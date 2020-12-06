販売終了
DLP4327CW/11
33W PD コンセント式充電器（日本用プラグ付き）
モバイルデバイス／ノート PC 用 USB Type C 電源供給。急速充電 USB コンセント式充電器 総出力 33W。
3 つの USB 充電ポート
Power Delivery
USB A & Type-C 充電ポート
ホワイト
1 つの USB-A ポートと 1 つの USB -C ポートで、2 台のデバイスを同時に充電できます。USB-A ポートはほとんどの USB 充電デバイスに対応しています。USB-C は、携帯電話、アウトドアカメラ、タブレットなどのモバイルデバイスで採用されている最新式の充電コネクターです。
Power Bug はコンパクトなコンセント式充電器です。付属の USB ケーブルでお使いの機器と接続でき、自宅や、コンピュータから離れた場所でも簡単に充電することができます。
USB-C は最新の充電コネクターで、携帯電話などのモバイルデバイスに採用されています。PD（Power Delivery）は、15W、27W、45W、および最大 100W の電力供給を可能にする USB 規格です。
レビュー