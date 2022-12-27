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USB モバイルバッテリー

DLP8720CB/11

1

| (1) レビュー

スリムでパワフルなモバイルバッテリー

20,000mAh のパワフルなモバイルバッテリー

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スリムでパワフルなモバイルバッテリー

  • 20,000 mAh

  • 電源供給

  • 急速充電

  • ブラック

外出先でデバイスを複数回充電可能

このポータブル電源は、外出先でも 3 回以上のフル充電が可能です。必要なときにいつでもバックアップ電源として利用できるので、お出かけの際はお忘れなく。

どこでも使用可能 - 電源が近くにないときに便利

コンセント式充電器や自動車用充電器がなくても、便利なバッテリーパックでデバイスのバッテリーを充電できます。このインテリジェントなバッテリーパックを接続すると、まずデバイスに電力が供給されます。バッテリーパックが空になったら取り外して、フル充電されたデバイス本体のバッテリーでそのまま使用できます。

LED 電源インジケータライト

ソフトに点灯するこの LED ライトにより、電源が供給されていることが一目で確認できます。

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

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1.0

5 中

1

レビュー

5
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3
2

27/12/2022

日本

日本

使用通りの出力が出ていない

５V2.1Aの出力とのことで購入しましたが、仕様書通りの出力が出ておらず使用予定のヒーベストの電源がすぐに落ちてしまい、強中弱の切替すら出来ずまた、USBTYPEAの刺さりも甘く接触不良も同時に起こす始末

気に入った点

なし

気に入らない点

付属の取説にはUSB-TYPEA・USB-TYPECの充電ケーブル付属となっているのに、入っていたのはマイクロUSBだった）USBコネクターが日本にあっていない（付属の充電用ケーブルUSB-TYPEA・マイクロUSB)においても接点不良か充電がまともにできていないことがある。）、仕様書通りの出力が出ていない、

これは DLP8720CB USB モバイルバッテリー に対するレビューです

使用日 2022-11-26

これは DLP8720CB USB モバイルバッテリー に対するレビューです

使用日 2022-11-26

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