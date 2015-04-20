プロ仕様の DJ ヘッドホンが

5 度の世界のベスト DJ アワードに輝いたアーミン・ファン・ビューレンとのコラボレーションにより生まれた A3PRO ヘッドホンは、エレクトリックミュージックを楽しむ人たちのために開発されました。移動中でも、ミキサーデスクの前に立つときも、このヘッドホンはすべての曲のパワーと躍動感を高めます。