

    丸洗い可能

    丸洗い可能

    防水加工なので、水道水で簡単に手間なく水洗いできます。水洗いだけのお手入れでも常に新品のような切れ味を維持できます。

    必要に応じてパワーを加減

    必要に応じてパワーを加減

    通常モードに加え、パワフルにカットできるターボモードを搭載。<br>毛量の多い方でも髪詰まりせず、ムラなくきれいにカットすることができます。

    つかみやすいグリップ

    つかみやすいグリップ

    にぎりやすいグリップなので、スムーズに操作できます。

    面倒なオイル差し不要でメンテナンスが簡単

    面倒なオイル差し不要でメンテナンスが簡単

    面倒なオイル差しが不要なため、簡単にお手入れできます。

    本体 2 年間保証

    本体 2 年間保証

    フィリップスのグルーミング製品の2 年間本体保証は全世界で対応。

    ツーブロック用コームとスキ刈りコーム付属

    ツーブロック用コームとスキ刈りコーム付属

    ツーブロックやあごひげのスタイリングに最適な 2 mm のツーブロック用コームを付属。また、スキ刈りコームを取り付けると、スキばさみのようなレイヤー効果を簡単に実現。

    ハサミとスタイリングコームを含むバーバーキット

    ハサミとスタイリングコームを含むバーバーキット

    バーバーキットには、ハサミとスタイリングコームの他、カッターやアクセサリーを収納できるソフトポーチが付いています。

    自動研磨システム搭載のステンレス刃

    自動研磨システム搭載のステンレス刃

    自動研磨システム搭載のステンレス刃で、鋭い切れ味が続きます。また、丸みを帯びた刃先だから、肌にスムーズに密着しながら、やさしくトリミングします。／画像はイメージです

    技術仕様

    • 電源方式

      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池

    • アクセサリー

      お手入れ
      コーム
      • ツーブロックコーム
      • スキ刈りコーム
      • ヘアートリミング用コーム 2 種類
      保管
      ソフトポーチ

    • サービス

      本体 2 年間保証

    • カッティングシステム

      ステンレス刃
      カッターの幅
      41  mm
      長さ設定機能
      27段階
      長さ調節範囲
      0.5、3-28㎜  mm
      精度（1 段階の長さ）
      1  mm

    • 使いやすさ

      クリーニング
      丸洗い可能
      お手入れ
      不要
      電源方式
      充電・交流式

    Badge-D2C

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