BT3206/14
ヒゲデザインを簡単に
リフト＆トリミングシステムを搭載したこのトリマーなら、より多くの寝ているヒゲを起こしてキャッチできるので、効率良くトリミングできます。また、無精ヒゲスタイルや長いヒゲ、短いヒゲなどお好みのスタイルに仕上げることができます。さらに詳細をみる
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このフィリップスヒゲトリマーの新しいリフト＆トリミングシステムは無精ヒゲに最適です。コームがヒゲを根元から引き上げて刃の位置にガイドするので、ムラなく仕上がります。
いつでも思い通りに肌にやさしいトリミングを。自動研磨製の刃で、常にシャープな切れ味を維持します。
丸みを帯びた刃先で肌にスムーズに密着し、肌にやさしくトリミングできます。／画像はイメージです
この無精ヒゲトリマーは、10 時間の充電で最大 45 分間グルーミングできるため、電源コードにイライラせずに済みます。
フィリップスヒゲトリマーは、ヘッドを取り外して水洗いするだけで簡単にお手入れできます。水洗いした後は、完全に乾燥させてから取り付けてください。
持ちやすく快適な使い心地の高速トリマー。手の届きにくい部分も簡単にトリミングできます。
グルーミング製品はすべて高い耐久性を備えています。本体 2 年間保証に加え、オイルを差す必要はありません。
アダプターの緑色のランプは、デバイスが充電中であることを示します。
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