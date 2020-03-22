販売終了
BDM3201FC/11
体験の規模を拡大
フィリップスの大型ディスプレイで視聴体験の規模を拡大しましょう。この大型の 32 インチクラスフル HD ディスプレイなら、リアルなゲームプレイに没頭したり、広範なワークスペースで仕事することもできます。
32（可視領域 31.5 インチ／80 cm）
1920 x 1080（フル HD）
IPS-ADS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。IPS-ADS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。
このフル HD 画面の解像度は、ワイドスクリーンサイズの 1920 x 1080p です。これは、最高の画質を実現する HD ソースの最も高い解像度であり、Blu-ray、最先端 HD ゲームコンソールといった最新のあらゆるソースの信号 1080p をサポートし、将来も確実にご使用いただけます。信号の処理が大幅にアップグレードされ、極めて高い信号品質と解像度をサポートします。明るく、色鮮やかな、ちらつきのない優れたプログレッシブスキャン画像を実現します。
4.6
5 中
7
レビュー
100%
のがこの製品を推奨
Taotaos
22/03/2020
日本
この製品は非常に優れている
他ブランドからの乗り換えです。 私の職場にいるボスが「良いディスプレイないか？」との問い合わせに調べて初めて知ったのがフィリップスだった。勿論その上司にはフィリップスを購入した。 製品が到着して一通り使用したが非常に優れた性能でオフィス向けにもちょうど良いと思いながらも、私には買う機会がなかったが、最近プライベートで使用しているディスプレイが壊れたので、購入する機会があり。他ブランドから乗り換えた。 なぜ…この数十年間、フィリップスを使用しなかったことに非常に残念に思うほどコスパが良い。 価格、デザイン、画面の美しさ、重量も軽い。 強いて言うならHDMI端子がほしいとろこではあるが、仕事やプライベートで使用するには特に問題もない。
気に入った点
価格とデザイン、画面は見ればすぐに分かると思う。よく移動等をする人にはちょうど良い軽さ。
気に入らない点
私は気にはしないが、「HDMI端子は？」とよく聞かれるため。
はい、この製品をお勧めします
これは Signage Solutions BDM3201FC LED バックライト液晶ディスプレイ に対するレビューです
使用日 2019-03-22
はい、この製品をお勧めします
これは Signage Solutions BDM3201FC LED バックライト液晶ディスプレイ に対するレビューです
使用日 2019-03-22
sasuke
03/01/2017
日本
確認済みの購入者
お勧めします。
このサイズでこの価格、コストパフォーマンスがいいですね。 画質も好みです。 ただ。デフォルトだとちょっと輝度が明るいかなと思います。 でも自分好みに設定すれば完璧です。
はい、この製品をお勧めします
これは Signage Solutions BDM3201FC LED バックライト液晶ディスプレイ に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
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fukuoka203
23/07/2016
日本
確認済みの購入者
買ってよかった！
送料無料で購入しました。メーカー保証の５年間保証がるなんて夢にも思っておりませんでした。購入をして説明書を読んでいたらメーカー保証の５年間保証がありで、大変満足しております。液晶ディスプレイの台にキーボードを収納スペースがあり。
はい、この製品をお勧めします
これは Signage Solutions BDM3201FC LED バックライト液晶ディスプレイ に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
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スマートな応答時間は、GtG または GtG（BW）テストによる最適値です。