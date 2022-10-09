高透明度シルクプリント強化ガラス

2.5D プラズマ溶射高強化ガラスは 70％の透明度を持ち、撥水／撥油加工が施されています。加工されたガラスは 9H の硬度があり、貼りやすく、タッチコントロールに対応しています。ガラスが全面を覆い、のぞき見防止機能でプライバシーを守ります。