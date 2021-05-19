HC5632/17
ムラなくきれいにすばやくカット
ターボモード、ヘアースムーズテクノロジー、デュアルカットテクノロジーの３つのテクノロジーにより、長い髪や毛量が多い方でも髪詰まりせずムラなくきれいにカットすることができます。さらに詳細をみる
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どんな髪の長さでも髪がコームに詰まりにくい設計だから、従来の約2倍*¹スムーズなカットを実現します。じっとしているのが難しいお子様も、忙しい大人もさっとヘアーカットできます。 *¹HC54XXシリーズとの比較 ／画像はイメージです
ダブル鋭角刃ですばやくスムーズにカットするから、ムラが少なくきれいな仕上がりに。／画像はイメージです
長さ設定調整リングホイールを回し、お好みの長さを選択してロックするだけ。調節可能な 2 つのコームは 3 mm～28 mm のカット長さに 1 mm 刻みで調節できます。ツーブロックやあごヒゲのスタイリングに最適な 2 mm のツーブロック用コームもあります。コームを外すと 0.5 mm のトリミングが可能です。
コードレスなら 1 時間の充電で最長 90 分間使用できます。また、コンセントにつないで使用すれば、時間を気にせず使用できます。
防水加工なので、水道水で簡単に手間なく水洗いできます。水洗いだけのお手入れでも常に新品のような切れ味を維持できます。
通常モードに加え、パワフルにカットできるターボモードを搭載。<br>毛量の多い方でも髪詰まりせず、ムラなくきれいにカットすることができます。
にぎりやすいグリップなので、スムーズに操作できます。
面倒なオイル差しが不要なため、簡単にお手入れできます。
フィリップスのグルーミング製品の2 年間本体保証は全世界で対応。
ツーブロックやあごひげのスタイリングに最適な 2 mm のツーブロック用コームを付属。また、スキ刈りコームを取り付けると、スキばさみのようなレイヤー効果を簡単に実現。
バーバーキットには、ハサミとスタイリングコームの他、カッターやアクセサリーを収納できるソフトポーチが付いています。
自動研磨システム搭載のステンレス刃で、鋭い切れ味が続きます。また、丸みを帯びた刃先だから、肌にスムーズに密着しながら、やさしくトリミングします。／画像はイメージです
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