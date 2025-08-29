長時間の待機を可能にする大容量バッテリー

フィリップスタブレットは、6000mAh の大容量バッテリーを搭載。外出先でも途切れることなく、長時間の接続を実現します。優れた電力技術により、仕事も家庭も満足にこなした後は、充電 1 回でゲームやネットサーフィンを思う存分楽しめます。