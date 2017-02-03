夏場はイヤホンを使っていますが、それ以外はほとんど、Fidelio F1 を利用しています。 このヘッドフォン,不思議なのは室内では極端に良いとは感じません。 しかし通勤時や外出時に、**2（イヤホン）や**A(ヘッドフォン)に比べるとどんなジャンルの曲でも見事に低音から高音までバランスよく綺麗にしかも心地よく聞かせてくれます。 再生環境は、iPhone4s->(CCK)->Clarity Feather DAC->Fidelio F1。 ジャンルはpop,rock,classic,jazz,時々jpopでOnkyo HF Playerで再生。 iPhone容量の関係で毎週、曲を入れ替えて利用しています。 具体的な細かな違いは書けませんが、F1は何を聞いても安心して聞けます。 例えば、**2イヤホンではホルストの惑星のような音量の幅がある曲は、小さな音が聞こえなくなります。F1はそれが見事に聞こえてきます。 **Aヘッドホンの場合、宇多田ヒカルのSingle Collection(96kHz/24bit)はドラムや低音の音にかきみだされているせいか、”うーん、聞きたくない”となりますが、F1でもその傾向はあるけど、"聞きたくない"とまでは行かない。**Aの解像度がかなり高いので、この音源ではF1が一番音楽として聞けるレベルです。 イヤホンやヘッドフォンは曲によって使い分けるというのがヘッドフォン初心者（ヘッドフォンで音楽を聴くようになって3年ほど)の私にとってようやくたどり着いた楽しみ方です。 本当は、Fidelio X2を購入しようと思っていたのですが、外出時のヘッドフォンとして**Aとは違う傾向のヘッドフォンを探していて、このF1にたどり着きました。突出してこれはすごいという出音ではないのですが、何でも聞きたい欲張りな自分には最高の外出用ヘッドフォンです。 装着感や携帯性も申し分ないです。 次は、雑音の多い古い音源やLPからリッピングした録音を聞くために（夜遅くに）Fidelio X2を購入したいと思っていますが、今のところ**712（開放型ヘッドフォン)と**A(密閉型ヘッドフォン)で曲に合わせて切り替えて聞いているのでとりあえず満足しています。