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販売終了

USB モバイルバッテリー

DLP9516CB/11

4

| (1) レビュー

ワイヤレス充電器 モバイルバッテリー

10000mAh の大容量バッテリー。Type-C PD／USB-A 急速充電ポート付き Qi ワイヤレス充電。お手持ちのあらゆるモバイルデバイスに電源供給できる理想的なモバイルバッテリーです。

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USB-A & Type-C 充電ポート付き。

ワイヤレス充電器 モバイルバッテリー

  • 10,000 mAh

  • Qi ワイヤレス充電

  • QC 3.0 & PD

  • ブラック

3 台同時充電

この充電ソリューションは、場所を選ばず、同時に 3 台のデバイスを充電できます。Qi ワイヤレス給電テクノロジーにより、マークされた所定の充電位置で携帯電話をワイヤレスで充電できます。また、USB 充電デバイス用に USB ポートも 2 つ付属しています。

10W 対応のワイヤレス急速充電

10W での充電には、Quick Charge 対応充電器が必要です。この充電器では、コンセント式充電器や電源コードの充電基準を識別し、より高速な充電を自動的に行います。

Qi ワイヤレステクノロジー

Qi ワイヤレス給電テクノロジーは、スマートフォンなど多くのモバイルデバイスに導入されています。フィリップスワイヤレス充電器は、Qi ワイヤレステクノロジー対応の携帯電話やデバイスで使用できます。デバイスをこのパッドの上に置くだけで、簡単に充電できます。

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

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4.0

5 中

1

レビュー

5
3
2
1

12/10/2021

Singapore

Singapore

Ports get really hot when charging or discharging

When the power bank is being charged or discharged, it is comparably much hotter than other power banks I have used. Nevertheless, it does its job in recharging my mobile phone and is able to last me throughout the day.

気に入った点

Works as intended

気に入らない点

Too hot to handle when being charged/discharged

これは DLP9516CB USB power bank に対するレビューです

使用日 2021-09-12

これは DLP9516CB USB power bank に対するレビューです

使用日 2021-09-12

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