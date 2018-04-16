自然な長さにトリミングできる 1 種類のコームが付属（3mm）

自然な長さの 3mm にトリミングできるコームが付属しています。シェービングヘッドにコームを装着すると 3mm にトリミング、コームなしで使用するとさらに短く仕上がります。処理する毛の量が多い場合は、コームを付けてあらかじめトリミングしておくことをお勧めします。