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USB モバイルバッテリー

DLP6812CB/11

3.5

| (2) レビュー | 100% のがこの製品を推奨

パワフルで、スリムかつ美しいデザイン

10000mAh の大容量バッテリー。これでもうバッテリー切れに悩まされることはありません。お手持ちのあらゆるモバイルデバイスに電源供給できる理想的なモバイルバッテリーです。

すべての特長を見る

2 つの USB スロットと Type-C 出力スロット。

パワフルで、スリムかつ美しいデザイン

  • 10,000 mAh

  • ブラック

どこでも使用可能 - 電源が近くにないときに便利

コンセント式充電器や自動車用充電器がなくても、便利なバッテリーパックでデバイスのバッテリーを充電できます。このインテリジェントなバッテリーパックを接続すると、まずデバイスに電力が供給されます。バッテリーパックが空になったら取り外して、フル充電されたデバイス本体のバッテリーでそのまま使用できます。

USB タイプのデバイスに対応

この汎用ユニットでは USB 接続が可能なため、デバイスに付属のケーブルや別途購入した USB ケーブルを使用して、USB タイプのデバイスを充電できます。

LED 電源インジケータライト

ソフトに点灯するこの LED ライトにより、電源が供給されていることが一目で確認できます。

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

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3.5

5 中

2

レビュー

100%

のがこの製品を推奨

5
2
1

02/05/2022

Singapore

Singapore

確認済みの購入者

Power bank

This power bank is reliable and trustworthy. Just like an earlier Philips power bank I bought. Although it's not the best of the range

気に入った点

Reliable

気に入らない点

Nil

はい、この製品をお勧めします

これは DLP6812CB USB power bank に対するレビューです

使用日 2021-04-02

はい、この製品をお勧めします

これは DLP6812CB USB power bank に対するレビューです

使用日 2021-04-02

18/08/2023

Singapore

Singapore

確認済みの購入者

Power Bank

Power bank product have nice features and easy to use. Light indicator is good. Suggestion : 1. can add another light indicator for battery , indicates for charging ( Red colour for charging )

これは DLP6812CB USB power bank に対するレビューです

使用日 2022-07-18

これは DLP6812CB USB power bank に対するレビューです

使用日 2022-07-18

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