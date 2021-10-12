販売終了
DLP9516CB/11
ワイヤレス充電器 モバイルバッテリー
10000mAh の大容量バッテリー。Type-C PD／USB-A 急速充電ポート付き Qi ワイヤレス充電。お手持ちのあらゆるモバイルデバイスに電源供給できる理想的なモバイルバッテリーです。
10,000 mAh
Qi ワイヤレス充電
QC 3.0 & PD
ブラック
この充電ソリューションは、場所を選ばず、同時に 3 台のデバイスを充電できます。Qi ワイヤレス給電テクノロジーにより、マークされた所定の充電位置で携帯電話をワイヤレスで充電できます。また、USB 充電デバイス用に USB ポートも 2 つ付属しています。
10W での充電には、Quick Charge 対応充電器が必要です。この充電器では、コンセント式充電器や電源コードの充電基準を識別し、より高速な充電を自動的に行います。
Qi ワイヤレス給電テクノロジーは、スマートフォンなど多くのモバイルデバイスに導入されています。フィリップスワイヤレス充電器は、Qi ワイヤレステクノロジー対応の携帯電話やデバイスで使用できます。デバイスをこのパッドの上に置くだけで、簡単に充電できます。
4.0
5 中
1
レビュー
sggeeks
12/10/2021
Singapore
Ports get really hot when charging or discharging
When the power bank is being charged or discharged, it is comparably much hotter than other power banks I have used. Nevertheless, it does its job in recharging my mobile phone and is able to last me throughout the day.
気に入った点
Works as intended
気に入らない点
Too hot to handle when being charged/discharged
これは DLP9516CB USB power bank に対するレビューです
使用日 2021-09-12
これは DLP9516CB USB power bank に対するレビューです
使用日 2021-09-12