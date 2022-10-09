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画面保護シールド

DLK5503N/11

iPhone 13 Pro Max / iPhone14 Max を保護

硬度 9H の高性能強化ガラスで iPhone を保護します。のぞき見を防止するよう加工されたガラスです。プラズマ溶射仕上げにより、指紋防止、撥水／撥油加工、タッチコントロール対応加工も施されています。

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画面保護シールド機能を搭載

iPhone 13 Pro Max / iPhone14 Max を保護

  • iPhone 13 & 14 Pro Max 用

  • 2.5 D

  • のぞき見防止

  • タッチパネル対応

のぞき見を防止してプライバシーを守る画面保護ガラス

プラズマ溶射強化ガラスにのぞき見防止機能を施し、70％という高い透明度を実現。保護ガラスは、タッチコントロールに対応しており、撥水／撥油加工、指紋防止機能を備えています。

高透明度シルクプリント強化ガラス

2.5D プラズマ溶射高強化ガラスは 70％の透明度を持ち、撥水／撥油加工が施されています。加工されたガラスは 9H の硬度があり、貼りやすく、タッチコントロールに対応しています。ガラスが全面を覆い、のぞき見防止機能でプライバシーを守ります。

透明なクリスタルクリアフィルムで画面を保護

透明なクリスタルクリアフィルムで、デバイスの画面を傷やほこりから守ります。静電気の作用で貼り付けることができるので、着脱は簡単です。何度貼り直しても粘着テープの跡が残ることはありません。

技術仕様

この製品に関するサポート

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