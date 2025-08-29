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    Philips T7315 タブレット

    CTT7315GY/11

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

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    フィリップス T7315 タブレットは、10.1 インチの HD+ スクリーン、オクタコアプロセッサ、4GB RAM、128GB ストレージを搭載。6000 mAh の大容量バッテリーと 10W 急速充電に対応し、全天候型の使用ニーズにしっかり応えます。

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    長時間の待機を可能にする大容量バッテリー

    フィリップスタブレットは、6000mAh の大容量バッテリーを搭載。外出先でも途切れることなく、長時間の接続を実現します。優れた電力技術により、仕事も家庭も満足にこなした後は、充電 1 回でゲームやネットサーフィンを思う存分楽しめます。

    大容量メモリで快適な操作性

    内蔵の 4GB RAM と 128GB ROM により、スムーズな操作を可能にし、多様なストレージニーズにも余裕で対応。制限なく自由に保存できます。

    高解像度液晶スクリーン＆スリムボディ

    10.1 インチの高解像度 HD 液晶スクリーンが、より鮮明な映像を提供。厚さ 8mm のスリムなボディデザインと組み合わせることで、シンプルで洗練された、なめらかな手触りを実現します。

    技術仕様

    • ディスプレイ

      解像度
      HD、1280 x 800 ピクセル

    • カメラ

      フロントカメラ
      5 MP
      リアカメラ
      8MP オートフォーカス対応

    • ストレージメディア

      内蔵メモリ（RAM）
      4GB
      メモリカードの種類
      LPDDR4
      内蔵メモリ（ROM）
      128GB

    • 電源

      電池容量
      6000mAh

    • 利便性

      音量コントロール

    • 外部コネクター

      ヘッドセット
      3.5mm プラグ

    • 質量／寸法

      製品寸法（幅 x 奥行き x 高さ）
      240.5 x 158.9 x 8.0 mm

    • チッププラットフォーム

      CPU
      Unisoc T615

    Badge-D2C

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