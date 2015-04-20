販売終了
A3PRO/00
プロ仕様の DJ ヘッドホンが
5 度の世界のベスト DJ アワードに輝いたアーミン・ファン・ビューレンとのコラボレーションにより生まれた A3PRO ヘッドホンは、エレクトリックミュージックを楽しむ人たちのために開発されました。移動中でも、ミキサーデスクの前に立つときも、このヘッドホンはすべての曲のパワーと躍動感を高めます。
プロフェッショナル DJ ヘッドホン
オーバーイヤー
通気性の高いデラックスイヤークッション
完全折りたたみ式
3000mW の高出力処理を誇る高性能 50mm ネオジウムドライバーが、大音量や高いオーディオ入力でもひずみのないクリアでダイナミックなサウンドを実現します。
Philips プロフェッショナル DJ ヘッドホンに付属の 6.3mm ねじ式アダプターはあらゆる機器に接続できます。お使いのヘッドホンに差し込んで DJ ターンテーブルに繋げばデッキからの高音質サウンドを楽しめます。家庭用 Hi-Fi 機器でも同様に高音質サウンドをお楽しみください。
クローズドバック設計が低音を最大化し、音漏れせずに大音量で音楽を楽しめるようにします。また耳載せクッションが耳とヘッドホンの隙間を埋め優れたサウンドアイソレーションをもたらします。
レビュー
90mm の交換可能イヤークッションは shop.philips.com および armadashop.com でご購入いただけます。
交換用ケーブルは shop.philips.com および armadashop.com でご購入いただけます。