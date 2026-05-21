長時間の待機を可能にする大容量バッテリー

フィリップスタブレットは、大容量 5000 mAh バッテリーを搭載。外出先でも、途切れることのない通信環境を確保します。優れた電源技術により、仕事後やご自宅で、1 回の充電でゲームやネットサーフィンを存分にお楽しみいただけます。