某オーディオメーカーで製品設計に従事している者です。 このヘッドホンは帯域バランスに優れており、無駄な響きも無く、レスポンスも早く、非常に優秀と感じています。 細かいところを言えば不満もありますが、価格対音質では現在最強ヘッドホンの一つでは無いかと思っています。 生産終了してしまったのが悔まれます。