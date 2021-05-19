27段階長さ調整可能（0，5ｍｍ、3-28㎜）

長さ設定調整リングホイールを回し、お好みの長さを選択してロックするだけ。調節可能な 2 つのコームは 3 mm～28 mm のカット長さに 1 mm 刻みで調節できます。ツーブロックやあごヒゲのスタイリングに最適な 2 mm のツーブロック用コームもあります。コームを外すと 0.5 mm のトリミングが可能です。