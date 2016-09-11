販売終了
A1PRO/00
プロ仕様の DJ ヘッドホンが
5 度の世界のベスト DJ アワードに輝いたアーミン・ファン・ビューレンとのコラボレーションにより生まれた A1PRO ヘッドホンは、エレクトリックミュージックを楽しむ人たちのために開発されました。移動中でも、ミキサーデスクの前に立つときも、このヘッドホンはすべての曲のパワーと躍動感を高めます。
プロフェッショナル DJ ヘッドホン
オンイヤー
ソフトなイヤークッション
フラットに折りたたみ可能
2500mW の高出力処理を誇る高性能 40mm ネオジウムドライバーが、音量やオーディオ入力が大きくてもひずみのない、クリアでダイナミックなサウンドを実現します。
クローズドバック設計が低音を最大化し、音漏れせずに大音量で音楽を楽しめるようにします。また耳載せクッションが耳とヘッドホンの隙間を埋め優れたサウンドアイソレーションをもたらします。
1.4m ケーブルはコイルを伸ばせば 1.8m にまで伸び、動きまわる自由を妨げません。また、ケーブルを引っ張る際にパーツにかかる負荷がコイルによって軽減するので、絡まらずにケーブルを最大限に延長できます。
4.0
5 中
1
レビュー
100%
のがこの製品を推奨
panag
11/09/2016
日本
確認済みの購入者
楽しく使える
最初に耳にしたときは、ややこもったようなはっきりしない感じがしたが、時間が経つにつれ慣れてきたか、あるいはそのように造られているのか、長時間使用しても疲れない感じだ。 人の声はしっかりと、音楽はボーカルも楽器を楽しく聴かせてくれる感じ。
はい、この製品をお勧めします
これは A1PRO プロフェッショナル DJ ヘッドホン に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは A1PRO プロフェッショナル DJ ヘッドホン に対するレビューです
72mm の交換可能イヤークッションは shop.philips.com および armadashop.com でご購入いただけます。