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USB ウォール充電器

DLP4327CW/11

33W PD コンセント式充電器（日本用プラグ付き）

モバイルデバイス／ノート PC 用 USB Type C 電源供給。急速充電 USB コンセント式充電器 総出力 33W。

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33W PD コンセント式充電器（日本用プラグ付き）

  • 3 つの USB 充電ポート

  • Power Delivery

  • USB A & Type-C 充電ポート

  • ホワイト

1 つの USB-A ポートと 1 つの USB -C ポートで、2 台のデバイスを同時に充電

1 つの USB-A ポートと 1 つの USB -C ポートで、2 台のデバイスを同時に充電できます。USB-A ポートはほとんどの USB 充電デバイスに対応しています。USB-C は、携帯電話、アウトドアカメラ、タブレットなどのモバイルデバイスで採用されている最新式の充電コネクターです。

Power Bug USB コンセント式充電器付属

Power Bug はコンパクトなコンセント式充電器です。付属の USB ケーブルでお使いの機器と接続でき、自宅や、コンピュータから離れた場所でも簡単に充電することができます。

Power Delivery 対応 USB-C ポート

USB-C は最新の充電コネクターで、携帯電話などのモバイルデバイスに採用されています。PD（Power Delivery）は、15W、27W、45W、および最大 100W の電力供給を可能にする USB 規格です。

技術仕様

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