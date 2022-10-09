DLK5503N/11
iPhone 13 Pro Max / iPhone14 Max を保護
硬度 9H の高性能強化ガラスで iPhone を保護します。のぞき見を防止するよう加工されたガラスです。プラズマ溶射仕上げにより、指紋防止、撥水／撥油加工、タッチコントロール対応加工も施されています。
iPhone 13 & 14 Pro Max 用
2.5 D
のぞき見防止
タッチパネル対応
プラズマ溶射強化ガラスにのぞき見防止機能を施し、70％という高い透明度を実現。保護ガラスは、タッチコントロールに対応しており、撥水／撥油加工、指紋防止機能を備えています。
2.5D プラズマ溶射高強化ガラスは 70％の透明度を持ち、撥水／撥油加工が施されています。加工されたガラスは 9H の硬度があり、貼りやすく、タッチコントロールに対応しています。ガラスが全面を覆い、のぞき見防止機能でプライバシーを守ります。
透明なクリスタルクリアフィルムで、デバイスの画面を傷やほこりから守ります。静電気の作用で貼り付けることができるので、着脱は簡単です。何度貼り直しても粘着テープの跡が残ることはありません。
レビュー