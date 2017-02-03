販売終了
旅先にいつでも高精細サウンドを携帯
超スリムで軽量な Philips Fidelio F1 は、旅先に携帯するのに理想的なヘッドフォン。サウンド品質、スマートな快適性、頑丈なボディのいずれをとっても、妥協のない巧みなデザイン。どこに行くときも高精細サウンドと優れたノイズ遮断効果を提供します。
ハイレゾオーディオ
オンイヤー
デラックス低反発フォームクッション
フラットに折りたたみ可能
精度の高い 40mm 高品質ドライバー、音響クローズドバック設計、バスレフシステムは、Fidelio の細部まで正確なサウンドエンジニアリングの一部です。Fidelio F1 ヘッドフォンは、安定した豊かな低音、クリアな高音域、自然な中音域を再現し、これらを合わせて Fidelio の紛れもなく特徴的なサウンドを作り出しています。
Fidelio F1 ヘッドフォンにはインラインリモコンとマイクが付いており、音楽と通話を簡単に切り換えることができます。大切な人々と、そして音楽と、いつもつながっていることができます。
4.0
5 中
2
レビュー
100%
のがこの製品を推奨
いのりん
03/02/2017
日本
確認済みの購入者
さすがFidelio！
初めてのオンイヤータイプのヘッドフォンです。 しっかりと装着すると圧迫感も無く、遮音性も良い方だと思います。 音も同クラスの同じタイプのものより、低音もしっかりと鳴っていて、変に高音や低音が強調されることも無いです。さすがFidelioと言う音でしょうか。 残念なのは、せっかくケーブルの脱着ができるので、リケーブルが出来れば良かったのにと思いました。（モールド部がかなり細いものでないと装着できないみたいです）
はい、この製品をお勧めします
これは Fidelio F1 ヘッドフォン／マイク付き に対するレビューです
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これは Fidelio F1 ヘッドフォン／マイク付き に対するレビューです
Esse18
05/11/2016
日本
確認済みの購入者
屋外で利用するのに最適！
夏場はイヤホンを使っていますが、それ以外はほとんど、Fidelio F1 を利用しています。 このヘッドフォン,不思議なのは室内では極端に良いとは感じません。 しかし通勤時や外出時に、**2（イヤホン）や**A(ヘッドフォン)に比べるとどんなジャンルの曲でも見事に低音から高音までバランスよく綺麗にしかも心地よく聞かせてくれます。 再生環境は、iPhone4s->(CCK)->Clarity Feather DAC->Fidelio F1。 ジャンルはpop,rock,classic,jazz,時々jpopでOnkyo HF Playerで再生。 iPhone容量の関係で毎週、曲を入れ替えて利用しています。 具体的な細かな違いは書けませんが、F1は何を聞いても安心して聞けます。 例えば、**2イヤホンではホルストの惑星のような音量の幅がある曲は、小さな音が聞こえなくなります。F1はそれが見事に聞こえてきます。 **Aヘッドホンの場合、宇多田ヒカルのSingle Collection(96kHz/24bit)はドラムや低音の音にかきみだされているせいか、”うーん、聞きたくない”となりますが、F1でもその傾向はあるけど、"聞きたくない"とまでは行かない。**Aの解像度がかなり高いので、この音源ではF1が一番音楽として聞けるレベルです。 イヤホンやヘッドフォンは曲によって使い分けるというのがヘッドフォン初心者（ヘッドフォンで音楽を聴くようになって3年ほど)の私にとってようやくたどり着いた楽しみ方です。 本当は、Fidelio X2を購入しようと思っていたのですが、外出時のヘッドフォンとして**Aとは違う傾向のヘッドフォンを探していて、このF1にたどり着きました。突出してこれはすごいという出音ではないのですが、何でも聞きたい欲張りな自分には最高の外出用ヘッドフォンです。 装着感や携帯性も申し分ないです。 次は、雑音の多い古い音源やLPからリッピングした録音を聞くために（夜遅くに）Fidelio X2を購入したいと思っていますが、今のところ**712（開放型ヘッドフォン)と**A(密閉型ヘッドフォン)で曲に合わせて切り替えて聞いているのでとりあえず満足しています。
はい、この製品をお勧めします
これは Fidelio F1 ヘッドフォン／マイク付き に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Fidelio F1 ヘッドフォン／マイク付き に対するレビューです