販売終了
BT5200/15
最小0.2ｍｍ単位調節で、ディテールもこだわりのヒゲデザイン。
フルメタル刃を搭載したこのトリマーなら、無精ヒゲスタイルや長い・短いヒゲなどお好みのスタイルに仕上げることができます。独自のヒゲリフトコームでヒゲを起こしてカットするので、効率よくトリミングできます。
デュアルカットテクノロジー
17段階の長さ調節
1時間充電/60分使用可能
ヒゲリフトコーム
ダイナミックガイドシステムは内蔵ヒゲリフトコームを備えています。このコームでヒゲを根元から起こして適切な位置にガイドし、均一に仕上げます。無精ヒゲや長い・短いヒゲなどお好みのスタイルに仕上げることができます。
肌を傷つけずに、無精ヒゲを 1 ストロークで簡単にトリミング。ヒゲリフトコームがヒゲを根元から引き上げて適切な位置にガイドし、ムラなく仕上げます。
このトリマーは、ダブル鋭角刃のフルメタル刃を搭載。1 度に処理できるヒゲが多いため、すばやくトリミングできます。
4.2
5 中
50
レビュー
83%
のがこの製品を推奨
SON59
24/04/2022
日本
確認済みの購入者
気軽にヒゲの手入れができます
アタッチメントをつけて、長さをダイヤル調整するだけで顔の輪郭に合わせたカットが手軽にできます。刃も自動研磨してくれるので本当に手間要らずです。素晴らしい商品です。
気に入った点
ほぼメンテナンスフリーなところ
気に入らない点
特になし
はい、この製品をお勧めします
これは Beardtrimmer series 5000 BT5511/15 ヒゲトリマー に対するレビューです
使用日 2021-04-23
はい、この製品をお勧めします
これは Beardtrimmer series 5000 BT5511/15 ヒゲトリマー に対するレビューです
使用日 2021-04-23
bemsha
22/03/2020
日本
ヒゲトリマーとしてだけでなく、ヘアカッターとしても使っています
長年愛用していましたフィリップスのヒゲトリマーBT5200を経年劣化で引退させるのに伴い、先日こちらに買い換えました。ヒゲトリマーとしてはほぼ毎日、さらにヘアカッターとしても週に最低2回は使用しており、とても気に入っています。 以前使っていたBT5200だと「ズームロック長さ調整リング」が頭髪をカットしている最中にちょっとした弾みで回ってしまい、思っていたよりも短く刈り上げてしまったことが何度かありましたが、今回購入したBT5511は調節リングをしっかりロックできるので、安心して使えます。おすすめです。
気に入った点
長さを細かく調節できること、その調節リングをしっかり固定できること。軽量であること。
気に入らない点
特になし。
これは Beardtrimmer series 5000 BT5511/15 ヒゲトリマー に対するレビューです
使用日 2019-02-22
これは Beardtrimmer series 5000 BT5511/15 ヒゲトリマー に対するレビューです
使用日 2019-02-22
masatoxn
27/09/2018
日本
確認済みの購入者
とても良い製品でした
入浴時浴室にて毎回使用しています｡長さ調節がダイヤル式なので簡単に操作できます｡私は片手で操作しています｡機能､性能はとても満足しています｡ 又､カスタマーの対応も良く海外ブランドとしては安心して使用出来ています｡
はい、この製品をお勧めします
これは Beardtrimmer series 5000 BT5200/15 ヒゲトリマー に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Beardtrimmer series 5000 BT5200/15 ヒゲトリマー に対するレビューです
水深1メートルに30分間浸けても有害な影響を生じる量の水の浸入がない。