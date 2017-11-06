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販売終了

プロフェッショナル DJ ヘッドフォン／マイク付き

A5PROI/00

4.6

| (5) レビュー | 80% のがこの製品を推奨

プロ仕様の DJ ヘッドフォンが

5 度にわたり世界のベスト DJ に輝いたアーミン・ファン・ビューレンとフィリッブスのコラボレーションにより、A5-PRO ヘッドフォンが発売されました。彼の DJ 経験をもとに開発された A5 は、世界の DJ 経ちと業界のプロフェッショナルが期待する最高水準とその需要を満たすデザインです。

すべての特長を見る

アーミン・ファン・ビューレンとのコラボレーションで誕生

プロ仕様の DJ ヘッドフォンが

  • 50mm ドライバー／クローズドバック

  • オーバーイヤー

  • 耳載せクッション

  • 完全折りたたみ式

インラインリモコンとマイクにより音楽と通話を切り換え可能

DJ モニタリングに適した 90 度回転イヤーシェル

DJ モニタリングに適した 90 度回転イヤーシェル

プロ DJ のためにデザインされたヘッドフォンはイヤーピースが 90 度回転し、ミックス中に片耳だけで音楽を聴くのに便利です。たびたび外の世界に注意を向ける必要のある日常生活でも回転イヤーピースは便利です。

着脱式、交換可能で快適なイヤークッション

着脱式、交換可能で快適なイヤークッション

イヤフォンの素材は長時間使用時の快適さと優れたサウンドパフォーマンスを追求して厳選されています。通気性の高いデラックスイヤーパッドは人間工学に基づいて快適にフィットし、低音を閉じ込めつつ外部雑音を遮断するよう設計されました。

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

これらのレビューは Bazaarvoice によって管理されており、不正防止技術と人的解析によってサポートされている Bazaarvoice Authenticity Policy に準拠しています。詳細については、 をご確認ください。
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4.6

5 中

5

レビュー

80%

のがこの製品を推奨

3
2
1

06/11/2017

日本

日本

非常に優秀

某オーディオメーカーで製品設計に従事している者です。 このヘッドホンは帯域バランスに優れており、無駄な響きも無く、レスポンスも早く、非常に優秀と感じています。 細かいところを言えば不満もありますが、価格対音質では現在最強ヘッドホンの一つでは無いかと思っています。 生産終了してしまったのが悔まれます。

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これは A5PROI プロフェッショナル DJ ヘッドフォン／マイク付き に対するレビューです

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14/10/2016

Australia

Australia

Supreme build quality

One of the best headphones if not the best of ever bought. Premium materials used, leather and metal. Build quality second to none with sound to match. They sound great with or without an amp. Versatile unit that can be used for casual listening such as a phone or music player. To more heavy use or professionally.

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これは A5PROI Professional DJ headphones with mic に対するレビューです

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06/08/2014

Australia

Australia

Theory needs practical.

I've watched the ad (Theory - Sooo cool) and now I'll need to test the practical so I'll need a sample...send me a set please?....he he he.

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これは A5PROI Professional DJ headphones with mic に対するレビューです

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