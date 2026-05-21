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    Philips T7335 タブレット

    CTT7335GY/11

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

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    フィリップス T7335 タブレットは、8.7 インチ HD+ 画面とオクタコアプロセッサーを搭載。さらに、大容量 5000 mAh バッテリーと 10 W 急速充電に対応し、日常から外出先まで、あらゆるシーンでの使用ニーズに応えます。

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    長時間の待機を可能にする大容量バッテリー

    フィリップスタブレットは、大容量 5000 mAh バッテリーを搭載。外出先でも、途切れることのない通信環境を確保します。優れた電源技術により、仕事後やご自宅で、1 回の充電でゲームやネットサーフィンを存分にお楽しみいただけます。

    8.7 インチ高解像度 LCD 画面＆スリムボディ

    8.7 インチの高解像度 HD LCD 画面により、映像をより鮮明に。厚さ 8.8 mm のスリムなボディデザインとのコンビネーションで、シンプルかつ洗練され、すっきりとした印象を実現しています。

    快適な操作性と大容量メモリ

    内蔵の 4 GB RAM と 128 GB ROM により、スムーズな操作を可能にし、多様なストレージニーズにも余裕で対応。制限なく自由に保存できます。

    技術仕様

    • ディスプレイ

      解像度
      1340 x 800 IPS、静電容量式 10 点マルチタッチ

    • ディスプレイ

      画面
      8.7 インチ

    • カメラ

      フロントカメラ
      8MP オートフォーカス対応

    • プロセッサー

      プラットフォーム
      Spreadtrum
      コア数
      8

    • ストレージメディア

      内蔵メモリ（RAM）
      4GB
      内蔵メモリ（ROM）
      128GB

    • コネクティビティー

      3.5 mm ヘッドホンジャック
      ワイヤレス接続
      WiFi 802.11 ac/a/b/g/n 2.4 Ghz/5 GHz

    • ネットワーク機能

      4G TD-LTE
      • 2600(B38)
      • 2300(B40)
      • 2600(B41)
      4G FDD-LTE
      • 2100(B1)
      • 1800(B3)
      • 850(B5)
      • 2600(B7)
      • 900(B8)
      • B18
      • B19
      • B20
      • B26
      • B26
      WCDMA バンド
      • B1
      • B2
      • B5
      • B8
      3G
      WCDMA
      GSM バンド
      • 850  MHz
      • 900  MHz
      • 1800  MHz
      • 1800  MHz
      • 1900  MHz

    • 電源

      電池容量
      5000mAh

    • 利便性

      音量コントロール

    • サウンド

      内蔵スピーカー

    • 外部コネクター

      ヘッドセット
      3.5mm プラグ

    • 質量／寸法

      製品寸法（幅 x 奥行き x 高さ）
      212.9 x 125.6 x 8.8 mm

    • プロセッサー

      チップセット
      T7250

    Badge-D2C

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