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    Beardtrimmer series 3000 ヒゲトリマー

    BT3206/14

    ヒゲデザインを簡単に

    リフト＆トリミングシステムを搭載したこのトリマーなら、より多くの寝ているヒゲを起こしてキャッチできるので、効率良くトリミングできます。また、無精ヒゲスタイルや長いヒゲ、短いヒゲなどお好みのスタイルに仕上げることができます。

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    この商品は販売を終了しました

    Beardtrimmer series 3000 ヒゲトリマー

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    ヒゲデザインを簡単に

    リフト＆トリミングシステムで 30％すばやくカット*

    • 1mm 刻みの正確な長さ調節機能
    • ステンレス刃
    • 10 時間の充電で約 45 分間コードレスで使用可能
    • リフト＆トリミングシステム
    ヒゲリフトコームがヒゲを適切な位置にガイドして均一に仕上げる

    ヒゲリフトコームがヒゲを適切な位置にガイドして均一に仕上げる

    このフィリップスヒゲトリマーの新しいリフト＆トリミングシステムは無精ヒゲに最適です。コームがヒゲを根元から引き上げて刃の位置にガイドするので、ムラなく仕上がります。

    肌にやさしいトリミング

    肌にやさしいトリミング

    いつでも思い通りに肌にやさしいトリミングを。自動研磨製の刃で、常にシャープな切れ味を維持します。

    肌にやさしい刃で、なめらかな使い心地

    肌にやさしい刃で、なめらかな使い心地

    丸みを帯びた刃先で肌にスムーズに密着し、肌にやさしくトリミングできます。／画像はイメージです

    コードレスで約 45 分間使用可能

    コードレスで約 45 分間使用可能

    この無精ヒゲトリマーは、10 時間の充電で最大 45 分間グルーミングできるため、電源コードにイライラせずに済みます。

    簡単なお手入れ

    簡単なお手入れ

    フィリップスヒゲトリマーは、ヘッドを取り外して水洗いするだけで簡単にお手入れできます。水洗いした後は、完全に乾燥させてから取り付けてください。

    握りやすいグリップ

    握りやすいグリップ

    持ちやすく快適な使い心地の高速トリマー。手の届きにくい部分も簡単にトリミングできます。

    2年間保証

    2年間保証

    グルーミング製品はすべて高い耐久性を備えています。本体 2 年間保証に加え、オイルを差す必要はありません。

    充電時期をお知らせ

    アダプターの緑色のランプは、デバイスが充電中であることを示します。

    技術仕様

    • スタイリング

      長さ設定機能
      11 段階

    • アクセサリー

      コーム
      お手入れ

    • 電源

      対応電圧
      AC 100 - 240 V（海外使用対応）
      充電
      約 10 時間
      使用時間
      約 45 分
      バッテリーの種類
      ニッケル水素電池

    • デザイン

      ハンドル
      人間工学に基づいた握りやすいグリップ

    • サービス

      本体 2 年間保証
      オイル差し不要

    • カッティングシステム

      ステンレス刃
      カッターの幅
      32  mm
      長さ調節範囲
      0.5～10 mm
      精度（1 段階の長さ）
      1mm 単位
      肌にやさしい刃
      さらなる快適性

    • 使いやすさ

      クリーニング
      水洗い可能（コーム・刃のみ）
      長さ設定調整リング
      ディスプレイ
      充電アダプターの充電表示ランプ
      電源方式
      充電式

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

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