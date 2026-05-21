いつでもつながる
フィリップス T7335 タブレットは、8.7 インチ HD+ 画面とオクタコアプロセッサーを搭載。さらに、大容量 5000 mAh バッテリーと 10 W 急速充電に対応し、日常から外出先まで、あらゆるシーンでの使用ニーズに応えます。 さらに詳細をみる
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長時間の待機を可能にする大容量バッテリー
フィリップスタブレットは、大容量 5000 mAh バッテリーを搭載。外出先でも、途切れることのない通信環境を確保します。優れた電源技術により、仕事後やご自宅で、1 回の充電でゲームやネットサーフィンを存分にお楽しみいただけます。
8.7 インチ高解像度 LCD 画面＆スリムボディ
8.7 インチの高解像度 HD LCD 画面により、映像をより鮮明に。厚さ 8.8 mm のスリムなボディデザインとのコンビネーションで、シンプルかつ洗練され、すっきりとした印象を実現しています。
快適な操作性と大容量メモリ
内蔵の 4 GB RAM と 128 GB ROM により、スムーズな操作を可能にし、多様なストレージニーズにも余裕で対応。制限なく自由に保存できます。
技術仕様
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ディスプレイ
- 解像度
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1340 x 800 IPS、静電容量式 10 点マルチタッチ
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ディスプレイ
- 画面
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8.7 インチ
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カメラ
- フロントカメラ
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8MP オートフォーカス対応
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プロセッサー
- プラットフォーム
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Spreadtrum
- コア数
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8
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ストレージメディア
- 内蔵メモリ（RAM）
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4GB
- 内蔵メモリ（ROM）
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128GB
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コネクティビティー
- 3.5 mm ヘッドホンジャック
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有
- ワイヤレス接続
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WiFi 802.11 ac/a/b/g/n 2.4 Ghz/5 GHz
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ネットワーク機能
- 4G TD-LTE
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2600(B38)
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2300(B40)
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2600(B41)
- 4G FDD-LTE
-
-
2100(B1)
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1800(B3)
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850(B5)
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2600(B7)
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900(B8)
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B18
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B19
-
B20
-
B26
-
B26
- WCDMA バンド
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- 3G
-
WCDMA
- GSM バンド
-
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850
MHz
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900
MHz
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1800
MHz
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1800
MHz
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1900
MHz
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電源
- 電池容量
-
5000mAh
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利便性
- 音量コントロール
-
有
-
サウンド
- 内蔵スピーカー
-
有
-
外部コネクター
- ヘッドセット
-
3.5mm プラグ
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質量／寸法
- 製品寸法（幅 x 奥行き x 高さ）
-
212.9 x 125.6 x 8.8 mm
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プロセッサー
- チップセット
-
T7250
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