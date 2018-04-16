ヒゲデザインを簡単に

リフト＆トリミングシステムを搭載したこのトリマーなら、より多くの寝ているヒゲを起こしてキャッチできるので、効率良くトリミングできます。また、無精ヒゲスタイルや長いヒゲ、短いヒゲなどお好みのスタイルに仕上げることができます。