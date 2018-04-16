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    Bodygroom series 3000 シャワー対応ボディーグルーマー

    BG3005/15

    肌にやさしくボディーシェービング

    Series 3000 は肌への負担を最小限に抑えながらパワフルな性能を実現。肌にやさしいボディーシェーバーとして、また 3mm コームを装着してトリマーとしても使用できます。

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    Bodygroom series 3000 シャワー対応ボディーグルーマー

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    肌にやさしくボディーシェービング

    デリケートな部位にやさしい設計

    • 肌にやさしいボディーシェーバー
    • 取り付け簡単なコーム（3mm）1 個
    • 8 時間の充電で約 40 分間コードレスで使用可能
    シェービング／トリミング時に肌を保護

    シェービング／トリミング時に肌を保護

    この男性用ボディーグルーマーは、1 回のストロークで短い毛、長い毛、太い毛を余すところなくキャッチします。特許取得済みの丸みを帯びた先端と低刺激性のフォイルが付いたシェーバーヘッドは、肌に切り傷ができないように保護します。

    自然な長さにトリミングできる 1 種類のコームが付属（3mm）

    自然な長さにトリミングできる 1 種類のコームが付属（3mm）

    自然な長さの 3mm にトリミングできるコームが付属しています。シェービングヘッドにコームを装着すると 3mm にトリミング、コームなしで使用するとさらに短く仕上がります。処理する毛の量が多い場合は、コームを付けてあらかじめトリミングしておくことをお勧めします。

    8 時間の充電で約 40 分間コードレスで使用可能

    8 時間の充電で約 40 分間コードレスで使用可能

    パワフルな充電式電池により、8 時間の充電で約 40 分間コードレスで全身をお手入れできます。充電表示ランプで電池残量少または満充電を確認できます。

    ドライでもウェットでも

    ドライでもウェットでも

    濡れた状態でも乾いた状態でも使える 100 ％防水仕様のボディーグルーマーなので、シャワー室の内外で使用できます。ただし、最良の結果を得るには、シャワーを浴びる前の乾いた毛に使用してください。

    握りやすいグリップ

    握りやすいグリップ

    人間工学に基づくゴム製グリップの付いたボディーグルーマーは、手にフィットして扱いやすく、思いどおりにトリミングできます。 

    購入時の保証

    購入時の保証

    全グルーミング製品は、高い耐久性を備えています。2 年間の本体保証に加えて、オイルを差す必要もありません。

    全身のムダ毛を剃る・整える

    これ 1 台で、ボディーのあらゆる部位をしっかりトリミング／シェービングできます。この男性用フィリップス全身トリマーは 3 種類の長さにカットでき、背中、肩、胸、腹部、ワキ、腕、脚の付け根、脚をムラなくクリーンに仕上げることができます。

    技術仕様

    • スタイリング

      長さ設定機能
      ３ｍｍコーム

    • アクセサリー

      コーム
      ボディートリミング用コーム（3mm）

    • 電源

      充電
      約 1 時間
      使用時間
      約 40 分
      バッテリーの種類
      ニッケル水素電池

    • デザイン

      ハンドル
      握りやすいグリップ

    • サービス

      本体 2 年間保証

    • カッティングシステム

      カッターの幅
      32  mm
      シェービングヘッド
      2D密着シェーバーヘッド
      肌に快適
      • デリケートゾーンでも快適

    • 使いやすさ

      ウェット＆ドライ
      • 本体丸洗い可能
      • シャワー使用可能
      お手入れ
      不要
      電源方式
      充電式
      長さ調節機能

    Badge-D2C

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