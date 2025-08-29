CTT7315GY/11
いつでもつながる
フィリップス T7315 タブレットは、10.1 インチの HD+ スクリーン、オクタコアプロセッサ、4GB RAM、128GB ストレージを搭載。6000 mAh の大容量バッテリーと 10W 急速充電に対応し、全天候型の使用ニーズにしっかり応えます。さらに詳細をみる
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フィリップスタブレットは、6000mAh の大容量バッテリーを搭載。外出先でも途切れることなく、長時間の接続を実現します。優れた電力技術により、仕事も家庭も満足にこなした後は、充電 1 回でゲームやネットサーフィンを思う存分楽しめます。
内蔵の 4GB RAM と 128GB ROM により、スムーズな操作を可能にし、多様なストレージニーズにも余裕で対応。制限なく自由に保存できます。
10.1 インチの高解像度 HD 液晶スクリーンが、より鮮明な映像を提供。厚さ 8mm のスリムなボディデザインと組み合わせることで、シンプルで洗練された、なめらかな手触りを実現します。
ディスプレイ
カメラ
ストレージメディア
電源
利便性
外部コネクター
質量／寸法
チッププラットフォーム
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