BG3005/15
肌にやさしくボディーシェービング
Series 3000 は肌への負担を最小限に抑えながらパワフルな性能を実現。肌にやさしいボディーシェーバーとして、また 3mm コームを装着してトリマーとしても使用できます。さらに詳細をみる
この商品は販売を終了しました
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
この男性用ボディーグルーマーは、1 回のストロークで短い毛、長い毛、太い毛を余すところなくキャッチします。特許取得済みの丸みを帯びた先端と低刺激性のフォイルが付いたシェーバーヘッドは、肌に切り傷ができないように保護します。
自然な長さの 3mm にトリミングできるコームが付属しています。シェービングヘッドにコームを装着すると 3mm にトリミング、コームなしで使用するとさらに短く仕上がります。処理する毛の量が多い場合は、コームを付けてあらかじめトリミングしておくことをお勧めします。
パワフルな充電式電池により、8 時間の充電で約 40 分間コードレスで全身をお手入れできます。充電表示ランプで電池残量少または満充電を確認できます。
濡れた状態でも乾いた状態でも使える 100 ％防水仕様のボディーグルーマーなので、シャワー室の内外で使用できます。ただし、最良の結果を得るには、シャワーを浴びる前の乾いた毛に使用してください。
人間工学に基づくゴム製グリップの付いたボディーグルーマーは、手にフィットして扱いやすく、思いどおりにトリミングできます。
全グルーミング製品は、高い耐久性を備えています。2 年間の本体保証に加えて、オイルを差す必要もありません。
これ 1 台で、ボディーのあらゆる部位をしっかりトリミング／シェービングできます。この男性用フィリップス全身トリマーは 3 種類の長さにカットでき、背中、肩、胸、腹部、ワキ、腕、脚の付け根、脚をムラなくクリーンに仕上げることができます。
スタイリング
アクセサリー
電源
デザイン
サービス
カッティングシステム
使いやすさ
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。