1 つの USB-A ポートと 1 つの USB -C ポートで、2 台のデバイスを同時に充電

1 つの USB-A ポートと 1 つの USB -C ポートで、2 台のデバイスを同時に充電できます。USB-A ポートはほとんどの USB 充電デバイスに対応しています。USB-C は、携帯電話、アウトドアカメラ、タブレットなどのモバイルデバイスで採用されている最新式の充電コネクターです。