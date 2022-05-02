販売終了
DLP6812CB/11
パワフルで、スリムかつ美しいデザイン
10000mAh の大容量バッテリー。これでもうバッテリー切れに悩まされることはありません。お手持ちのあらゆるモバイルデバイスに電源供給できる理想的なモバイルバッテリーです。
10,000 mAh
ブラック
コンセント式充電器や自動車用充電器がなくても、便利なバッテリーパックでデバイスのバッテリーを充電できます。このインテリジェントなバッテリーパックを接続すると、まずデバイスに電力が供給されます。バッテリーパックが空になったら取り外して、フル充電されたデバイス本体のバッテリーでそのまま使用できます。
この汎用ユニットでは USB 接続が可能なため、デバイスに付属のケーブルや別途購入した USB ケーブルを使用して、USB タイプのデバイスを充電できます。
ソフトに点灯するこの LED ライトにより、電源が供給されていることが一目で確認できます。
3.5
5 中
2
レビュー
100%
のがこの製品を推奨
Tikopek
02/05/2022
Singapore
確認済みの購入者
Power bank
This power bank is reliable and trustworthy. Just like an earlier Philips power bank I bought. Although it's not the best of the range
気に入った点
Reliable
気に入らない点
Nil
はい、この製品をお勧めします
これは DLP6812CB USB power bank に対するレビューです
使用日 2021-04-02
はい、この製品をお勧めします
これは DLP6812CB USB power bank に対するレビューです
使用日 2021-04-02
Svst
18/08/2023
Singapore
確認済みの購入者
Power Bank
Power bank product have nice features and easy to use. Light indicator is good. Suggestion : 1. can add another light indicator for battery , indicates for charging ( Red colour for charging )
これは DLP6812CB USB power bank に対するレビューです
使用日 2022-07-18
これは DLP6812CB USB power bank に対するレビューです
使用日 2022-07-18