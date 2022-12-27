販売終了
DLP8720CB/11
スリムでパワフルなモバイルバッテリー
20,000mAh のパワフルなモバイルバッテリー
20,000 mAh
電源供給
急速充電
ブラック
このポータブル電源は、外出先でも 3 回以上のフル充電が可能です。必要なときにいつでもバックアップ電源として利用できるので、お出かけの際はお忘れなく。
コンセント式充電器や自動車用充電器がなくても、便利なバッテリーパックでデバイスのバッテリーを充電できます。このインテリジェントなバッテリーパックを接続すると、まずデバイスに電力が供給されます。バッテリーパックが空になったら取り外して、フル充電されたデバイス本体のバッテリーでそのまま使用できます。
ソフトに点灯するこの LED ライトにより、電源が供給されていることが一目で確認できます。
1.0
5 中
1
レビュー
ONOKEN
27/12/2022
日本
使用通りの出力が出ていない
５V2.1Aの出力とのことで購入しましたが、仕様書通りの出力が出ておらず使用予定のヒーベストの電源がすぐに落ちてしまい、強中弱の切替すら出来ずまた、USBTYPEAの刺さりも甘く接触不良も同時に起こす始末
気に入った点
なし
気に入らない点
付属の取説にはUSB-TYPEA・USB-TYPECの充電ケーブル付属となっているのに、入っていたのはマイクロUSBだった）USBコネクターが日本にあっていない（付属の充電用ケーブルUSB-TYPEA・マイクロUSB)においても接点不良か充電がまともにできていないことがある。）、仕様書通りの出力が出ていない、
これは DLP8720CB USB モバイルバッテリー に対するレビューです
使用日 2022-11-26
これは DLP8720CB USB モバイルバッテリー に対するレビューです
使用日 2022-11-26